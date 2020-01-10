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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В рамках расследования двойного качества проверяются пять пищевых продуктов СМИ
Литовская Государственная служба защиты прав потребителей, продолжающая расследование Европейской Комиссии (ЕК) по двойному качеству продуктов, выясняет обстоятельства производства пяти пищевых продуктов, которые в наибольшей степени отличаются по составу от продуктов тех же марок в других странах, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
Служба обратилась к производителям этих продуктов, чтобы оценить причины разницы составов. Не желая навредить репутации компаний, продукцию не называют.
Служба сообщила, что за последние пять лет литовские потребители ни разу не обращались в нее по вопросу двойного качества.
BNS напоминает, что поскольку страны Восточной Европы пожаловались в ЕС в связи с тем, что их потребители якобы страдают от двойного качества пищевых продуктов, Еврокомиссия минувшим летом опубликовала данные анализа Объединенного исследовательского центра.
После исследования 1380 проб, взятых из 128 видов пищевых продуктов в 19-ти странах ЕС, ученые не нашли доказательств того, что качество пищевых продуктов, предназначенных для рынков западных и восточных стран блока явно отличается.
Бывшая тогда министром юстиции Литвы Ирма Гуджюнайте сказала BNS, что страна сама должна будет оценить, может ли отличаться качество продукта в связи с различиями его состава.
Категории: экономика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: продукты, депутаты, качество, Verslo zinios
География: Литва
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