Политики Литвы склоны передать мэриям вопрос школьных дотаций – премьер 🔊 Воспроизвести



Представители политических партий Литвы склоны передать администрирование целевых дотаций школ муниципальным администрациям, а дискуссии о национальном соглашении в сфере политики образования перейдут в сейм, заявил премьер Саулюс Сквернялис.



"Политические партии высказываются за передачу этой функции самоуправлению. Я не вижу здесь больших противоречий", – сказал журналистам глава правительства.



Для дискуссий партий вынесены два варианта – передать школы, за исключением начальных, в управление государством на ограниченное время, после чего снова восстановить их подведомственность, или же передать администрирование и распределение адресных дотаций самоуправлениям.



С. Сквернялис согласился с мнением некоторых партий, что дискуссия по национальному соглашению далее должна перейти в сейм. Представители политических партий Литвы склоны передать администрирование целевых дотаций школ муниципальным администрациям, а дискуссии о национальном соглашении в сфере политики образования перейдут в сейм, заявил премьер Саулюс Сквернялис."Политические партии высказываются за передачу этой функции самоуправлению. Я не вижу здесь больших противоречий", – сказал журналистам глава правительства.Для дискуссий партий вынесены два варианта – передать школы, за исключением начальных, в управление государством на ограниченное время, после чего снова восстановить их подведомственность, или же передать администрирование и распределение адресных дотаций самоуправлениям.С. Сквернялис согласился с мнением некоторых партий, что дискуссия по национальному соглашению далее должна перейти в сейм. По его словам, партии, подписавшие соглашение, докажут, что их заботит не только риторика предстоящих парламентских выборов, но и общие дела в сфере образования.



Председатель правящего Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис после встречи в правительстве отметил, что соглашение может быть подписано до конца весенней сессии, а если компромисс не будет найден, то по документу могут договориться только правящие.



Р. Карбаускис также призвал не реформировать школьную сеть только в поиске экономии дополнительных средств.



Представитель правящих "социал-трудовиков" Ирена Шяулене отметила, что соглашение требуется для того, чтобы сфере образования "не приходилось жить от выборов до выборов".



Однако лидер оппозиционного Либерального движения Виктория Чмилите-Нельсен сказала, что документ может быть подписан только после парламентских выборов, которые состоятся в октябре.



"Я полагаю, что до выборов, подписать нереально. Его (соглашение) можно оценивать как декларацию не свершенных дел, и это не должно стать прикрытием того, что не сделали нынешние правящие", – сказала парламентарий.



Оппозиционный консерватор Радвиле Моркунайте-Микуленене отметила, что партия ждет, когда проект соглашения появится в сейме.



Эксперты уже много лет обращают внимание на то, что между литовскими городами и сельскими населенными пунктами есть большая разница в доступности качественных услуг образования и результатов обучения.



Согласно проекту, представленному премьером, государство применит интервенционные меры по реформированию самых слабых школ и выделит им целевое финансирование.



В соглашении предлагается закрепить, что до 2022 года в школах, осуществляющих программы основного и среднего образования, откажутся от объединенных классов.



Партиям также предлагается договориться о повышении количества детей, посещающих дошкольные учреждения в сельских местностях, чтобы к 2025 году дошкольное образование охватило бы 95% детей до трех лет. Планируется сократить срок введения обязательного воспитания до 2028 года, а на основе оправдавшейся практике государств ЕС, продлить начальное воспитание до шести лет.



Для реализации этих целей партиям предлагают договориться о повышении финансирования системы образования до 6% внутреннего валового продукта к 2030 году. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, общество, образование Ключевые слова: правительство, финансирование, школы, мэрия География: Литва — статья прочитана 142 раза Комментарии