Готовим «сани» уже к следующей зиме

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Сборная Литвы по футзалу в квалификационном раунде чемпионата Европы 2022 года стартует через три недели в Йонаве. На предварительном этапе наших спортсменов ждут встречи со сборными Турции, Северной Ирландии и Венгрии.



«Наша цель – попасть в основной отборочный турнир. Это будет непросто, но мы надеемся, что свои стены помогут нам достичь этой цели», - сказал директор Литовской ассоциации футзала Ремигиюс Даугела, добавив, что организационная работа уже началась.



14 игроков будут представлять Литву в тренируемой Евгением Рывкиным команде на турнире, что начнётся 29 января. На сегодня составлен список из 25 игроков, который, по словам тренера, потом может быть немного скорректирован. «Наша цель – попасть в основной отборочный турнир. Это будет непросто, но мы надеемся, что свои стены помогут нам достичь этой цели», - сказал директор Литовской ассоциации футзала Ремигиюс Даугела, добавив, что организационная работа уже началась.14 игроков будут представлять Литву в тренируемой Евгением Рывкиным команде на турнире, что начнётся 29 января. На сегодня составлен список из 25 игроков, который, по словам тренера, потом может быть немного скорректирован. «Сейчас мы анализируем конкурентов, одновременно составляя план подготовки. Да, у нас есть список кандидатов. Но я пока не хочу произносить имена, потому что некоторые из этих парней всё еще пытаются совместить футзал с большим футболом. Вы всё услышите в ближайшем будущем», - сказал Е.Рывкин.



В соответствии с форматом турнира победители девяти групп предварительного раунда сразу же войдут в основной отборочный турнир, где их уже ждут шестнадцать лучших – по рейтингу - европейских команд.



Всем девяти командам, занявшим в своих группах второе место, а также пяти лучшим командам, занявшим в своих группах на предварительном этапе третье место, будет предоставлен дополнительный шанс.



Основной отборочный турнир начнется в ноябре 2020 года. Тогда команды будут соревноваться за право сыграть в финальной части чемпионата по принципу игр дома и в гостях.



Расписание игр предварительного этапа в Йонаве:



29 января, 16.00. Венгрия - Северная Ирландия,



29 января 18.30. Турция – Литва,



30 января, 16.00. Турция – Венгрия,



30 января, 18.30 Литва - Северная Ирландия,



1 февраля. 11:30. Северная Ирландия – Турция,



1 февраля, 14:00. Литва – Венгрия. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, Йонава, футзал, Квалификационный раунд, чемпионат Европы 2022 года География: Литва, Йонава — статья прочитана 102 раза Комментарии