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IRIB: украинский Boeing был сбит по ошибке

© РИА Новости, Стрингер


Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Об этом говорится в заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана.

"В результате человеческой ошибки и случайно этот самолет был сбит", — говорится в заявлении, распространенном гостелерадиокомпанией IRIB.

Агентство приводит полный текст заявления президента Ирана Хасана Роухани.

Уважаемые иранцы!

Я был глубоко опечален, узнав об этом за несколько часов до завершения расследования катастрофы украинского пассажирского самолета.

В атмосфере запугивания и агрессии со стороны американского режима против иранской нации после убийства командующего Касема Сулеймани, иранские военные готовились на 100% отразить возможные новые атаки со стороны США.
Это, к сожалению, привело к непоправимой ошибке и гибели десятков невиных людей. Иран глубоко сожалеет об этой трагической ошибке, и я выражаю глубочайшие соболезнования семьям жертв этой трагедии. Я также выражаю свои глубокие соболезнования и сочувствие народам, правительствам и семьям неиранских жертв.

Государственный департамент полностью сотрудничает в опознании жертв о возвращении тел погибших их семьям.

Этот несчастный случай будет трудно преодолеть. Необходимо проводить дальнейшие расследования, чтобы выявить все причины этой трагедии, а также привлечь к ответственности совершивших эту непростительную ошибку.

Необходимо также принять необходимые меры для устранения слабых сторон систем обороны страны, чтобы такая катастрофа никогда не повторялась.

Я еще раз выражаю свои соболезнования семьям жертв этой трагедии.





Роухани распорядился принять необходимые меры для компенсации за сбитый самолет. ​

Глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в Twitter, что к авиакатастрофе привела "человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США". "Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнуем нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам. "
inosmi.ru
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: авиакатастрофа, Иран, аэропорт, погибшие
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добавлена сегодня, 11 января, 10:20

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