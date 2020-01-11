В Вильнюсе отметили православное Рождество

Как уже рассказывал "Обзор", в литовской столице в девятый раз отметили православное рождество у главной ёлки Литвы.
На Кафедральной площади собралось очень много людей, которых от лица митрополита Виленского и Литовского Иннокентия поприветствовал и поздравил с праздником Рождества Христова свящ. Константин Лазукин, настоятель вильнюсского храма святых Константина и Михаила. Отец Константин пожелал собравшимся взаимопонимания и любви, а также утверждения духовно-нравственных ценностей, оставленных Христом.
К членам русской (и не только) общины Вильнюса с приветственным словом обратился и мэр города Ремигиюс Шимашюс.
Зрителей своими порадовали выступлениями, как детские, так и взрослые коллективы и исполнители. Со сцены звучали песни в исполнении Ирины Машиной, Марии Акелан, Анны Моро, Игоря Ярмоленка, Александра Белкина, Вадима Волкова, Олега Мозарского, Ольги Петуниной, Валентины Калинчевой и Сергея Зорина. Своими выступлениями порадовали зрителей русский фольклорный коллектив «Верея», студия танца "Фантазия", танцевальная студия «Гелиос» и самая юная участница концерта Анастасия Чернозуб.
В этом году приехали выступать и гости из Минска – фольклорная группа «Купалинка» Белорусской государственной филармонии, их приезд и выступление на Кафедральной площади стали возможными благодаря помощи предпринимателя и политика Виктора Успасских.
Фото- и видеорепортаж с Кафедральной площади - Владимира Клоповского, "Обзор"
Инф. «Обзора»
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Ключевые слова: «Православное Рождество в Литве»