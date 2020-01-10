Основные бизнес-организации Литвы покидают нацсоглашение

Основные бизнес-организации Литвы покидают национальное соглашение о реформах, подписанное два года назад с властями. Они утверждают, что налоговые изменения последнего времени делались поспешно, а призывы бизнеса вернуться к диалогу остались неуслышанными.
"Видя неуважение к подписанным соглашениям, социальным партнерам и принятым обязательства, в отсутствие диалога, при демонстрируемом нежелании действовать совместно, ища сбалансированные решения для всех реформ, необходимых для прогресса государства, мы вынуждены окинуть Соглашения по реформам", – говорится в пресс-релизе, который в пятницу распространили организации.
По словам представителей бизнеса, хотя правительство организовало реформы, необходимые для различных сфер экономики страны и благосостояния населения, часть важных изменений не произошло.
"Правящее большинство и правительство не реализовали структурные реформы в госсекторе (сеть школ, объединение университетов, реформа здравоохранения, и тому подобное), и пошли по более простому пути повышения налогов. По нашему мнению, такая политика является близорукой и ведет по ложному пути", – утверждают авторы обращения.
Среди них Форум инвесторов (Investors‘ Forum), Конфедерация работодателей Литвы, Конфедерация промышленников Литвы, Ассоциация торговых, промышленных палат Литвы, Литовская конфедерация бизнеса.
Представители бизнеса акцентируют, что предпринимательская общественность хоть и покидает подписанное в октябре 2017 года соглашение, но и далее будет стремиться к реализации реформ, важных для государственного прогресса.
Среди них Форум инвесторов (Investors‘ Forum), Конфедерация работодателей Литвы, Конфедерация промышленников Литвы, Ассоциация торговых, промышленных палат Литвы, Литовская конфедерация бизнеса.
Представители бизнеса акцентируют, что предпринимательская общественность хоть и покидает подписанное в октябре 2017 года соглашение, но и далее будет стремиться к реализации реформ, важных для государственного прогресса.