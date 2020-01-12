Yle Финляндия : превращение в мужчину и обратно 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Bikas Das



27-летняя Нита считает, что в начале процесса по коррекции пола не были учтены ее психические проблемы. В Финляндии уже начали выяснять, сколько финнов жалеют о смене пола.



Во дворе Ниты — следы волка. Мы находимся в паре часов от столичного округа, посреди леса.



Нита не хочет, чтобы в статье давалась более подробная информация о месте ее проживания.



Причина — болезненная тема, о которой Нита решила поговорить. Для интервью она дает только свое имя, без фамилии.



«Я жалею о том, что начала процесс смены пола. Жаль, что мне не были предложены другие способы решить мою проблему».



27-летняя Нита сменила пол с женского на мужской. Она успела побыть мужчиной несколько лет.



Теперь Нита опять хочет стать женщиной. Во дворе Ниты — следы волка. Мы находимся в паре часов от столичного округа, посреди леса.Нита не хочет, чтобы в статье давалась более подробная информация о месте ее проживания.Причина — болезненная тема, о которой Нита решила поговорить. Для интервью она дает только свое имя, без фамилии.«Я жалею о том, что начала процесс смены пола. Жаль, что мне не были предложены другие способы решить мою проблему».27-летняя Нита сменила пол с женского на мужской. Она успела побыть мужчиной несколько лет.Теперь Нита опять хочет стать женщиной.



«Я хочу, чтобы никому не пришлось повторять мой путь».



В последние годы в Финляндии, как и в других западных странах, число людей, которые решили сменить пол, значительно возросло — особенно среди молодых девушек. Точная причина происходящего не известна, но в ряде стран этот вопрос исследуется. Собираются данные, в том числе, и о том, как много людей сожалеют о смене пола, а также о том, почему в мире нет полноценных данных по этому вопросу. В Финляндии по этой теме уже началось исследование.



Использование тестостерона изменило голос девушки навсегда



Нита начала процесс по смене пола в 20 лет. Она говорит, что отнеслась к перемене легко, как к новой татуировке.



«Некоторое время мне казалось, что жизнь изменилась в лучшую сторону. Процесс смены пола принес определенное содержание в мою жизнь. Передо мной постоянно стояла цель, к которой надо было стремиться».



В процессе коррекции пола Нита удалила грудь. Она три года принимала тестостерон, то есть мужской гормон. Из-за этого ее голос изменился. Она больше не сможет вернуть свой прежний голос.



«Меня беспокоит, что я — 27-летняя женщина, у которой голос как у мальчика-подростка».



Коррекцию пола начали проводить, несмотря на тяжелые психические симптомы



У Ниты были психические проблемы еще в подростковом возрасте. У нее была тяжелая депрессия и симптомы диссоциации, а также подавленность и нарушение пищевого поведения. Иногда девушка занималась самоповреждением. В подростковом возрасте у нее были проблемы с наркотиками.



Нита считает, что ее психические проблемы не были учтены перед началом процесса по смене пола.



«И хотя у меня были очень серьезные и сложные психические симптомы, начиная с раннего переходного возраста, я абсолютно беспрепятственно и без каких-либо проблем получила диагноз «транссексуализм».



Нита говорит, что она всегда была пацанкой. Став молодой женщиной, она в короткий срок осознала себя трансгендером.



«Когда я смотрела на себя в зеркало, у меня было сильное чувство, что я не узнаю саму себя. Я не чувствовала связи с тем, что этот человек в зеркале — я».



В окружении Ниты было много трансгендеров.



«У нас был схожий опыт и схожие проблемы. Вместе с этими людьми я начала осознавать свой опыт по-новому. Я думала, что я не женщина, а нечто другое».



Ей было легко создать историю, объясняющую необходимость смены пола. В детстве она никогда не играла в куклы барби или в принцесс. Тяжелые подростковые годы хорошо подходили для этой истории.



И если собственные мысли подводили, то друзья поддерживали.



Собственные сомнения было легко одолеть



Нита говорит, что после коррекции пола сменился и ее круг общения.



«Большая часть людей, с которыми я активно общалась, считали себя трансгендерами. Это, конечно, значило, что информация и истории, которые я слышала, были очень субъективными».



Нита начала пересматривать свои сомнения в отношении процесса смены пола. Она посчитала их естественной частью больших изменений или даже трансфобией.



«Я очень часто слышала утверждение, что все подобные сомнения — это, на самом деле, накопившаяся трансфобия. В такой ситуации было легко одолеть свои сомнения».



Нита присоединилась к форуму групповой терапии. Она нашла там новых друзей. На форумах советовали прекратить связи с людьми, которые сомневались в своей транс-идентичности.



На форуме групповой помощи также советовали, что стоит и чего не стоит говорить на обследованиях, чтобы получить желаемое лечение.



Число людей, которые хотят сменить пол, возросло



В Финляндии обследование по определению транс-идентичности проводится в Университетских больницах Тампере и Хельсинки. Обследование необходимо пройти перед началом процесса по смене пола.



В 2003-2007 году на обследование ежегодно приходило около 20 совершеннолетних пациентов. Позже это число стало расти. В последние годы число новых пациентов, пришедших на обследование по направлению, ежегодно составляло 200-300 человек. В 2018 году таких направлений было уже 400.



«В последнее время диагноз „транссексуализм" получило рекордное количество человек — больше половины новых пациентов», — рассказывает помощник старшего врача Ниина Пуустинен (Niina Puustinen). Она работает в клинике больничного округа Хельсинки и Уусимаа, специализирующейся на исследовании гендерной идентичности.



Если медицинские предпосылки подтверждаются, и обратившийся за обследованием человек хочет сменить пол, возможные меры могут быть разными. Есть как гормональная терапия, так и масштабные хирургические операции — например, хирургическая коррекция пола.



Нита рада, что не совершала хирургическую коррекцию и не удаляла матку или яичники. Тогда бы она зависела от приема гормонов всю свою жизнь.



«Кажется нереальным, что молодой женщине с серьезными психическими проблемами позволили провести все эти манипуляции с телом. У меня были вырезаны здоровые ткани. И все было сделано настолько легко. Наверное, я не единственный человек, который оказался в такой ситуации».



Больничный округ Хельсинки и Уусимаа подсчитывает число людей, пожалевших о смене пола



Сколько людей вернулись в Финляндии к своему биологическому полу, не известно. Согласно данным Больничного округа Хельсинки и Уусимаа, число людей, пожалевших о смене пола, очень небольшое, говорит старший врач Катинка Туйску (Katinka Tuisku).



«Однако возможно, что нам известна лишь малая часть таких случаев. Некоторые из этих людей обращались к нам. Мы стремимся оказать помощь там, где это возможно».



В 2019 году клиника больничного округа Хельсинки и Уусимаа, специализирующаяся на исследовании гендерных вопросов, начала исследование, целью которого является сбор статистических данных о людях, которые пожалели о смене пола.



В исследовании хотят собрать информацию о том, какая помощь требуется таким людям, и что следует учесть, чтобы потребности в процедуре возвращения к биологическому полу было максимально мало. Результаты будут готовы в 2020 году.



Катинка Туйску, которая проводит это исследование, говорит, что процесс возвращения к биологическому полу пока изучен плохо.



«Процесс возвращения к исходному полу — психически и соматически очень тяжелый процесс, поскольку тело нельзя вернуть в прежнее состояние. Кроме того, у пациентов, которые пожалели о смене пола, обычно очень высокий психологический барьер, чтобы обратиться в такой ситуации за помощью».



Согласно исследованию, проведенному в Швеции, о смене пола жалеют только 2,2% человек. Эта оценка включает только тех людей, которые официально обращались за помощью, чтобы вернуться к своему биологическому полу. При этом многие просто не завершили процесс смены пола. Исследование охватывает период с 1970-х годов по 2010 год.



Начиная с 2010 года число людей, желающих сменить пол, возросло во всех западных странах. Причину назвать тяжело.



Оценка гендерной идентичности молодежи — проблема для врача



Клиника по изучению гендерных вопросов сталкивается с большими вызовами.



Число направлений на обследование психического состояния возросло — и в то же время сообщество транссексуалов высказывает надежду, что на процедуры по коррекции пола можно будет обращаться в более раннем возрасте.



«В Финляндии к этому вопросу относятся слишком осторожно, и поэтому многие молодые люди чувствуют себя из-за этого плохо», — говорит член правления организации «Трасек» (Trasek) Танья фон Конрринг (Tanja von Knorring).



Установление гендерной идентичности, необходимое для медицинского вмешательства, является для врачей особой проблемой. Ситуация является особенно сложной в отношении молодых девушек и юношей, которые еще развиваются и для которых процесс осмысления своего гендерного сознания является частью развития личности.



Нита очень хотела бы, чтобы перед тем, как она начала процесс смены пола, была рассмотрена причина ее неприятия собственного тела. По ее мнению, врачи не подумали о том, что это состояние может быть связано с психической травмой.



Например, сексуальная травма может вызвать такое состояние, что человек не будет ощущать связи со всеми частями своего тела. В таком случае, к примеру, свои гениталии или грудь могут показаться чужими или даже вызывать отвращение.



Профессор психиатрии Университета Тампере и старший врач Рииттакертту Калтиала (Riittakerttu Kaltiala), работающая с молодежью, говорит, что травму не всегда легко распознать.



По мнению Калтиала, врач всегда спрашивает о травматических событиях в жизни человека и психиатрических симптомах, но некоторые не рассказывают обо всех симптомах.



«Самые серьезные психиатрические нарушения обычно не удается скрыть полностью. Однако о старых травматических событиях можно и умолчать, даже если о них спрашивают».



Калтиала говорит, что заметила, что у молодых девушек и юношей, которые чувствовали себя хорошо до начала процесса по смене пола, обычно сохраняется хорошее состояние и после начала гормональной терапии.



Однако у людей, имевших в молодом возрасте проблемы в психическом развитии и испытывавших сложности в повседневных вопросах или в отношениях с людьми, часто возникают проблемы и после смены пола.



Ните требуется новое направление



Спустя два года после того, как Нита призналась себе, что жалеет о смене пола, она решилась поделиться своей историей с другими.



«Мне пришлось выслушать много комментариев о том, что я подвергаю опасности все транс-сообщество, рассказывая о своем опыте. Это, конечно, было довольно странно, потому что я была одним из тех людей, состояние которых вызывает беспокойство».



Год назад Нита осмелилась связаться с клиникой, занимающейся вопросами гендерной идентичности.



В клинике сообщили, что ей нужно получить новое направление — к примеру, из медицинского центра.



«Очень тяжело идти в медицинский центр и рассказывать об этом всем врачу. Эй, я сменила пол и пожалела об этом. Теперь я хочу получить направление в ту клинику, которая занимается вопросами изучения гендерной идентичности».



Нита хотела бы, чтобы у нее была возможность проконсультироваться и получить такую помощь, как удаление волос лазером. Ей приходится сбривать щетину на лице раз в несколько дней.



Раньше Нита думала об операции по восстановлению груди. Однако теперь она больше не хочет проходить операции.



«Восстановление физических параметров меня не очень волнует. Для меня восстановление биологического пола заключается не в том, что я хочу сделать свое тело таким, каким оно было прежде. Я принимаю свое тело таким, каким оно сейчас является. Я люблю свое тело».



Нита все же призналась себе, что ее решение сменить пол было ошибкой.



«После многих лет я начала понимать, что смена пола была ошибкой. Я поняла это, когда начала подробно изучать свои травмы, которые стояли за моими идеями».



Автор: Йесикка Штольцман (Jessica Stolzmann) для Yle, Финляндия, перевод Нита хочет рассказать свою историю, потому что, по ее мнению, тема транссексуалов освещается в СМИ очень односторонне и представлена в черно-белом свете. Нита рассказывает, что многие ее знакомые транссексуалы вернулись к своему изначальному полу.«Я хочу, чтобы никому не пришлось повторять мой путь».В последние годы в Финляндии, как и в других западных странах, число людей, которые решили сменить пол, значительно возросло — особенно среди молодых девушек. Точная причина происходящего не известна, но в ряде стран этот вопрос исследуется. Собираются данные, в том числе, и о том, как много людей сожалеют о смене пола, а также о том, почему в мире нет полноценных данных по этому вопросу. В Финляндии по этой теме уже началось исследование.Использование тестостерона изменило голос девушки навсегдаНита начала процесс по смене пола в 20 лет. Она говорит, что отнеслась к перемене легко, как к новой татуировке.«Некоторое время мне казалось, что жизнь изменилась в лучшую сторону. Процесс смены пола принес определенное содержание в мою жизнь. Передо мной постоянно стояла цель, к которой надо было стремиться».В процессе коррекции пола Нита удалила грудь. Она три года принимала тестостерон, то есть мужской гормон. Из-за этого ее голос изменился. Она больше не сможет вернуть свой прежний голос.«Меня беспокоит, что я — 27-летняя женщина, у которой голос как у мальчика-подростка».У Ниты были психические проблемы еще в подростковом возрасте. У нее была тяжелая депрессия и симптомы диссоциации, а также подавленность и нарушение пищевого поведения. Иногда девушка занималась самоповреждением. В подростковом возрасте у нее были проблемы с наркотиками.Нита считает, что ее психические проблемы не были учтены перед началом процесса по смене пола.«И хотя у меня были очень серьезные и сложные психические симптомы, начиная с раннего переходного возраста, я абсолютно беспрепятственно и без каких-либо проблем получила диагноз «транссексуализм».Нита говорит, что она всегда была пацанкой. Став молодой женщиной, она в короткий срок осознала себя трансгендером.«Когда я смотрела на себя в зеркало, у меня было сильное чувство, что я не узнаю саму себя. Я не чувствовала связи с тем, что этот человек в зеркале — я».В окружении Ниты было много трансгендеров.«У нас был схожий опыт и схожие проблемы. Вместе с этими людьми я начала осознавать свой опыт по-новому. Я думала, что я не женщина, а нечто другое».Ей было легко создать историю, объясняющую необходимость смены пола. В детстве она никогда не играла в куклы барби или в принцесс. Тяжелые подростковые годы хорошо подходили для этой истории.И если собственные мысли подводили, то друзья поддерживали.Нита говорит, что после коррекции пола сменился и ее круг общения.«Большая часть людей, с которыми я активно общалась, считали себя трансгендерами. Это, конечно, значило, что информация и истории, которые я слышала, были очень субъективными».Нита начала пересматривать свои сомнения в отношении процесса смены пола. Она посчитала их естественной частью больших изменений или даже трансфобией.«Я очень часто слышала утверждение, что все подобные сомнения — это, на самом деле, накопившаяся трансфобия. В такой ситуации было легко одолеть свои сомнения».Нита присоединилась к форуму групповой терапии. Она нашла там новых друзей. На форумах советовали прекратить связи с людьми, которые сомневались в своей транс-идентичности.На форуме групповой помощи также советовали, что стоит и чего не стоит говорить на обследованиях, чтобы получить желаемое лечение.В Финляндии обследование по определению транс-идентичности проводится в Университетских больницах Тампере и Хельсинки. Обследование необходимо пройти перед началом процесса по смене пола.В 2003-2007 году на обследование ежегодно приходило около 20 совершеннолетних пациентов. Позже это число стало расти. В последние годы число новых пациентов, пришедших на обследование по направлению, ежегодно составляло 200-300 человек. В 2018 году таких направлений было уже 400.«В последнее время диагноз „транссексуализм" получило рекордное количество человек — больше половины новых пациентов», — рассказывает помощник старшего врача Ниина Пуустинен (Niina Puustinen). Она работает в клинике больничного округа Хельсинки и Уусимаа, специализирующейся на исследовании гендерной идентичности.Если медицинские предпосылки подтверждаются, и обратившийся за обследованием человек хочет сменить пол, возможные меры могут быть разными. Есть как гормональная терапия, так и масштабные хирургические операции — например, хирургическая коррекция пола.Нита рада, что не совершала хирургическую коррекцию и не удаляла матку или яичники. Тогда бы она зависела от приема гормонов всю свою жизнь.«Кажется нереальным, что молодой женщине с серьезными психическими проблемами позволили провести все эти манипуляции с телом. У меня были вырезаны здоровые ткани. И все было сделано настолько легко. Наверное, я не единственный человек, который оказался в такой ситуации».Сколько людей вернулись в Финляндии к своему биологическому полу, не известно. Согласно данным Больничного округа Хельсинки и Уусимаа, число людей, пожалевших о смене пола, очень небольшое, говорит старший врач Катинка Туйску (Katinka Tuisku).«Однако возможно, что нам известна лишь малая часть таких случаев. Некоторые из этих людей обращались к нам. Мы стремимся оказать помощь там, где это возможно».В 2019 году клиника больничного округа Хельсинки и Уусимаа, специализирующаяся на исследовании гендерных вопросов, начала исследование, целью которого является сбор статистических данных о людях, которые пожалели о смене пола.В исследовании хотят собрать информацию о том, какая помощь требуется таким людям, и что следует учесть, чтобы потребности в процедуре возвращения к биологическому полу было максимально мало. Результаты будут готовы в 2020 году.Катинка Туйску, которая проводит это исследование, говорит, что процесс возвращения к биологическому полу пока изучен плохо.«Процесс возвращения к исходному полу — психически и соматически очень тяжелый процесс, поскольку тело нельзя вернуть в прежнее состояние. Кроме того, у пациентов, которые пожалели о смене пола, обычно очень высокий психологический барьер, чтобы обратиться в такой ситуации за помощью».Согласно исследованию, проведенному в Швеции, о смене пола жалеют только 2,2% человек. Эта оценка включает только тех людей, которые официально обращались за помощью, чтобы вернуться к своему биологическому полу. При этом многие просто не завершили процесс смены пола. Исследование охватывает период с 1970-х годов по 2010 год.Начиная с 2010 года число людей, желающих сменить пол, возросло во всех западных странах. Причину назвать тяжело.Клиника по изучению гендерных вопросов сталкивается с большими вызовами.Число направлений на обследование психического состояния возросло — и в то же время сообщество транссексуалов высказывает надежду, что на процедуры по коррекции пола можно будет обращаться в более раннем возрасте.«В Финляндии к этому вопросу относятся слишком осторожно, и поэтому многие молодые люди чувствуют себя из-за этого плохо», — говорит член правления организации «Трасек» (Trasek) Танья фон Конрринг (Tanja von Knorring).Установление гендерной идентичности, необходимое для медицинского вмешательства, является для врачей особой проблемой. Ситуация является особенно сложной в отношении молодых девушек и юношей, которые еще развиваются и для которых процесс осмысления своего гендерного сознания является частью развития личности.Нита очень хотела бы, чтобы перед тем, как она начала процесс смены пола, была рассмотрена причина ее неприятия собственного тела. По ее мнению, врачи не подумали о том, что это состояние может быть связано с психической травмой.Например, сексуальная травма может вызвать такое состояние, что человек не будет ощущать связи со всеми частями своего тела. В таком случае, к примеру, свои гениталии или грудь могут показаться чужими или даже вызывать отвращение.Профессор психиатрии Университета Тампере и старший врач Рииттакертту Калтиала (Riittakerttu Kaltiala), работающая с молодежью, говорит, что травму не всегда легко распознать.По мнению Калтиала, врач всегда спрашивает о травматических событиях в жизни человека и психиатрических симптомах, но некоторые не рассказывают обо всех симптомах.«Самые серьезные психиатрические нарушения обычно не удается скрыть полностью. Однако о старых травматических событиях можно и умолчать, даже если о них спрашивают».Калтиала говорит, что заметила, что у молодых девушек и юношей, которые чувствовали себя хорошо до начала процесса по смене пола, обычно сохраняется хорошее состояние и после начала гормональной терапии.Однако у людей, имевших в молодом возрасте проблемы в психическом развитии и испытывавших сложности в повседневных вопросах или в отношениях с людьми, часто возникают проблемы и после смены пола.Ните требуется новое направлениеСпустя два года после того, как Нита призналась себе, что жалеет о смене пола, она решилась поделиться своей историей с другими.«Мне пришлось выслушать много комментариев о том, что я подвергаю опасности все транс-сообщество, рассказывая о своем опыте. Это, конечно, было довольно странно, потому что я была одним из тех людей, состояние которых вызывает беспокойство».Год назад Нита осмелилась связаться с клиникой, занимающейся вопросами гендерной идентичности.В клинике сообщили, что ей нужно получить новое направление — к примеру, из медицинского центра.«Очень тяжело идти в медицинский центр и рассказывать об этом всем врачу. Эй, я сменила пол и пожалела об этом. Теперь я хочу получить направление в ту клинику, которая занимается вопросами изучения гендерной идентичности».Нита хотела бы, чтобы у нее была возможность проконсультироваться и получить такую помощь, как удаление волос лазером. Ей приходится сбривать щетину на лице раз в несколько дней.Раньше Нита думала об операции по восстановлению груди. Однако теперь она больше не хочет проходить операции.«Восстановление физических параметров меня не очень волнует. Для меня восстановление биологического пола заключается не в том, что я хочу сделать свое тело таким, каким оно было прежде. Я принимаю свое тело таким, каким оно сейчас является. Я люблю свое тело».Нита все же призналась себе, что ее решение сменить пол было ошибкой.«После многих лет я начала понимать, что смена пола была ошибкой. Я поняла это, когда начала подробно изучать свои травмы, которые стояли за моими идеями».Автор: Йесикка Штольцман (Jessica Stolzmann) для Yle, Финляндия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: в Европе, общество Ключевые слова: аналитика, пропаганда, ЛГБТ — статья прочитана 67 раз Комментарии