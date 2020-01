Загрузка... Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Андрей Соломонов



Ученые подтвердили эффективность метода протонной лучевой терапии рака, при котором весь курс лечения занимает менее одной секунды. Описание приводится в журнале International Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics, сообщает



Ученые из Онкологического центра имени Абрамсона при Пенсильванском университете (США) провели сравнительное исследование, результаты которого подтвердили, что флеш-терапия примерно на две трети снижает риск побочных эффектов по сравнению с фотонной лучевой терапией. При этом показатели излечения у пациентов, которые получали один из двух вариантов лечения, были практически одинаковыми.



Из-за большой массы протонов по сравнению с электронами их поперечное рассеяние невелико, благодаря чему пучок излучения точнее фокусируется на опухоли, минимально повреждая соседние ткани. К тому же весь курс можно провести за один сеанс, длительность которого составляет менее секунды, вместо нескольких недель при фотонной радиотерапии.



Авторы подробно описывают в своей работе, как использовать протонное излучение при радиотерапии рака и как правильно подобрать дозу, чтобы провести весь курс за один короткий сеанс.



"Наш клинический опыт показывал, что протонная терапия обладает целым рядом преимуществ, но даже мы не ожидали, что эффект будет столь значительным", — приводятся в пресс-релизе университета слова ведущего автора исследования, доктора медицинских наук, директора Центра протонной терапии Робертса и заведующего кафедрой радиационной онкологии Джеймса Меца (James Metz).



Это первая публикация результатов использования протонов вместо электронов для генерации флеш-излучения на обычной клинической установке для радиотерапии, которая показывает, что применять протонное излучение для эффективного лечения рака можно уже сегодня, не дожидаясь создания специального оборудования.



Хотя определенные доработки сделать все равно придется. В частности, авторы отмечают, что им пришлось разработать специальные датчики для точного измерения доз облучения, поскольку стандартные детекторы быстро насыщались из-за больших доз радиации и сверхвысоких скоростей частиц.



"Мы разработали специализированные системы, чтобы генерировать дозы флеш-излучения, и, выполнив немалое количество экспериментов, продемонстрировали возможность контролировать пучок протонов на традиционной исследовательской установке", — говорит Мец.



Авторы считают, что дальнейшая оптимизация оборудования позволит использовать его для проведения клинических испытаний и внедрения метода флеш-терапии в широкую медицинскую практику.