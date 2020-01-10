Яркий финал фестиваля «Православное Рождество в Литве» 🔊 Воспроизвести







XVI международный фестиваль «Православное Рождество в Литве» завершился 9 января в Литовской национальной филармонии концертом знаменитого коллектива из Грузии «Горда». Это стало настоящим открытием для многих зрителей, среди которых было немало знатоков традиционной народной музыки.



Яркий, самобытный коллектив, который представляет истинные народные традиции регионов Гурии, Имеретии, Кахетии и Мегрелии, откуда родом его участники, покорил сердца зрителей не только красотой голосоведения, богатейшей звуковой палитрой, но и исполнил редкие песни в технике «криманчули» и «йоделя».



Глубочайшие знания традиции, безграничная любовь к песне, вера в то, что красота спасёт мир — вот то, что объединяет этих молодых людей. И поют они о любви.



Основатели ансамбля – братья Дамиан и Гиорги Горделадзе, участники ансамбля – выпускники и студенты высшего училища им. Г. Мтатсминдели, которые профессионально занимаются грузинским фольклором.



Директор фестиваля Ирена Захарова добавила, что на приглашение этого коллектива ушло три года. По восторженной реакции публики это того стоило!



Фото Дмитрия Матвеева







Яркий, самобытный коллектив, который представляет истинные народные традиции регионов Гурии, Имеретии, Кахетии и Мегрелии, откуда родом его участники, покорил сердца зрителей не только красотой голосоведения, богатейшей звуковой палитрой, но и исполнил редкие песни в технике «криманчули» и «йоделя».Глубочайшие знания традиции, безграничная любовь к песне, вера в то, что красота спасёт мир — вот то, что объединяет этих молодых людей. И поют они о любви.Основатели ансамбля – братья Дамиан и Гиорги Горделадзе, участники ансамбля – выпускники и студенты высшего училища им. Г. Мтатсминдели, которые профессионально занимаются грузинским фольклором.Директор фестиваля Ирена Захарова добавила, что на приглашение этого коллектива ушло три года. По восторженной реакции публики это того стоило! Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: «Православное Рождество в Литве» — статья прочитана 146 раз Комментарии