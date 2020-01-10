Лидер крестьян Литвы пожаловался в ДГБ на фейковые страницы в соцсетях 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



По мнению главы СКЗЛ, люди, создающие учетные записи от его имени, могут представлять "угрозу" для национальной безопасности, сообщает



Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Карбаускис хочет выяснить, кто создает учетные записи в социальных сетях, чтобы выражать от его имени мнение по геополитическим вопросам.



"У таких людей может быть больше целей, чем унизить меня или ввести в заблуждение общество. Они могут быть настроены против государственной политики в вопросах обороны и могут представлять угрозу для национальной безопасности", – заявил он. По мнению главы СКЗЛ, люди, создающие учетные записи от его имени, могут представлять "угрозу" для национальной безопасности, сообщает Sputnik Литва . Лидер правящей партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис обратился в Департамент государственной безопасности (ДГБ) по поводу фейковых страниц в соцсетях, которые ведутся от его имени.Об этом он написал на своей странице в Facebook.Карбаускис хочет выяснить, кто создает учетные записи в социальных сетях, чтобы выражать от его имени мнение по геополитическим вопросам."У таких людей может быть больше целей, чем унизить меня или ввести в заблуждение общество. Они могут быть настроены против государственной политики в вопросах обороны и могут представлять угрозу для национальной безопасности", – заявил он. Также политик обратился в редакцию новостного портала Delfi с просьбой удалить комментарии, сделанные от его имени с фейкового аккаунта. По словам Карбаускиса, журналисты оперативно исполнили его просьбу.



Глава "крестьян" подчеркнул, что такие фейковые комментарии являются частью антилитовской пропаганды.



Кроме того, Карбаускис напомнил, что его имя злоумышленники используют не в первый раз.



"В ноябре прошлого года я обратился в ДГБ из-за петиции на сайте peticijos.lt, якобы зарегистрированной от моего имени, которая призывала потребовать компенсацию за неудобства, причиненные гражданам Литвы союзниками НАТО", – заметил он.



Лидер СКЗЛ подчеркнул, что в соцсети Facebook у него есть единственная подлинная страница, а все остальные являются поддельными. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Карбаускис, соцсети, фейки География: Литва — статья прочитана 55 раз Комментарии