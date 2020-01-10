Тегеран: на борту украинского самолета вспыхнул пожар, он не был сбит ракетой Al Jazeera, Катар 🔊 Воспроизвести © REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS



Глава Организации гражданской авиации Ирана в ходе пресс-конференции, посвященной крушению украинского самолета в Тегеране, озвучил первые данные расшифровки черных ящиков и призвал все стороны воздержаться от политических провокаций и распространения ложной информации о причинах случившегося.



По информации «Аль-Джазиры», глава Организации гражданкой авиации Ирана Али Абедзаде (Ali Abedzade) заявил, что украинский самолет, потерпевший крушение в Иране, не был сбит ракетой. Он призвал все стороны воздержаться от заявлений, пока не будут получены данные расшифровки черных ящиков.



Али Абедзаде в ходе пресс-конференции заявил, что капитан судна связался с диспетчером и запросил возврат самолета в аэропорт вылета, однако он не смог этого сделать по неизвестным пока причинам. По информации «Аль-Джазиры», глава Организации гражданкой авиации Ирана Али Абедзаде (Ali Abedzade) заявил, что украинский самолет, потерпевший крушение в Иране, не был сбит ракетой. Он призвал все стороны воздержаться от заявлений, пока не будут получены данные расшифровки черных ящиков.Али Абедзаде в ходе пресс-конференции заявил, что капитан судна связался с диспетчером и запросил возврат самолета в аэропорт вылета, однако он не смог этого сделать по неизвестным пока причинам.



По информации Организации гражданской авиации Ирана, черные ящики были сильно повреждены, однако это не помешает извлечь необходимую информацию со звукозаписывающих устройств. На пресс-конференции была озвучены первые данные, указывающие на то, что на борту украинского судна вспыхнул пожар за пару секунд до его крушения.



Оригинал новости Абедзаде потребовал от американской стороны, если у нее имеются данные, подтверждающие удар ракеты по самолету, предоставить их. Он также заявил, что информация о том, что пассажирский самолет был сбит иранской ракетой — политическая провокация, попросил воздержаться от подобных действий, а сконцентрироваться на технической стороне дела. Он сообщил, что Иран запросил помощь в расследовании катастрофы у Швеции и Канады.По информации Организации гражданской авиации Ирана, черные ящики были сильно повреждены, однако это не помешает извлечь необходимую информацию со звукозаписывающих устройств. На пресс-конференции была озвучены первые данные, указывающие на то, что на борту украинского судна вспыхнул пожар за пару секунд до его крушения. inosmi.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: авиакатастрофа, Иран, аэропорт, погибшие — статья прочитана 104 раза Комментарии