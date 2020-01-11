Загрузка... Что Меркель и Маас задумали делать у Путина? 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Дмитрий Астахов



В субботу канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас летят в Москву к президенту России Владимиру Путину. Что задумали Маас и Меркель? Изначально они собирались обсуждать Украину и Ливию, но теперь разгорелся конфликт между США и Ираном, которому Россия помогает, пишет «Бильд».



субботу канцлер Ангела Меркель (ХДС, 65 лет) и министр иностранных дел Хайко Маас (СДПГ, 53 года) летят в Москву к президенту России Владимиру Путину (67 лет).



Что задумали Маас и Меркель делать в Кремле?



Встреча, первоначально задуманная для урегулирования конфликта на Украине и кризиса в Ливии, официально заявлена как «рабочий обед».



Но из-за атаки США на иранского генерала-террориста Касема Сулеймани (62 года) визит в Москву обрел совершенно иное значение. Мир опасается актов возмездия со сторону режима иранских мулл. Президент США Дональд Трамп (73 года) заявил о возможности нанесения военных ударов по Ирану, если Тегеран не станет держать свои орды террористов в узде. субботу канцлер Ангела Меркель (ХДС, 65 лет) и министр иностранных дел Хайко Маас (СДПГ, 53 года) летят в Москву к президенту России Владимиру Путину (67 лет).Встреча, первоначально задуманная для урегулирования конфликта на Украине и кризиса в Ливии, официально заявлена как «рабочий обед».Но из-за атаки США на иранского генерала-террориста Касема Сулеймани (62 года) визит в Москву обрел совершенно иное значение. Мир опасается актов возмездия со сторону режима иранских мулл. Президент США Дональд Трамп (73 года) заявил о возможности нанесения военных ударов по Ирану, если Тегеран не станет держать свои орды террористов в узде.



С миссией Мааса и Меркель есть одна проблема. В прошлые годы Путин сделал всё, чтобы использовать конфликты между США и странами Ближнего и Среднего Востока в своих целях и разжечь их!



Путин:



— помогал Ирану в развитии его атомных и ракетных программ, угрожающих Европе и Америке;



— вооружает боевиков, например, из Хезболлы, борющихся с США, Израилем и Саудовской Аравией;



— беспощадно атакует с воздуха противников диктатора Асада, в результате чего погибли тысячи людей.



Запад опасается, что и в Ираке Россия может извлечь пользу из негодования, вызванного смертью генерала-террориста Сулеймани, и усилить свое влияние в Багдаде.



Но есть проблеск надежды: Москва не может позволить себе еще один театр военных действий, помимо конфликта на Украине и бомбардировок Сирии (расходы минимум 1 миллиард долларов в год).



Поэтому Меркель и Маас надеются на понимание шефа Кремля.



Европейский политик Эльмар Брок (Elmar Brok, ХДС, 73 года) заявил в интервью газете «Бильд»: «Москву нужно удержать от военного вмешательства в этот конфликт. Тогда и Иран не посмеет обострять ситуацию в Ираке».



«Никто — в том числе и Москва — не может быть заинтересован в том, чтобы в Ираке дело дошло до прямой конфронтации между Россией и США. В Сирии, где Путин добился своего, две державы нашли способ избегать встреч. В Ираке это не получится. С этой точки зрения разумно поехать туда с министром иностранных дел».



Норберт Рёттген (Norbert Röttgen, ХДС, 54 года), председатель Внешнеполитического комитета, сказал: «Россия и Иран — главные военные союзники в Сирии. Благодаря этому Россия стала там силой, но и Ирану нужна Россия. Поэтому Путин способен оказать влияние на руководство в Тегеране. Необходимо убедить Россию воздействовать на Тегеран, чтобы тот больше не делал шагов к обострению обстановки. Россию нужно убедить стать державой, следящей за порядком на Ближнем Востоке, после того как она там стала силой. Без сомнения, в этом заключается и долговременный интерес Москвы».



Автор: Х-Й. Фелевальд (H.-J. Vehlewald), П Тиде (P. Tiede) для Bild, Германия, перевод «Это идеальный момент, чтобы поговорить с Путиным», — считает вице-председатель бундестага Томас Опперман (Thomas Oppermann, СДПГ, 65 лет).С миссией Мааса и Меркель есть одна проблема. В прошлые годы Путин сделал всё, чтобы использовать конфликты между США и странами Ближнего и Среднего Востока в своих целях и разжечь их!— помогал Ирану в развитии его атомных и ракетных программ, угрожающих Европе и Америке;— вооружает боевиков, например, из Хезболлы, борющихся с США, Израилем и Саудовской Аравией;— беспощадно атакует с воздуха противников диктатора Асада, в результате чего погибли тысячи людей.Запад опасается, что и в Ираке Россия может извлечь пользу из негодования, вызванного смертью генерала-террориста Сулеймани, и усилить свое влияние в Багдаде.Но есть проблеск надежды: Москва не может позволить себе еще один театр военных действий, помимо конфликта на Украине и бомбардировок Сирии (расходы минимум 1 миллиард долларов в год).Поэтому Меркель и Маас надеются на понимание шефа Кремля.Европейский политик Эльмар Брок (Elmar Brok, ХДС, 73 года) заявил в интервью газете «Бильд»: «Москву нужно удержать от военного вмешательства в этот конфликт. Тогда и Иран не посмеет обострять ситуацию в Ираке».«Никто — в том числе и Москва — не может быть заинтересован в том, чтобы в Ираке дело дошло до прямой конфронтации между Россией и США. В Сирии, где Путин добился своего, две державы нашли способ избегать встреч. В Ираке это не получится. С этой точки зрения разумно поехать туда с министром иностранных дел».Норберт Рёттген (Norbert Röttgen, ХДС, 54 года), председатель Внешнеполитического комитета, сказал: «Россия и Иран — главные военные союзники в Сирии. Благодаря этому Россия стала там силой, но и Ирану нужна Россия. Поэтому Путин способен оказать влияние на руководство в Тегеране. Необходимо убедить Россию воздействовать на Тегеран, чтобы тот больше не делал шагов к обострению обстановки. Россию нужно убедить стать державой, следящей за порядком на Ближнем Востоке, после того как она там стала силой. Без сомнения, в этом заключается и долговременный интерес Москвы».Автор: Х-Й. Фелевальд (H.-J. Vehlewald), П Тиде (P. Tiede) для Bild, Германия, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: встреча, Путин, Меркель — статья прочитана 120 раз Комментарии