В России заявили, что вспышка пневмонии в Китае может стать большой угрозой 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



Тем не менее ВОЗ пока не дала рекомендаций по ограничению посещения страны или торговли, сообщает



Вспышка неизвестной пневмонии в Китае, зафиксированная в конце декабря, может стать большой угрозой из-за перемещений людей по стране во время празднования Лунного Нового года, заявил Роспотребнадзор.



– Как отмечают эксперты здравоохранения ряда стран, вспышка заболевания в Центральном Китае, вызванного новым коронавирусом, может стать ещё большей угрозой, поскольку десятки миллионов китайцев путешествуют по стране во время празднования Лунного Нового года, —говорится в сообщении.



Жители Поднебесной отмечают Лунный Новый год 25 января. При этом праздник сопровождается выходными дня с 24 по 30 января. Тем не менее ВОЗ пока не дала рекомендаций по ограничению посещения страны или торговли, сообщает ЛАЙФ Вспышка неизвестной пневмонии в Китае, зафиксированная в конце декабря, может стать большой угрозой из-за перемещений людей по стране во время празднования Лунного Нового года, заявил Роспотребнадзор.Жители Поднебесной отмечают Лунный Новый год 25 января. При этом праздник сопровождается выходными дня с 24 по 30 января. Всемирная Организация здравоохранения, тем не менее, не даёт рекомендаций по ограничению международных поездок и торговли. Медики Сингапура и Гонконга, городов, которые имеют прямые рейсы из Уханя, где вспыхнуло заболевание, выпустили предупреждение и помещают в карантин пациентов, путешествующих из этого региона, которые имеют лихорадку или одышку.



В настоящее время в Китае 59 заболевших, пневмония протекает в лёгкой и средней форме, семеро человек в тяжёлом состоянии. Случаев передачи от человека к человеку не зафиксировано. Врачи сейчас анализируют геном вируса и проводят исследования. Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.



Напомним, 31 декабря власти китайской провинции Хубэй распространили сообщение о вспышке пневмонии неизвестного происхождения среди жителей города Ухань. Больных изолируют для недопущения распространения заболевания и ведут учёт. Причиной заболевания стал новый коронавирус. life.ru Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вспышка, опасность, пневмония — статья прочитана 172 раза Комментарии