В рамках расследования двойного качества проверяются пять пищевых продуктов СМИ 🔊 Воспроизвести



Литовская Государственная служба защиты прав потребителей, продолжающая расследование Европейской Комиссии (ЕК) по двойному качеству продуктов, выясняет обстоятельства производства пяти пищевых продуктов, которые в наибольшей степени отличаются по составу от продуктов тех же марок в других странах, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



Служба обратилась к производителям этих продуктов, чтобы оценить причины разницы составов. Не желая навредить репутации компаний, продукцию не называют.



Служба сообщила, что за последние пять лет литовские потребители ни разу не обращались в нее по вопросу двойного качества.



BNS напоминает, что поскольку страны Восточной Европы пожаловались в ЕС в связи с тем, что их потребители якобы страдают от двойного качества пищевых продуктов, Еврокомиссия минувшим летом опубликовала данные анализа Объединенного исследовательского центра.



После исследования 1380 проб, взятых из 128 видов пищевых продуктов в 19-ти странах ЕС, ученые не нашли доказательств того, что качество пищевых продуктов, предназначенных для рынков западных и восточных стран блока явно отличается.



Бывшая тогда министром юстиции Литвы Ирма Гуджюнайте сказала BNS, что страна сама должна будет оценить, может ли отличаться качество продукта в связи с различиями его состава. Служба обратилась к производителям этих продуктов, чтобы оценить причины разницы составов. Не желая навредить репутации компаний, продукцию не называют.Служба сообщила, что за последние пять лет литовские потребители ни разу не обращались в нее по вопросу двойного качества.BNS напоминает, что поскольку страны Восточной Европы пожаловались в ЕС в связи с тем, что их потребители якобы страдают от двойного качества пищевых продуктов, Еврокомиссия минувшим летом опубликовала данные анализа Объединенного исследовательского центра.После исследования 1380 проб, взятых из 128 видов пищевых продуктов в 19-ти странах ЕС, ученые не нашли доказательств того, что качество пищевых продуктов, предназначенных для рынков западных и восточных стран блока явно отличается.Бывшая тогда министром юстиции Литвы Ирма Гуджюнайте сказала BNS, что страна сама должна будет оценить, может ли отличаться качество продукта в связи с различиями его состава. BNS Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: продукты, депутаты, качество, Verslo zinios География: Литва — статья прочитана 196 раз Комментарии