Г. Науседа и консерваторы возвращают спонсорскую помощь Г. Пангониса 🔊 Воспроизвести Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа



В связи со скандалом вокруг загрязнения Куршского залива литовский президент Гитанас Науседа принял решение символически вернуть спонсорскую помощь главы группы Grigeo Гинтаутаса Пангониса своей предвыборной кампании и передать 4 тысячи евро Институту морских исследований Клайпедского университета.



"Президент принял решение перевести из личных средств Институту морских исследований Клайпедского университета сумму, аналогичную пожертвованию, сделанному главой компании на президентскую предвыборную кампанию", – сообщил BNS представитель президента по печати Антанас Бубнялис.



Институт морских исследований говорит, что готов поучаствовать в изучении влияния сброшенных Grigeo Klaipeda загрязнений на Куршский залив и побережье Балтики. В связи со скандалом вокруг загрязнения Куршского залива литовский президент Гитанас Науседа принял решение символически вернуть спонсорскую помощь главы группы Grigeo Гинтаутаса Пангониса своей предвыборной кампании и передать 4 тысячи евро Институту морских исследований Клайпедского университета."Президент принял решение перевести из личных средств Институту морских исследований Клайпедского университета сумму, аналогичную пожертвованию, сделанному главой компании на президентскую предвыборную кампанию", – сообщил BNS представитель президента по печати Антанас Бубнялис.Институт морских исследований говорит, что готов поучаствовать в изучении влияния сброшенных Grigeo Klaipeda загрязнений на Куршский залив и побережье Балтики. По словам А. Бубнялиса, президент стоит на жесткой позиции, что любой факт загрязнения окружающей среды Литвы должен получить принципиальную оценку, а ответственные ведомства должны принять все меры, чтобы виновные лица не избежали ответственности, а причиненный окружающей среде ущерб был возмещен.



Президент и крупнейший акционер Grigeo Г. Пангонис во время предвыборной президентской кампании выделил на кампанию Г. Науседы 4 тыс. евро, на кампанию выдвинутой консерваторами Ингриды Шимоните – 1,5 тыс. евро.



Подобный шаг сделала и оппозиционная партия консерваторов Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД) – она сообщила, что выделят сумму, равную сумме спонсорской помощи Г. Пангониса, на зарыбление Куршского залива.



На инициативу общественной природоохранной ассоциации "Дневник лосося" консерваторы намерены выделить 8500 евро – такую помощь Г. Пангонис предоставил кандидату на выборах в Европарламент (ЕП) Лайме Андрикене.



Председатель СО - ЛХД Габриэлюс Ландсбергис говорит, что действия компании Grigeo и ее ответственных лиц – это "непростительный урон для природы и людей, которые длительное время вынуждены были терпеть распространяемое предприятием зловоание, а, возможно, и ущерб здоровью людей",



"Чистая и здоровая окружающая среда, чистые Куршский залив и Балтийское море являются для нас особенно важной целью, поэтому мы решили вернуть обществу и природе те средства, которые перевел на предвыборную кампанию бывшего члена ЕП л. Андрикене президент Grigeo Г. Пангонис", – сказал Г. Ландсбергис.



Г. Пангонис признал, что в Куршский залив сбрасывались биологически не очищенные сточные воды. Правоохрана проводит досудебное расследование в этой связи. Категории: экономика, политика, чп и криминал Ключевые слова: консерваторы, президент, выборы, кандидаты, спонсоры, Науседа, Grigeo География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии