Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Витвицкий



Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны, передает корреспондент



В парламенте осудили высказывания, в которых российские власти "пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны".



"Величие нации и отношений между странами невозможно построить на лжи и фальсификации истории", — говорится в документе.



Его авторы утверждают, что "к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова — Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".



В Польше крайне недовольны недавним высказыванием президента России Владимира Путина, который заявил, что Адольф Гитлер предлагал Варшаве в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник.



Ранее Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны назвал Липского "сволочью и антисемитской свиньей". После этого посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши. Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости В парламенте осудили высказывания, в которых российские власти "пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны"."Величие нации и отношений между странами невозможно построить на лжи и фальсификации истории", — говорится в документе.Его авторы утверждают, что "к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова — Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".В Польше крайне недовольны недавним высказыванием президента России Владимира Путина, который заявил, что Адольф Гитлер предлагал Варшаве в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник.Ранее Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны назвал Липского "сволочью и антисемитской свиньей". После этого посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши. РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: война, Путин, история, память, МИД География: Польша — статья прочитана 121 раз Комментарии