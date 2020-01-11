Пальцем в небо

Баскетбольные специалисты и букмекеры ошиблись с целым рядом команд, предсказывая их победу в 18-м туре группового этапа Евролиги.
К сожалению, с прогнозом исхода матча с участием каунасского «Жальгириса» они не ошиблись. Однако, нужно всё же отметить, что забросить 82 очка в корзину «Реала» дорогого стоит.
В центральном же матче тура «Анадолу Эфес» снова подтвердил свои притязания на звание главного фаворита турнира в этом сезоне. Похоже, что соперничать с ним на равных нынче может только «Реал».
Зато всех других участников Евролиги всегда можно ждать сюрпризов. Так, «Црвена Звезда», например, первый период проиграла со счётом 13:30, который, вроде бы, говорил, что данный матч по сути уже закончен. Но сербская команда всё перевернула с ног на голову и одолела-таки неуступчивый французский клуб. У армейцев из Сербии это, к слову, четвёртая победа подряд.
А каунасскому «Жальгирису» следующий матч придётся как раз провести в Белграде…
Неожиданно закончился и матч «Химок» с «Зенитом», где гости без своей главной звезды – Густаво Айона – сумели вырвать победу у команды Куртинайтиса и Шведа.
«Альба» (Германия) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 89:95 (28:31, 17:19, 19:22, 25:23)
«Альба»: Р.Гедрайтис (11 очков).
«Олимпия Милан» (Италия) – «Панатинаикос» (Греция) – 96:87 (19:18, 25:16, 29:23, 23:30)
«Милан»: С.Родригес (22), А.Гудайтис (8).
«Панатинаикос»: Д.Фредетт (28).
«Баскония» (Испания) – «Фенербахче» (Турция) – 65:79 (11:20, 17:22, 17:20, 20:17)
«Баскония»: Т.Шенгелия (21 + 7 подборов),
«Фенербахче»: Л.Вестерманн (21).
«Реал» (Испания) – «Жальгирис» (Литва) – 88:82 (20:18, 27:23, 21:18, 20:23)
«Реал»: Т.Томпкинс (20 + 5 подборов),
«Жальгирис»: Л.Лекавичюс (21), Т.Уолкап (19 + 6 передач), Дж.Ландейл (11).
«Химки» (Россия) – «Зенит» (Россия) – 81:83 (15:16, 22:20, 11:25, 33:22)
«Химки»: А.Швед (30 + 5 подборов + 6 передач).
«Бавария» (Германия) – ЦСКА (Россия) – 77:84 (10:18, 15:23, 27:18, 25:25)
ЦСКА: М.Джеймс (27 + 5 подборов + 7 передач).
АСВЕЛ (Франция) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 80:83 (30:13, 19:17, 16:34, 15:19)
«Црвена Звезда»: В.Штимац (21).
«Валенсия» (Испания) – «Олимпиакос» (Греция) – 91:93 (16:16, 20:23, 27:31, 28:23)
«Валенсия»: Ф.С.Эметерио (23).
«Барселона» (Испания) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 82:86 (19:24, 23:21, 16:21, 24:20)
«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (26 + 5 передач).
Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 15 побед, 2. «Реал» – 15, 3. «Барселона» - 13, 4. «Маккаби» – 12, 5. ЦСКА – 12, 6. «Панатинаикос» – 10, 7. «Милан» – 10, 8. «Црвена Звезда» – 9, 9. «Химки» – 8, 10. «Валенсия» - 8, 11. АСВЕЛ – 8, 12. «Фенербахче» - 7, 13. «Олимпиакос» - 7, 14. «Баскония» – 7, 15. «Бавария» - 6, 16. «Жальгирис» - 5, 17. «Альба» – 5, 18. «Зенит» - 5.
Неожиданно закончился и матч «Химок» с «Зенитом», где гости без своей главной звезды – Густаво Айона – сумели вырвать победу у команды Куртинайтиса и Шведа.
Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020.
18-й тур
«Альба» (Германия) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 89:95 (28:31, 17:19, 19:22, 25:23)
«Альба»: Р.Гедрайтис (11 очков).
«Олимпия Милан» (Италия) – «Панатинаикос» (Греция) – 96:87 (19:18, 25:16, 29:23, 23:30)
«Милан»: С.Родригес (22), А.Гудайтис (8).
«Панатинаикос»: Д.Фредетт (28).
«Баскония» (Испания) – «Фенербахче» (Турция) – 65:79 (11:20, 17:22, 17:20, 20:17)
«Баскония»: Т.Шенгелия (21 + 7 подборов),
«Фенербахче»: Л.Вестерманн (21).
«Реал» (Испания) – «Жальгирис» (Литва) – 88:82 (20:18, 27:23, 21:18, 20:23)
«Реал»: Т.Томпкинс (20 + 5 подборов),
«Жальгирис»: Л.Лекавичюс (21), Т.Уолкап (19 + 6 передач), Дж.Ландейл (11).
«Химки» (Россия) – «Зенит» (Россия) – 81:83 (15:16, 22:20, 11:25, 33:22)
«Химки»: А.Швед (30 + 5 подборов + 6 передач).
«Бавария» (Германия) – ЦСКА (Россия) – 77:84 (10:18, 15:23, 27:18, 25:25)
ЦСКА: М.Джеймс (27 + 5 подборов + 7 передач).
АСВЕЛ (Франция) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 80:83 (30:13, 19:17, 16:34, 15:19)
«Црвена Звезда»: В.Штимац (21).
«Валенсия» (Испания) – «Олимпиакос» (Греция) – 91:93 (16:16, 20:23, 27:31, 28:23)
«Валенсия»: Ф.С.Эметерио (23).
«Барселона» (Испания) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 82:86 (19:24, 23:21, 16:21, 24:20)
«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (26 + 5 передач).
Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 15 побед, 2. «Реал» – 15, 3. «Барселона» - 13, 4. «Маккаби» – 12, 5. ЦСКА – 12, 6. «Панатинаикос» – 10, 7. «Милан» – 10, 8. «Црвена Звезда» – 9, 9. «Химки» – 8, 10. «Валенсия» - 8, 11. АСВЕЛ – 8, 12. «Фенербахче» - 7, 13. «Олимпиакос» - 7, 14. «Баскония» – 7, 15. «Бавария» - 6, 16. «Жальгирис» - 5, 17. «Альба» – 5, 18. «Зенит» - 5.