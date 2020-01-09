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Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.
В парламенте осудили высказывания, в которых российские власти "пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны".
"Величие нации и отношений между странами невозможно построить на лжи и фальсификации истории", — говорится в документе.
Его авторы утверждают, что "к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова — Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".
В Польше крайне недовольны недавним высказыванием президента России Владимира Путина, который заявил, что Адольф Гитлер предлагал Варшаве в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник.
Ранее Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны назвал Липского "сволочью и антисемитской свиньей". После этого посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши.
РИА Новости
Категории: политика, в мире, чп и криминал, история
География: Польша
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