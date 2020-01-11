У Славянского базара родился младший брат 🔊 Воспроизвести







В Витебске завершился фестиваль "Арт-парад", который многие назвали "Зимним спутником" "Славянского базара". Данное определение имеет под собой все основания - главным призом данного фестиваля стала путевка именно на "Славянский базар".



Руководитель центра культуры "Витебск", руководитель дирекции "Славянского базара" Глеб Лапицкий отметил, что задумка данного фестиваля возникла примерно год назад и возникла от того, что центр культуры "Витебск" решил разнообразить жизнь жителей и гостей города "не только летом, но и зимой".



"Пусть младшего брата "Славянского базара" сопровождают везение и любовь точно так же, как они сопутствуют самому "Славянскому базару". И это произойдет тогда, когда мы будем вместе переживать не только за конкурсантов, но и за ту культуру, которую они несут", - также отметил Глеб Лапицкий. Руководитель центра культуры "Витебск", руководитель дирекции "Славянского базара" Глеб Лапицкий отметил, что задумка данного фестиваля возникла примерно год назад и возникла от того, что центр культуры "Витебск" решил разнообразить жизнь жителей и гостей города "не только летом, но и зимой"."Пусть младшего брата "Славянского базара" сопровождают везение и любовь точно так же, как они сопутствуют самому "Славянскому базару". И это произойдет тогда, когда мы будем вместе переживать не только за конкурсантов, но и за ту культуру, которую они несут", - также отметил Глеб Лапицкий.



Затем были вручены основные призы - гран-при в номинациях "хореография" и "вокал".











Гран-при среди танцевальных коллективов завоевал ансамбль "Дарунак" из Борисова, среди вокальных исполнителей - Толеубай Динмухаммед из Казахстана, для которого победной стала композиция "Памяти Карузо". Белорусский танцевальный коллектив, в свою очередь, погрузил зрителя в сказку "Алиса в стране чудес".



Данные гран-при автоматически означают приглашение их обладателей для участия в программах "Славянского базара в Витебске-2020".



К слову сказать, к основным призам также прилагался букет цветов и кубок ручной работы, который изготовлен на стеклозаводе "Неман".



Руководитель дирекции "Славянского базара" Глеб Лапицкий также отметил, что открывать первый такой фестиваль было волнительно с одной стороны, но с другой стороны, когда фестиваль уже был открыт, можно было говорить о "вздохе облегчения", так как "стало ясно, что "атмосфера дружбы и взаимопонимания, которая царит на "Славянском базаре", проникла и сюда.



При этом определенные отличия у нового фестивального продукта также будут: если на "Славянском базаре" всегда присутствуют звезды первой величины, то на "Арт-параде" упор, вероятнее всего, будет сделан на образовательную программу.



"На "Арт-параде" члены жюри с огромным интересом давали мастер классы и наверняка они успели осуществить далеко не всё задуманное. В дальнейшем мы будем работать над этим", - также отметил Глеб Лапицкий.



Помимо этого, отметил он, вполне возможно, что на будущий год увеличится количество дней данного фестиваля. Тем более что на "Арт-параде", по его собственному признанию, сразу же стала наблюдаться атмосфера заинтересованного обмена мнениями.



"Если брать членов жюри, то кто-то 7 раз пробовался на "Славянский базар" и наконец попал, кто-то еще чем-то доказал, что он в искусстве человек не случайный. И есть уверенность, что те ребята, которые получили невысокие баллы здесь, расценят это как стимул к тому чтобы доказать, что ты лучший, те же, кто высокие баллы получил - наоборот, будут стремиться доказать тем, кто их не получил, что они идут впереди.











Очень важно, когда люди стирают все грани занятости, материальной выгоды, когда свое откладывают на потом и приезжают на такие мероприятия. Это хороший пример для юных творцов", - также отметил Глеб Лапицкий.



Международный фестиваль-конкурс "Арт-парад в Витебске" проходил 8-10 января. В программе форума были выступления молодых коллективов и исполнителей из восьми стран. Благодаря сотрудничеству с одной из туристических фирм города, участники проекта смогли насладиться богатой экскурсионной программой.



В дирекцию поступило более 200 заявок, 80% из которых- на песенный конкурс, из которых были отобраны лучшие.



В состав жюри вошли обладатели гран-при "Славянского базара" прошлых лет украинец Влад Сытник, казах Адильхан Макин, а также Руслан Алехно, оперная певица Илона Багеле и др.



Среди тех, кто оценивал танцевальное искусство, были опытные эксперты: заслуженная артистка Молдовы, солистка ансамбля «Жок» Валентина Москович, художественные руководители заслуженных любительских коллективов Республики Беларусь — театра танца Alexis Александр Зенченко и ансамбля классического танца «Пируэт» Инна Павленко, ансамбля танца, музыки и песни «Талака» заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Николай Подоляк.



Учредителями фестиваля стали Центр культуры "Витебск" - дирекция международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" и одна из турфирм города (примечательно, что цветок василек, присутствующий на эмблеме "Славянского базара", нашел свое место и на эмблеме "Арт-парада"). Проект проводится при поддержке Витебского горисполкома.



Фото автора Организаторы сразу решили придать данному фестивалю атмосферу интереса, в том числе среди подрастающего поколения, и во многом способствовал этому конкурс фестивальных фотографий (для участия в нем надо было прислать фото в аккаунт в Инстаграме), и победители этого конкурса были награждены на гала-концерте закрытия, перед вручением главных призов.Затем были вручены основные призы - гран-при в номинациях "хореография" и "вокал".Гран-при среди танцевальных коллективов завоевал ансамбль "Дарунак" из Борисова, среди вокальных исполнителей - Толеубай Динмухаммед из Казахстана, для которого победной стала композиция "Памяти Карузо". Белорусский танцевальный коллектив, в свою очередь, погрузил зрителя в сказку "Алиса в стране чудес".Данные гран-при автоматически означают приглашение их обладателей для участия в программах "Славянского базара в Витебске-2020".К слову сказать, к основным призам также прилагался букет цветов и кубок ручной работы, который изготовлен на стеклозаводе "Неман".Руководитель дирекции "Славянского базара" Глеб Лапицкий также отметил, что открывать первый такой фестиваль было волнительно с одной стороны, но с другой стороны, когда фестиваль уже был открыт, можно было говорить о "вздохе облегчения", так как "стало ясно, что "атмосфера дружбы и взаимопонимания, которая царит на "Славянском базаре", проникла и сюда.При этом определенные отличия у нового фестивального продукта также будут: если на "Славянском базаре" всегда присутствуют звезды первой величины, то на "Арт-параде" упор, вероятнее всего, будет сделан на образовательную программу."На "Арт-параде" члены жюри с огромным интересом давали мастер классы и наверняка они успели осуществить далеко не всё задуманное. В дальнейшем мы будем работать над этим", - также отметил Глеб Лапицкий.Помимо этого, отметил он, вполне возможно, что на будущий год увеличится количество дней данного фестиваля. Тем более что на "Арт-параде", по его собственному признанию, сразу же стала наблюдаться атмосфера заинтересованного обмена мнениями."Если брать членов жюри, то кто-то 7 раз пробовался на "Славянский базар" и наконец попал, кто-то еще чем-то доказал, что он в искусстве человек не случайный. И есть уверенность, что те ребята, которые получили невысокие баллы здесь, расценят это как стимул к тому чтобы доказать, что ты лучший, те же, кто высокие баллы получил - наоборот, будут стремиться доказать тем, кто их не получил, что они идут впереди.Очень важно, когда люди стирают все грани занятости, материальной выгоды, когда свое откладывают на потом и приезжают на такие мероприятия. Это хороший пример для юных творцов", - также отметил Глеб Лапицкий.Международный фестиваль-конкурс "Арт-парад в Витебске" проходил 8-10 января. В программе форума были выступления молодых коллективов и исполнителей из восьми стран. Благодаря сотрудничеству с одной из туристических фирм города, участники проекта смогли насладиться богатой экскурсионной программой.В дирекцию поступило более 200 заявок, 80% из которых- на песенный конкурс, из которых были отобраны лучшие.В состав жюри вошли обладатели гран-при "Славянского базара" прошлых лет украинец Влад Сытник, казах Адильхан Макин, а также Руслан Алехно, оперная певица Илона Багеле и др.Среди тех, кто оценивал танцевальное искусство, были опытные эксперты: заслуженная артистка Молдовы, солистка ансамбля «Жок» Валентина Москович, художественные руководители заслуженных любительских коллективов Республики Беларусь — театра танца Alexis Александр Зенченко и ансамбля классического танца «Пируэт» Инна Павленко, ансамбля танца, музыки и песни «Талака» заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Николай Подоляк.Учредителями фестиваля стали Центр культуры "Витебск" - дирекция международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" и одна из турфирм города (примечательно, что цветок василек, присутствующий на эмблеме "Славянского базара", нашел свое место и на эмблеме "Арт-парада"). Проект проводится при поддержке Витебского горисполкома. Герман НАПОЛЬСКИЙ , "Обзор" Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: фестиваль, Витебск, "Арт-парад" География: Белоруссия, Витебск — статья прочитана 235 раз Комментарии