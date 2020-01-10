В Вильнюсе – третий тур чемпионата мира по хоккею

В четверг, 9 января, в литовской столице были сыграны матчи третьего тура молодёжного чемпионата мира по хоккею (U20) во втором дивизионе (группа А).
После дня отдыха участники турнира в литовской столице провели матчи третьего тура, который и назвал имя единоличного лидера. Им стала сборная Японии.
Хозяева чемпионата утверждают, что сборная Литвы ещё не потеряла шансов завоевать «золото». Теоретически – да. Но то, с каким трудом литовская команда одолела главного аутсайдера турнира, заставляет усомниться в совпадении теоретического и реального.
За событиями турнира в режиме реального времени можно следить на сайте iihf.com.
По билетам вход только на матчи с участием сборной Литвы, все остальные поединки можно посетить бесплатно.
Япония – Испания – 8:0 (5:0, 3:0, 0:0)
Два гола у сборной Японии забил Юсаку Андо.
Великобритания – Румыния – 5:3 (2:0, 0:1, 3:2)
В сборной Великобритании три шайбы на счету Мэйсона Алдерсона.
Литва – Сербия – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Литва: Л.Васко, 9, К.Красильниковас, 13, Я.Шустеровас, 33.
1. Япония – 9 очков
2. Великобритания – 6,
3. Литва – 6
4. Румыния – 3,
5. Испания – 3,
6. Сербия – 0.
Сегодня, 10 января, встречаются:
Испания – Великобритания (12.00),
Сербия – Япония (15.30),
Румыния – Литва (19.00).
Результаты 3-го тура
Япония – Испания – 8:0 (5:0, 3:0, 0:0)
Два гола у сборной Японии забил Юсаку Андо.
Великобритания – Румыния – 5:3 (2:0, 0:1, 3:2)
В сборной Великобритании три шайбы на счету Мэйсона Алдерсона.
Литва – Сербия – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Литва: Л.Васко, 9, К.Красильниковас, 13, Я.Шустеровас, 33.
Молодёжный чемпионата мира по хоккею (U20),
II дивизион (группа А)
II дивизион (группа А)
Положение на 10 января 2020 года
1. Япония – 9 очков
2. Великобритания – 6,
3. Литва – 6
4. Румыния – 3,
5. Испания – 3,
6. Сербия – 0.
Сегодня, 10 января, встречаются:
Испания – Великобритания (12.00),
Сербия – Япония (15.30),
Румыния – Литва (19.00).