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Экономика Литвы: цифры и факты
Среднегодовая инфляция в Литве, рассчитанная по гармонизированному индексу потребительских цен Евросоюза, в декабре прошлого года составила 2,2%.
По данным Департамента статистики Литвы, этот среднегодовой показатель инфляции в декабре был на 0,1 пункта ниже, чем рассчитанный по национальному индексу потребительских цен.
Согласованная годовая инфляция (в декабре 2019 года, по сравнению с декабрем 2018 года) составила 2,7%. Таким же был и рост цен, рассчитанный по национальному индексу.
Согласованная месячная инфляция (в декабре, по сравнению с ноябрем) составила 0,5%, между тем, при подсчетах инфляции по национальной методике отмечался рост цен в 0,3%.
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В декабре прошлого года, по сравнению с декабрем 2018 года, цены на промышленную продукцию в Литве выросли на 1,6%, а по сравнению с ноябрем этого года – на 1%.
За вычетом нефтепродуктов цены на промпродукцию за год снизились на 1,8%, а за месяц – выросли на 0,2%, сообщил Департамент статистики.
Цены на промпродукцию, проданную на литовском рынке, за год снизились на 0,1%, без учета рафинированных нефтепродуктов – на 1,4%, а за месяц – соответственно выросли на 0,1% и снизились на 0,2%.
Цены на промпродукцию, проданную за рубежом, за год выросли на 2,7%, без учета рафинированных нефтепродуктов – снизились на 2,1%, а за месяц – выросли на 1,7% и на 0,6% соответственно.
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инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика
География: Литва
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