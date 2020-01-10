Раввины Европы призвали Литву признать вину в холокосте 🔊 Воспроизвести Пинхас Гольдшмидт Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters



Парламенту Литвы стоит отказаться от рассмотрения закона, который освобождает литовский народ от ответственности за массовое истребление евреев в годы Второй мировой войны, заявил президент Совета раввинов Европы главный раввин Пинхас Гольдшмидт, сообщает



«Это прямое оскорбление сотен тысяч литовских евреев, убийствам которых способствовали и подстрекали литовские политические и военные лидеры, а также местное литовское население», — сказано в заявлении Гольдшмидта. Там же он призвал власти Литвы «признать свою историю, а не пытаться игнорировать или отрицать ее».



Он также указал на то, что в годы нацистской оккупации Литвы местное население и литовские батальоны были причастны к убийству более чем 90 процентов убитых на территории страны 220 тысяч евреев. «Переписывание истории ради политической выгоды недопустимо», — подчеркнул раввин.



В декабре стало известно, что в литовском Сейме готовят закон, по которому на государственном уровне будет признано, что литовцы не участвовали в преступлениях холокоста и не несут за них ответственности, поскольку были порабощены.



Подобный закон в течение нескольких месяцев 2018 года действовал в Польше. По нему предполагалась уголовная ответственность за обвинение поляков в пособничестве нацистам. Парламенту Литвы стоит отказаться от рассмотрения закона, который освобождает литовский народ от ответственности за массовое истребление евреев в годы Второй мировой войны, заявил президент Совета раввинов Европы главный раввин Пинхас Гольдшмидт, сообщает ЛЕНТА «Это прямое оскорбление сотен тысяч литовских евреев, убийствам которых способствовали и подстрекали литовские политические и военные лидеры, а также местное литовское население», — сказано в заявлении Гольдшмидта. Там же он призвал власти Литвы «признать свою историю, а не пытаться игнорировать или отрицать ее».Он также указал на то, что в годы нацистской оккупации Литвы местное население и литовские батальоны были причастны к убийству более чем 90 процентов убитых на территории страны 220 тысяч евреев. «Переписывание истории ради политической выгоды недопустимо», — подчеркнул раввин.В декабре стало известно, что в литовском Сейме готовят закон, по которому на государственном уровне будет признано, что литовцы не участвовали в преступлениях холокоста и не несут за них ответственности, поскольку были порабощены.Подобный закон в течение нескольких месяцев 2018 года действовал в Польше. По нему предполагалась уголовная ответственность за обвинение поляков в пособничестве нацистам. lenta.ru Категории: политика, чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: евреи, холокост, надписи, закон, памятники, раввины География: Литва — статья прочитана 67 раз Комментарии