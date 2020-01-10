Главная >> Новости >> спорт >> В Вильнюсе – третий тур чемпионата мира по хоккею

В Вильнюсе – третий тур чемпионата мира по хоккею

Фото: hockey.lt




В четверг, 9 января, в литовской столице были сыграны матчи третьего тура молодёжного чемпионата мира по хоккею (U20) во втором дивизионе (группа А).

После дня отдыха участники турнира в литовской столице провели матчи третьего тура, который и назвал имя единоличного лидера. Им стала сборная Японии.

Хозяева чемпионата утверждают, что сборная Литвы ещё не потеряла шансов завоевать «золото». Теоретически – да. Но то, с каким трудом литовская команда одолела главного аутсайдера турнира, заставляет усомниться в совпадении теоретического и реального.

За событиями турнира в режиме реального времени можно следить на сайте iihf.com.
По билетам вход только на матчи с участием сборной Литвы, все остальные поединки можно посетить бесплатно.

Результаты 3-го тура

Япония – Испания – 8:0 (5:0, 3:0, 0:0)

Два гола у сборной Японии забил Юсаку Андо.

Великобритания – Румыния – 5:3 (2:0, 0:1, 3:2)

В сборной Великобритании три шайбы на счету Мэйсона Алдерсона.

Литва – Сербия – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Литва: Л.Васко, 9, К.Красильниковас, 13, Я.Шустеровас, 33.



Молодёжный чемпионата мира по хоккею (U20),

II дивизион (группа А)

Положение на 10 января 2020 года

1. Япония – 9 очков

2. Великобритания – 6,

3. Литва – 6

4. Румыния – 3,

5. Испания – 3,

6. Сербия – 0.

Сегодня, 10 января, встречаются:

Испания – Великобритания (12.00),

Сербия – Япония (15.30),

Румыния – Литва (19.00).

Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Литва, Вильнюс, хоккей, Результаты, чемпионат мира по хоккею, молодежный чемпионат мира по хоккею, U20
География: Литва, Вильнюс
статья прочитана 144 раза
добавлена сегодня, 10 января, 10:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка