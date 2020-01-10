Основные бизнес-организации Литвы покидают нацсоглашение 🔊 Воспроизвести



Основные бизнес-организации Литвы покидают национальное соглашение о реформах, подписанное два года назад с властями. Они утверждают, что налоговые изменения последнего времени делались поспешно, а призывы бизнеса вернуться к диалогу остались неуслышанными.



"Видя неуважение к подписанным соглашениям, социальным партнерам и принятым обязательства, в отсутствие диалога, при демонстрируемом нежелании действовать совместно, ища сбалансированные решения для всех реформ, необходимых для прогресса государства, мы вынуждены окинуть Соглашения по реформам", – говорится в пресс-релизе, который в пятницу распространили организации.



По словам представителей бизнеса, хотя правительство организовало реформы, необходимые для различных сфер экономики страны и благосостояния населения, часть важных изменений не произошло. Основные бизнес-организации Литвы покидают национальное соглашение о реформах, подписанное два года назад с властями. Они утверждают, что налоговые изменения последнего времени делались поспешно, а призывы бизнеса вернуться к диалогу остались неуслышанными."Видя неуважение к подписанным соглашениям, социальным партнерам и принятым обязательства, в отсутствие диалога, при демонстрируемом нежелании действовать совместно, ища сбалансированные решения для всех реформ, необходимых для прогресса государства, мы вынуждены окинуть Соглашения по реформам", – говорится в пресс-релизе, который в пятницу распространили организации.По словам представителей бизнеса, хотя правительство организовало реформы, необходимые для различных сфер экономики страны и благосостояния населения, часть важных изменений не произошло. "Правящее большинство и правительство не реализовали структурные реформы в госсекторе (сеть школ, объединение университетов, реформа здравоохранения, и тому подобное), и пошли по более простому пути повышения налогов. По нашему мнению, такая политика является близорукой и ведет по ложному пути", – утверждают авторы обращения.



Среди них Форум инвесторов (Investors‘ Forum), Конфедерация работодателей Литвы, Конфедерация промышленников Литвы, Ассоциация торговых, промышленных палат Литвы, Литовская конфедерация бизнеса.



Представители бизнеса акцентируют, что предпринимательская общественность хоть и покидает подписанное в октябре 2017 года соглашение, но и далее будет стремиться к реализации реформ, важных для государственного прогресса. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: правительство, реформы, выход, партнеры, нацсоглашение География: Литва — статья прочитана 126 раз Комментарии