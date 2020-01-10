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Литовский историк: Для борьбы с Россией необходим союз Литвы, Белоруссии, Польши и Украины Polskie Radio, Польша



Литовский историк Альвидас Никжянтайтис заявил, что для борьбы с Россией необходим геополитический союз «Межморье». По его словам, в него могли бы войти Литва, Белоруссия, Польша и Украина. На данный момент есть несколько типов подобного геополитического союза: Intermarium, польская концепция АБЧ и концепция Ежи Гедройца.

Литовский историк Альвидас Никжянтайтис заявил, что для борьбы с Россией необходим геополитический союз «Межморье». По его словам, в него могли бы войти Литва, Белоруссия, Польша и Украина. На данный момент есть несколько типов подобного геополитического союза: Intermarium — от Балтийского до Черного моря, польская концепция АБЧ — Адриатическое, Балтийское и Черное моря, концепция Ежи Гедройца — Литва, Беларусь, Украина.
«Для меня же Intermarium наиболее близок по содержанию к концепции Гедройця. Он даже рассуждал о том, каким в этом регионе должен быть порядок после падения коммунизма и СССР. Его идея заключалась в том, что без демократических государств на Украине, в Белоруссии и Литве не может существовать и независимая Польша. С точки зрения Литвы я могу сказать то же самое: без демократической Польши, Украины и Беларуси не может быть и свободной, демократической Литвы», — сказал историк.

По мнению историка Альвидаса Никжентайтиса, такой геополитический союз необходим в связи с агрессией Российской Федерации, в частности, в связи с оккупацией Крымского полуострова в 2014 году.

«Россия с аннексией Крыма сделала то, чего никто в XX и XXI веке не ожидал. Никто не ожидал, что можно силой менять межгосударственные границы, и в этом случае печальное прошлое первой половины двадцатого века нас настигает, заставляет думать и искать возможные альтернативы на „черный день"», — добавил Никжянтайтис.

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inosmi.ru
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Россия, союз, межморье
статья прочитана 108 раз
добавлена сегодня, 10 января, 20:30

Комментарии

asus
10 января, 21:23
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И возглавить этот союз ну просто обязана литва)))
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