Мартинас Левицкис и его «Cinema»

5 января закончился Рождественский и Новогодний праздничный тур одного из самых известных аккордеонистов мира - Мартинаса Левицкиса.



Кто бы мог подумать, что аккордеон будет собирать полные огромные залы и в Литве, и за рубежом! Концертный тур начался в Каунасе, в „Žalgirio“ арене, продолжился в Клайпеде в „Švyturio“ и в Паневежисе в „Cido“ аренах , а закончился в полном зале в Вильнюсе в „Siemens“ арене.



Встреча с Мартинасом Левицкисом – это всегда праздник! 29-летний очень харизматичный музыкант притягивает к себе публику любого возраста: от мала до велика. Казалось бы, классический инструмент – аккордеон - в его руках превращается в самый популярный инструмент современности, его программы одна интереснее другой! Кто бы мог подумать, что аккордеон будет собирать полные огромные залы и в Литве, и за рубежом! Концертный тур начался в Каунасе, в „Žalgirio“ арене, продолжился в Клайпеде в „Švyturio“ и в Паневежисе в „Cido“ аренах , а закончился в полном зале в Вильнюсе в „Siemens“ арене.Встреча с Мартинасом Левицкисом – это всегда праздник! 29-летний очень харизматичный музыкант притягивает к себе публику любого возраста: от мала до велика. Казалось бы, классический инструмент – аккордеон - в его руках превращается в самый популярный инструмент современности, его программы одна интереснее другой!



Когда была заявлена тема «кино», Мартинас на facebook предложил присылать ему фильмы с интересными, запоминающимися саундтреками, и посыпались предложения. Наверное, концерт мог бы продолжаться несколько дней, и все бы с удовольствием слушали, но каким-то чудом Мартинас уложился в 2 часа.



На сцене Мартинаса сопровождал созданный им ансамбль струнных инструментов „Mikroorkéstra“. На больших экранах – клип, связанный с конкретным фильмом, каждое произведение сопровождалось бурной овацией!



Звучала музыка из многих знаменитых фильмов, среди которых такие как «Миссия невозможна», «Крестный отец», «Амелия из Монмартра» (и совсем неожиданно на велосипеде по залу проехалась Амелия, сделала несколько фото и исчезла также неожиданно как и появилась).



И невозможно было сдержать слезы, слушая в этот вечер мелодию из великого фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера» в исполнении потрясающего музыканта, скрипачки из Британии, красавицы Лиззи Болл!



Лиззи Болл - британский музыкант, концертный продюсер, скрипач, вокалист, консультант и педагог по различным музыкальным и театральным проектам. О таланте Лиззи Болл говорят и ее очень успешные туры в США и в Европе. Она была «первой скрипкой» во время тура Арианы Гранде и Хьюго Джекмана, недавно в Голландии выступала с Михаэлем Бубле! Она 8 лет руководила оркестром ''Orchestra of Life“ британской суперзвезды Найджел Кеннеди , выступала с ним! Лиззи работала с легендарным Джеффом Бэком („The Yardbirds“, гитарист) и Брайаном Уилсоном („The Beach Boys“, организатор), этот список можно продолжать.



Британский еженедельник „Daily Mail“ включил ее в список «муз» (самых вдохновляющих женщин) 2018 года!











И именно Лиззи Болл была приглашена на этот концерт, и это стало сенсацией! Две великолепные звезды сияли в этот вечер на сцене „Siemens“ арены. Мы слышали и потрясающее музыкальное, и вокальное исполнение! Аккордеонист-виртуоз Мартинас Левицкис постоянно удивляет не только новаторским звучанием инструмента, но и смелыми идеями для своих концертов и их воплощением в жизнь. Исполнитель, готовящийся в нынешнем году к большому концертному туру «Cinema», пригласил в команду двоих заслуживших международное признание британских продюсеров. В этом концерте все заслуживает похвалы: и визуальный ряд, и свет, и звук, и режиссура! Напомним, что аккордеонист, который в очередной раз произвел фурор, сыскавший сегодня мировую славу, родился в Литве, в небольшом городке Таураге. Играть начал с трех лет, но серьезно учиться музыке – с восьми.



Мартинас Левицкис воспитывался на традиционной музыке Литвы. В возрасте восьми лет он начал профессиональное образование в Школе искусств им. Саулюса Сондецкиса в Шяуляй.



Высшее образование получил в Королевской академии музыки и испанском Musikene. Принимал участие в мастер-классах Фредерика Дешама, Клаудио Якомуччи, Фридриха Липса, Массимилиано Питокко и Матти Рантанена.







Мартинас Левицкис – обладатель свыше 30 наград международных конкурсов.



В 2013 году под лейблом Decca Classics вышел его первый альбом, быстро завоевав феноменальную популярность.



Среди залов, в которых выступал аккордеонист – такие как Королевский Альберт-холл, Королевский фестивал-холл, Вигмор-холл, Аудиторио Насиональ в Мехико и др. Также он принимал участие в фестивалях в Бате, Дрездене, Эдинбурге, Мекленбурге, Шлезвиг-Гольштейне и др.



Выступал с оркестром ВВС, Городским оркестром Бирмингема и рядом камерных коллективов.



Мартинас – художественный руководитель международного композиторского фестиваля Palendriai.



Мартинас Левицкис играет на аккордеоне Pigini Nova, предоставленном ему The Lady R Foundation.



Мартинас создал прекрасную традицию - выступать в Литве в Рождественский и Новогодний период, ведь в остальное время его легче увидеть и услышать за границей, в гостях у принца Чарльза, на дне рождении английской королевы.



Ему рукоплескали зрители 35 стран, включая Южную Корею и Сингапур! И в конце программы неизменное «Браво!», и зрители аплодировали стоя!



Не исключением стал и этот концерт!



Браво, Мартинас Левицкис!



До новых и радостных встреч!



Фото и видео с концерта «Cinema» в Вильнюсе Марины Луценко, «Обзор»



