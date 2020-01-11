Пальцем в небо

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Баскетбольные специалисты и букмекеры ошиблись с целым рядом команд, предсказывая их победу в 18-м туре группового этапа Евролиги.



К сожалению, с прогнозом исхода матча с участием каунасского «Жальгириса» они не ошиблись. Однако, нужно всё же отметить, что забросить 82 очка в корзину «Реала» дорогого стоит.



В центральном же матче тура «Анадолу Эфес» снова подтвердил свои притязания на звание главного фаворита турнира в этом сезоне. Похоже, что соперничать с ним на равных нынче может только «Реал».



Зато всех других участников Евролиги всегда можно ждать сюрпризов. Так, «Црвена Звезда», например, первый период проиграла со счётом 13:30, который, вроде бы, говорил, что данный матч по сути уже закончен. Но сербская команда всё перевернула с ног на голову и одолела-таки неуступчивый французский клуб. У армейцев из Сербии это, к слову, четвёртая победа подряд. К сожалению, с прогнозом исхода матча с участием каунасского «Жальгириса» они не ошиблись. Однако, нужно всё же отметить, что забросить 82 очка в корзину «Реала» дорогого стоит.В центральном же матче тура «Анадолу Эфес» снова подтвердил свои притязания на звание главного фаворита турнира в этом сезоне. Похоже, что соперничать с ним на равных нынче может только «Реал».Зато всех других участников Евролиги всегда можно ждать сюрпризов. Так, «Црвена Звезда», например, первый период проиграла со счётом 13:30, который, вроде бы, говорил, что данный матч по сути уже закончен. Но сербская команда всё перевернула с ног на голову и одолела-таки неуступчивый французский клуб. У армейцев из Сербии это, к слову, четвёртая победа подряд.



Неожиданно закончился и матч «Химок» с «Зенитом», где гости без своей главной звезды – Густаво Айона – сумели вырвать победу у команды Куртинайтиса и Шведа.



Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020.



18-й тур



«Альба» (Германия) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 89:95 (28:31, 17:19, 19:22, 25:23)



«Альба»: Р.Гедрайтис (11 очков).



«Олимпия Милан» (Италия) – «Панатинаикос» (Греция) – 96:87 (19:18, 25:16, 29:23, 23:30)



«Милан»: С.Родригес (22), А.Гудайтис (8).



«Панатинаикос»: Д.Фредетт (28).



«Баскония» (Испания) – «Фенербахче» (Турция) – 65:79 (11:20, 17:22, 17:20, 20:17)



«Баскония»: Т.Шенгелия (21 + 7 подборов),



«Фенербахче»: Л.Вестерманн (21).



«Реал» (Испания) – «Жальгирис» (Литва) – 88:82 (20:18, 27:23, 21:18, 20:23)



«Реал»: Т.Томпкинс (20 + 5 подборов),



«Жальгирис»: Л.Лекавичюс (21), Т.Уолкап (19 + 6 передач), Дж.Ландейл (11).







«Химки» (Россия) – «Зенит» (Россия) – 81:83 (15:16, 22:20, 11:25, 33:22)



«Химки»: А.Швед (30 + 5 подборов + 6 передач).



«Бавария» (Германия) – ЦСКА (Россия) – 77:84 (10:18, 15:23, 27:18, 25:25)



ЦСКА: М.Джеймс (27 + 5 подборов + 7 передач).



АСВЕЛ (Франция) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 80:83 (30:13, 19:17, 16:34, 15:19)



«Црвена Звезда»: В.Штимац (21).



«Валенсия» (Испания) – «Олимпиакос» (Греция) – 91:93 (16:16, 20:23, 27:31, 28:23)



«Валенсия»: Ф.С.Эметерио (23).



«Барселона» (Испания) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 82:86 (19:24, 23:21, 16:21, 24:20)



«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (26 + 5 передач).







Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 15 побед, 2. «Реал» – 15, 3. «Барселона» - 13, 4. «Маккаби» – 12, 5. ЦСКА – 12, 6. «Панатинаикос» – 10, 7. «Милан» – 10, 8. «Црвена Звезда» – 9, 9. «Химки» – 8, 10. «Валенсия» - 8, 11. АСВЕЛ – 8, 12. «Фенербахче» - 7, 13. «Олимпиакос» - 7, 14. «Баскония» – 7, 15. «Бавария» - 6, 16. «Жальгирис» - 5, 17. «Альба» – 5, 18. «Зенит» - 5.



А каунасскому «Жальгирису» следующий матч придётся как раз провести в Белграде…Неожиданно закончился и матч «Химок» с «Зенитом», где гости без своей главной звезды – Густаво Айона – сумели вырвать победу у команды Куртинайтиса и Шведа.«Альба» (Германия) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 89:95 (28:31, 17:19, 19:22, 25:23)Р.Гедрайтис (11 очков).«Олимпия Милан» (Италия) – «Панатинаикос» (Греция) – 96:87 (19:18, 25:16, 29:23, 23:30)С.Родригес (22), А.Гудайтис (8).Д.Фредетт (28).«Баскония» (Испания) – «Фенербахче» (Турция) – 65:79 (11:20, 17:22, 17:20, 20:17)Т.Шенгелия (21 + 7 подборов),Л.Вестерманн (21).«Реал» (Испания) – «Жальгирис» (Литва) – 88:82 (20:18, 27:23, 21:18, 20:23)Т.Томпкинс (20 + 5 подборов),Л.Лекавичюс (21), Т.Уолкап (19 + 6 передач), Дж.Ландейл (11).«Химки» (Россия) – «Зенит» (Россия) – 81:83 (15:16, 22:20, 11:25, 33:22)А.Швед (30 + 5 подборов + 6 передач).«Бавария» (Германия) – ЦСКА (Россия) – 77:84 (10:18, 15:23, 27:18, 25:25)М.Джеймс (27 + 5 подборов + 7 передач).АСВЕЛ (Франция) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 80:83 (30:13, 19:17, 16:34, 15:19)В.Штимац (21).«Валенсия» (Испания) – «Олимпиакос» (Греция) – 91:93 (16:16, 20:23, 27:31, 28:23)Ф.С.Эметерио (23).«Барселона» (Испания) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 82:86 (19:24, 23:21, 16:21, 24:20)Ш.Ларкин (26 + 5 передач).1. «Анадолу Эфес» – 15 побед, 2. «Реал» – 15, 3. «Барселона» - 13, 4. «Маккаби» – 12, 5. ЦСКА – 12, 6. «Панатинаикос» – 10, 7. «Милан» – 10, 8. «Црвена Звезда» – 9, 9. «Химки» – 8, 10. «Валенсия» - 8, 11. АСВЕЛ – 8, 12. «Фенербахче» - 7, 13. «Олимпиакос» - 7, 14. «Баскония» – 7, 15. «Бавария» - 6, 16. «Жальгирис» - 5, 17. «Альба» – 5, 18. «Зенит» - 5. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, "Жальгирис", результаты матчей, ЦСКА, Шейн Ларкин, Майк Джеймс — статья прочитана 155 раз Комментарии