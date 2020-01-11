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Трамп в очередной раз заявил о необходимости поладить с Россией



Президент США назвал расследование о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году "охотой на ведьм" и отметил, что она закончилась, сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп вновь высказался в пользу налаживания отношений с Россией, в том числе в торговле. Соответствующие заявление он озвучил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, мы должны быть в состоянии вести торговлю с Россией. Думаю, надо поладить, - сказал он. - Поладить с Россией , когда "охота на ведьм" (расследование о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году - прим. ТАСС) закончилась".
Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля прошлого года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.
ТАСС
Категории: в мире, политика
Ключевые слова: Путин, встреча, аналитика, ЕС, контакты, Трамп
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добавлена сегодня, 11 января, 10:24

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