Страсти вокруг Grigeo 🔊 Воспроизвести



В пятницу на Вильнюсской фондовой бирже возобновились торги акциями группы предприятий по производству древесно-волокнистых плит, гигиенической бумаги и картона Grigeo, сообщившей о возможном влиянии инцидента на ее предприятии в Клайпеде на результаты деятельности.



Введение поручений на акции группы и их модификация возможны с 10 часов 20 минут, а непрерывные торги ими начнутся в 10 часов 30 минут, сообщила Вильнюсская фондовая биржа Nasdaq.



В пятницу Grigeo распространила существенное сообщение о том, что инцидент на предприятии Grigeo Klaipeda повлияет на результаты деятельности группы. После этого биржа решила возобновить торговлю, однако вскоре это решение было отложено по техническими причинам, поскольку были препятствия в торговой системе банка SEB bankas. В пятницу на Вильнюсской фондовой бирже возобновились торги акциями группы предприятий по производству древесно-волокнистых плит, гигиенической бумаги и картона Grigeo, сообщившей о возможном влиянии инцидента на ее предприятии в Клайпеде на результаты деятельности.Введение поручений на акции группы и их модификация возможны с 10 часов 20 минут, а непрерывные торги ими начнутся в 10 часов 30 минут, сообщила Вильнюсская фондовая биржа Nasdaq.В пятницу Grigeo распространила существенное сообщение о том, что инцидент на предприятии Grigeo Klaipeda повлияет на результаты деятельности группы. После этого биржа решила возобновить торговлю, однако вскоре это решение было отложено по техническими причинам, поскольку были препятствия в торговой системе банка SEB bankas. "Торги возобновляются, поскольку SEB bankas сообщил об устранении технических препятствий во внутренних банковских системах", – сообщила биржа.



Акции Grigeo котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской биржи, торги ими были остановлены во вторник, около 15 часов. До этого момента акции потеряли около 9,3% стоимости, их цена составила 1,36 евро.



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В пятницу, после возобновления торгов акциями группы предприятий по производству древесно-волокнистых плит, гигиенической бумаги и картона Grigeo на Вильнюсской фондовой бирже Nasdaq, эти ценные бумаги утратили более трети стоимости.



Цена на акции Grigeo упала на 37,5% (0,51 евро) и по данным на 10 часов 35 минут она составила 0,85 евро, акций компании было продано за 17,5 тыс. евро.



Торги акциями были возобновлены после того, как группа Grigeo распространила существенное сообщение о возможном влиянии инцидента на ее предприятии в Клайпеде на результаты деятельности. Есть подозрения в том, что предприятие Grigeo Klaipeda сбрасывало неочищенные промышленные стоки в Куршский залив.



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Группа по производству древесно-волокнистых плит, гигиенической бумаги и картона Grigeo утверждает, что инцидент на ее предприятии Grigeo Klaipeda, в ходе которого имел место сброс промышленных сточных вод в Куршский залив, повлияет на результаты ее деятельности – могут снизиться объемы продаж и прибыльность.



Группа сообщила через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq, что хотя инцидент произошел на дочернем предприятии Grigeo в Клайпеде, он может повлиять на общие продажи Grigeo.



"Grigeo ощутила остановку заказов на гигиеническую бумагу от некоторых действующих в Литве торговых сетей. Сокращение таких заказов мы связываем с выраженным торговыми сетями в публичном пространстве подходом на события в Клайпеде", – утверждает Grigeo.



По сообщению группы, объем зарубежных заказов пока не изменился.



То, что инцидент в Клайпеде повлияет на результаты деятельности группы, в четверг признал и глава Grigeo, крупнейший акционер группы Гинтаутас Пангонис.



Компания утверждает, что пока не может оценить, какое влияние на деятельность окажет возмещение убытков, нанесенных природе. Они, по словам министра окружающей среды Кестутиса Мажейки, могут достигать 60 млн евро.



По сообщению Grigeo, экологи, которые проводят проверку Grigeo Klaipeda, установят ущерб, нанесенный природе.



Во вторник клайпедские прокуроры начали расследование деятельности Grigeo Klaipe. Правоохрана подозревает, что предприятие могло сбрасывать неочищенные промышленные стоки в Куршский залив через окружную трубу, ущерб природе может достигать десятки миллионов евро.



Акции Grigeo котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской фондовой биржи, торги ими были остановлены во вторник, около 15 часов.



За три квартала 2019 года Grigeo заработала 10,6 млн евро чистой прибыли – на 10,5% меньше, чем за тот же период позапрошлого ода, ее выручка сократилась на 1,6% до 106,3 млн евро.



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Подозрения в рамках расследования загрязнения окружающей среды предприятию Grigeo Klaipeda будут предъявлены на следующей неделе, "подозрений будет не одно, и не два", заявила прокурор портового города Гина Скерсинските.



"Подозрения будут предъявлены на следующей неделе, я полагаю, что (подозрений – BNS) будет не одно, и не два", – заявила в пятницу Г. Скерсинските, посетившая вместе с местными журналистами место происшествия. Ее визит транслировал портал Atvira Klaipeda.



В ответ на вопрос о том, будут ли предъявлены подозрения руководству предприятия, и не будет ли так, что виновными останутся лишь работники, открывавшие клапаны, прокурор сказала, что "всякое может быть, если оператор осознавал, что он сделал, он может стать подозреваемым".



Прокурор подтвердила, что считает, что сбросы неочищенных промышленных стоков осуществлялись с ведома руководства, это делалось каждую ночь.



"Открывались заслонки, и они открывались преднамеренно, чтобы сбрасывать стоки. Мы считаем, что каждую ночь. Задачей досудебного расследования является выяснить, (в течение какого периода времени сбрасывались стоки – BNS), но мы полагаем, что они открывались каждую ночь", – сказала прокурор.



Она также отметила, что пока не знает, сбрасывались ли стоки через аварийную трубу, или через другую. Сами заслонки, которые открывались, по утверждению прокурора, оборудованы в насосной станции предприятия.



Во вторник клайпедские прокуроры начали расследование деятельности Grigeo Klaipeda. Правоохрана подозревает, что предприятие могло сбрасывать неочищенные промышленные стоки в Куршский залив через окружную трубу, ущерб природе может достигать "десятки миллионов евро".



Президент и главный акционер группы предприятий по производству древесно-волокнистых плит, гигиенической бумаги и картона Grigeo Гинтаутас Пангонис сказал, что неочищенные должным образом стоки попадали в Куршский залив через аварийную трубу.



Он утверждает, что некоторые стоки попадали в Куршсий залив у Думпяй после механической очистки, но без биологического очищения. Г. Пангонис утверждает, что сейчас не знает, сколько стоков попало в залив.



Компания обещала возместить нанесенный ущерб.



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Пять литовских производителей мебели, поставляющих продукцию шведскому мебельному концерну Ikea, останавливает закупку продукции у предприятия Grigeo Klaipeda, которое подозревается в осуществлении сбросов неочищенных промышленных стоков в Куршский залив.



Представители Ikea в Балтийских странах сообщили BNS, что компания решила остановить любые закупки у Grigeo Klaipeda – это означает, что пять не называемых поставщиков Ikea останавливают сотрудничество с Grigeo Klaipeda.



"Мы реагируем на эту информацию особо серьезно", – комментировала BNS компания Ikea.



"Осуществляется аудит всех поставщиков, как запланированный, так и без предупреждений, с целью обеспечения соблюдения требований. Кроме того, все поставщики Ikea обязаны соблюдать местные правовые акты и должным образом перерабатывать химические отходы", – утверждает компания.



Ikea не может раскрыть, кем являются эти пять поставщиков.



Вице-президент одного из них - концерна SBA, глава компании SBA Baldu kompanija Эгидиюс Валентинавичюс сказал порталу 15min.lt, что компания остановила закупку продукции Grigeo Klaipeda на неопределенный срок.



Глава Вильнюсского мебкомбината Vilniaus baldai, который продает 100% своей продукции Ikea, Йонас Крутинис сообщил порталу, что компания решила не закупать продукцию Grigeo Klaipeda – сотовый наполнитель, и будет закупать его у польских и голландских поставщиков.



Продукцию концерну Ikea поставляют также литовские Vakaru medienos grupe и Freda.



В пятницу BNS не удалось связаться с главой Grigeo Klaipeda Томасом Эйкинасом.



В 2018 году выручка Grigeo Klaipeda составляла 53,523 млн евро (на 7,7% больше, чем в 2017 году), основную часть ее выручки составляли доходы от продаж бумажной продукции – 44,156 млн. евро, а доходы от продаж сотового наполнителя, используемого в мебельной промышленности – 9,216 млн евро. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: загрязнение, расследование, акции, Grigeo Klaipeda География: Литва — статья прочитана 145 раз Комментарии