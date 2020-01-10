Грузия попросит помощи у России в случае войны США с Ираном — эксперт 🔊 Воспроизвести



Российская Федерация является единственной страной, которая способна защитить Грузию от гибели в случае военного противостояния между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Таким мнением главный редактор информационно-аналитического агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили поделился в социальной сети Facebook, сообщает



По его словам, Вашингтон в скором времени потребует от грузинских властей присоединиться к объявленным им экономическим санкциям против Тегерана. По мнению Хидирбегишвили, американские власти призовут грузинское руководство «прервать торговлю, авиасообщение и дипотношения с Исламской Республикой». Российская Федерация является единственной страной, которая способна защитить Грузию от гибели в случае военного противостояния между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Таким мнением главный редактор информационно-аналитического агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили поделился в социальной сети Facebook, сообщает EADaily По его словам, Вашингтон в скором времени потребует от грузинских властей присоединиться к объявленным им экономическим санкциям против Тегерана. По мнению Хидирбегишвили, американские власти призовут грузинское руководство «прервать торговлю, авиасообщение и дипотношения с Исламской Республикой». «В случае войны единственной страной, способной защитить Грузию от гибели, является Россия, так бывало не раз. Защитить от миллионов беженцев, которые хлынут из Ирана в Грузию через Армению и Азербайджан, среди которых будет много террористов. Защитить от США, которые в случае войны используют аэропорты и морские порты Грузии в качестве перевалочных пунктов, превратив Грузию в потенциальную мишень для джихада. Достаточно будет попадания одной ракеты в биолабораторию Лугара в Тбилиси, чтобы исчезла и Грузия, и находящиеся на её территории американские войска, причём страшные эпидемии распространятся и на соседние страны. Кроме того, США сами могут использовать смертельные вирусы из биолаборатории в качестве химического оружия против Ирана, — собственно, с этой целью её и открыли Ричард Лугар с Михаилом Саакашвили», — полагает Хидирбегишвили.



Арно Хидирбегишвили призывает грузинское правительство незамедлительно обратиться за помощью к России и советует воздержаться от любых оценок по поводу происходящего в ирано-американских отношениях.



«Чтобы Грузия не попала под раздачу и не прекратила своё существование, надо срочно обратиться за помощью к России. Дело в том, что Абхазию и Южную Осетию Россия защитит по-любому, просто надо успеть сделать так, чтобы вал обороны прошёл не по Ингури и не по Гори… Повторяю — время развлекаться сказками о НАТО и Евросоюзе истекло, сейчас надо спасать Грузию от гибели! Сегодня грузинскому руководству надо воздержаться от любых оценок происходящего, не произносить „тостов“ в поддержку США или Ирана, а президентский дворец надо просто завалить соломой, чтобы оттуда, не дай бог, не вырвалось очередное провокационное заявление женщины с соломенными мозгами», — резюмировал он.



Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя события на Ближнем Востоке, заявил, что грузинское руководство вместе с международными партнерами внимательно следит за развитием событий в регионе. Гахария уверен, что «альтернативы мирным переговорам и активной дипломатии нет». eadaily.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, война, США, Грузия, Иран — статья прочитана 209 раз Комментарии