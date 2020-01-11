IRIB: украинский Boeing был сбит по ошибке 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Стрингер



Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Об этом говорится в заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана.



"В результате человеческой ошибки и случайно этот самолет был сбит", — говорится в заявлении, распространенном гостелерадиокомпанией IRIB.



Агентство приводит полный текст заявления президента Ирана Хасана Роухани.



Уважаемые иранцы!



Я был глубоко опечален, узнав об этом за несколько часов до завершения расследования катастрофы украинского пассажирского самолета.



В атмосфере запугивания и агрессии со стороны американского режима против иранской нации после убийства командующего Касема Сулеймани, иранские военные готовились на 100% отразить возможные новые атаки со стороны США. Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Об этом говорится в заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана."В результате человеческой ошибки и случайно этот самолет был сбит", — говорится в заявлении, распространенном гостелерадиокомпанией IRIB.Агентство приводит полный текст заявления президента Ирана Хасана Роухани.Уважаемые иранцы!Я был глубоко опечален, узнав об этом за несколько часов до завершения расследования катастрофы украинского пассажирского самолета.В атмосфере запугивания и агрессии со стороны американского режима против иранской нации после убийства командующего Касема Сулеймани, иранские военные готовились на 100% отразить возможные новые атаки со стороны США.



Государственный департамент полностью сотрудничает в опознании жертв о возвращении тел погибших их семьям.



Этот несчастный случай будет трудно преодолеть. Необходимо проводить дальнейшие расследования, чтобы выявить все причины этой трагедии, а также привлечь к ответственности совершивших эту непростительную ошибку.



Необходимо также принять необходимые меры для устранения слабых сторон систем обороны страны, чтобы такая катастрофа никогда не повторялась.



Я еще раз выражаю свои соболезнования семьям жертв этой трагедии.



Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752 — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) 11 January 2020







Роухани распорядился принять необходимые меры для компенсации за сбитый самолет. ​



Глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в Twitter, что к авиакатастрофе привела "человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США". "Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнуем нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам. " Это, к сожалению, привело к непоправимой ошибке и гибели десятков невиных людей. Иран глубоко сожалеет об этой трагической ошибке, и я выражаю глубочайшие соболезнования семьям жертв этой трагедии. Я также выражаю свои глубокие соболезнования и сочувствие народам, правительствам и семьям неиранских жертв.Государственный департамент полностью сотрудничает в опознании жертв о возвращении тел погибших их семьям.Этот несчастный случай будет трудно преодолеть. Необходимо проводить дальнейшие расследования, чтобы выявить все причины этой трагедии, а также привлечь к ответственности совершивших эту непростительную ошибку.Необходимо также принять необходимые меры для устранения слабых сторон систем обороны страны, чтобы такая катастрофа никогда не повторялась.Я еще раз выражаю свои соболезнования семьям жертв этой трагедии.Роухани распорядился принять необходимые меры для компенсации за сбитый самолет. ​Глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в Twitter, что к авиакатастрофе привела "человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США". "Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнуем нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам. " inosmi.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: авиакатастрофа, Иран, аэропорт, погибшие — статья прочитана 207 раз Комментарии