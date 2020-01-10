В Вильнюсе – третий тур чемпионата мира по хоккею 🔊 Воспроизвести Фото: hockey.lt







В четверг, 9 января, в литовской столице были сыграны матчи третьего тура молодёжного чемпионата мира по хоккею (U20) во втором дивизионе (группа А).



После дня отдыха участники турнира в литовской столице провели матчи третьего тура, который и назвал имя единоличного лидера. Им стала сборная Японии.



Хозяева чемпионата утверждают, что сборная Литвы ещё не потеряла шансов завоевать «золото». Теоретически – да. Но то, с каким трудом литовская команда одолела главного аутсайдера турнира, заставляет усомниться в совпадении теоретического и реального.



За событиями турнира в режиме реального времени можно следить на сайте После дня отдыха участники турнира в литовской столице провели матчи третьего тура, который и назвал имя единоличного лидера. Им стала сборная Японии.Хозяева чемпионата утверждают, что сборная Литвы ещё не потеряла шансов завоевать «золото». Теоретически – да. Но то, с каким трудом литовская команда одолела главного аутсайдера турнира, заставляет усомниться в совпадении теоретического и реального.За событиями турнира в режиме реального времени можно следить на сайте iihf.com.



Результаты 3-го тура



Япония – Испания – 8:0 (5:0, 3:0, 0:0)



Два гола у сборной Японии забил Юсаку Андо.



Великобритания – Румыния – 5:3 (2:0, 0:1, 3:2)



В сборной Великобритании три шайбы на счету Мэйсона Алдерсона.



Литва – Сербия – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)



Литва: Л.Васко, 9, К.Красильниковас, 13, Я.Шустеровас, 33.







Молодёжный чемпионата мира по хоккею (U20),



II дивизион (группа А)



Положение на 10 января 2020 года



1. Япония – 9 очков



2. Великобритания – 6,



3. Литва – 6



4. Румыния – 3,



5. Испания – 3,



6. Сербия – 0.



Сегодня, 10 января, встречаются:



Испания – Великобритания (12.00),



Сербия – Япония (15.30),



Румыния – Литва (19.00).



По билетам вход только на матчи с участием сборной Литвы, все остальные поединки можно посетить бесплатно.Япония – Испания – 8:0 (5:0, 3:0, 0:0)Великобритания – Румыния – 5:3 (2:0, 0:1, 3:2)Литва – Сербия – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)1. Япония – 9 очков2. Великобритания – 6,3. Литва – 64. Румыния – 3,5. Испания – 3,6. Сербия – 0.Испания – Великобритания (12.00),Сербия – Япония (15.30),Румыния – Литва (19.00). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, Вильнюс, хоккей, Результаты, чемпионат мира по хоккею, молодежный чемпионат мира по хоккею, U20 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 144 раза Комментарии