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Тегеран: на борту украинского самолета вспыхнул пожар, он не был сбит ракетой Al Jazeera, Катар

© REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS


Глава Организации гражданской авиации Ирана в ходе пресс-конференции, посвященной крушению украинского самолета в Тегеране, озвучил первые данные расшифровки черных ящиков и призвал все стороны воздержаться от политических провокаций и распространения ложной информации о причинах случившегося.

По информации «Аль-Джазиры», глава Организации гражданкой авиации Ирана Али Абедзаде (Ali Abedzade) заявил, что украинский самолет, потерпевший крушение в Иране, не был сбит ракетой. Он призвал все стороны воздержаться от заявлений, пока не будут получены данные расшифровки черных ящиков.

Али Абедзаде в ходе пресс-конференции заявил, что капитан судна связался с диспетчером и запросил возврат самолета в аэропорт вылета, однако он не смог этого сделать по неизвестным пока причинам.
Абедзаде потребовал от американской стороны, если у нее имеются данные, подтверждающие удар ракеты по самолету, предоставить их. Он также заявил, что информация о том, что пассажирский самолет был сбит иранской ракетой — политическая провокация, попросил воздержаться от подобных действий, а сконцентрироваться на технической стороне дела. Он сообщил, что Иран запросил помощь в расследовании катастрофы у Швеции и Канады.

По информации Организации гражданской авиации Ирана, черные ящики были сильно повреждены, однако это не помешает извлечь необходимую информацию со звукозаписывающих устройств. На пресс-конференции была озвучены первые данные, указывающие на то, что на борту украинского судна вспыхнул пожар за пару секунд до его крушения.

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inosmi.ru
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: авиакатастрофа, Иран, аэропорт, погибшие
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добавлена сегодня, 10 января, 16:54

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