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Раввины Европы призвали Литву признать вину в холокосте
Парламенту Литвы стоит отказаться от рассмотрения закона, который освобождает литовский народ от ответственности за массовое истребление евреев в годы Второй мировой войны, заявил президент Совета раввинов Европы главный раввин Пинхас Гольдшмидт, сообщает ЛЕНТА.
«Это прямое оскорбление сотен тысяч литовских евреев, убийствам которых способствовали и подстрекали литовские политические и военные лидеры, а также местное литовское население», — сказано в заявлении Гольдшмидта. Там же он призвал власти Литвы «признать свою историю, а не пытаться игнорировать или отрицать ее».
Он также указал на то, что в годы нацистской оккупации Литвы местное население и литовские батальоны были причастны к убийству более чем 90 процентов убитых на территории страны 220 тысяч евреев. «Переписывание истории ради политической выгоды недопустимо», — подчеркнул раввин.
В декабре стало известно, что в литовском Сейме готовят закон, по которому на государственном уровне будет признано, что литовцы не участвовали в преступлениях холокоста и не несут за них ответственности, поскольку были порабощены.
Подобный закон в течение нескольких месяцев 2018 года действовал в Польше. По нему предполагалась уголовная ответственность за обвинение поляков в пособничестве нацистам.
lenta.ru
Категории: политика, чп и криминал, в Европе, история
География: Литва
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