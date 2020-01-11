Загрузка... 180 человек арестовали за умышленные поджоги лесов в Австралии 🔊 Воспроизвести



С начала ноября полиция штата Новый Южный Уэльс, где бушуют самые разрушительные пожары, арестовала 24 человека по обвинению в умышленных поджогах. Если их вина будет доказана, им грозит до 21 года тюремного заключения, сообщает



Всего в Австралии было арестовано уже 183 человека в связи с пожарами. Из них 52 обвиняются в несоблюдении запрета на разведение костров, а 43 — в бросании зажжённых сигарет или спичек на землю.



Возможные последствия варьируются от устных предупреждений до уголовной ответственности.



Власти всё ещё расследуют причину возникновения масштабных лесных пожаров, которые охватили страну. Полицейские просят присылать им любые фото- и видеоматериалы о возгораниях. С начала ноября полиция штата Новый Южный Уэльс, где бушуют самые разрушительные пожары, арестовала 24 человека по обвинению в умышленных поджогах. Если их вина будет доказана, им грозит до 21 года тюремного заключения, сообщает LIFTER Всего в Австралии было арестовано уже 183 человека в связи с пожарами. Из них 52 обвиняются в несоблюдении запрета на разведение костров, а 43 — в бросании зажжённых сигарет или спичек на землю.Возможные последствия варьируются от устных предупреждений до уголовной ответственности.Власти всё ещё расследуют причину возникновения масштабных лесных пожаров, которые охватили страну. Полицейские просят присылать им любые фото- и видеоматериалы о возгораниях.



«Основная причина пожаров — скопление топлива на земле и засуха», — сказал Келли.



Adam Stevenson/Reuters



По мнению парламентария, арест 183 человек за поджоги и неаккуратное обращение с огнём доказывает, что в пожарах виноваты конкретные люди, а не глобальные климатические процессы.



Австралийские пожары бушуют с сентября и уже привели к гибели 25 человек и разрушению более 2 000 домов. Экологи говорят, что в огне погибли миллионы животных, включая домашний скот.



В Новом Южном Уэльсе по-прежнему пылают 130 пожаров, из них 50 неуправляемых. На фоне арестов в Австралии разразился небольшой скандал. Депутат от Либеральной партии Крэг Келли заявил, что «поджоги — не результат изменений климата», поставив под сомнение распространённое мнение, будто нынешние пожары спровоцированы глобальным потеплением.«Основная причина пожаров — скопление топлива на земле и засуха», — сказал Келли.По мнению парламентария, арест 183 человек за поджоги и неаккуратное обращение с огнём доказывает, что в пожарах виноваты конкретные люди, а не глобальные климатические процессы.Австралийские пожары бушуют с сентября и уже привели к гибели 25 человек и разрушению более 2 000 домов. Экологи говорят, что в огне погибли миллионы животных, включая домашний скот.В Новом Южном Уэльсе по-прежнему пылают 130 пожаров, из них 50 неуправляемых. Загрузка... lifter.com.ua Категории: чп и криминал Ключевые слова: животные, пожары, гибель, Австралия — статья прочитана 134 раза Комментарии