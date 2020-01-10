NRK Норвегия : новое российское оружие, судя по всему, не остановить 🔊 Воспроизвести © Минобороны РФ



Русские уже давно делают ставку на системы вооружения, против которых противоракетная оборона США окажется бессильна, пишет норвежское издание о системе «Авангард». Россия решила ряд ключевых инженерных задач, развернула оружие, направленное непосредственно на США, и остановить его невозможно.



Россия развернула оружие, направленное непосредственно на США. Остановить эту ракету не в состоянии ни одна из известных систем защиты. Оружие называется «Авангард», и первые два образца заступили на боевое дежурство во время рождественских каникул. Это так называемый гиперзвуковой планер.



Президент России Владимир Путин утверждает, что система вооружений может обойти как нынешнюю, так и перспективную противоракетную оборону. Россия развернула оружие, направленное непосредственно на США. Остановить эту ракету не в состоянии ни одна из известных систем защиты. Оружие называется «Авангард», и первые два образца заступили на боевое дежурство во время рождественских каникул. Это так называемый гиперзвуковой планер.Президент России Владимир Путин утверждает, что система вооружений может обойти как нынешнюю, так и перспективную противоракетную оборону.



Командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал Сергей Каракаев сообщил 27 декабря, что ракеты развернуты в дивизии Оренбургской области.



«Авангард» может нести ядерный заряд мощностью в две мегатонны. Ракета может быть оснащена и обычной боеголовкой.



Сверхскорость



Русские утверждают, что «Авангард» — быстрейшая из известных в мире систем кинетического оружия. Как заявил «Звезде» вице-премьер Юрий Борисов, ракета развивает скорость, превышающую скорость звука в 27 раз.



Это девять километров в секунду.



Есть и более быстрые оружейные системы, но они лазерные.



Есть сомнения



«Система «Авангард» относится к категории российских систем вооружения, чьи технические характеристики и предполагаемое использование вызывают значительные сомнения», — считает исследователь Военно-морской академии Ина Холст-Педерсен Квам (Ina Holst-Pedersen Kvam).



Бывший министр обороны Сергей Иванов заявил, что «Авангард» постоянно меняет направление и высоту, поэтому рассчитать точное положение ракеты невозможно.



Холст-Педерсен Квам же считает, что характеристики системы Кремль преувеличивает.



«По-видимому, перед ними стоит цель укрепить авторитет российских систем сдерживания. Если это попутно запутает западных экспертов, то получится своего рода приятный бонус», — считает норвежский эксперт.



Обойти американцев



Предполагается, что российское оружие будет работать на высоте менее 100 километров — ниже границы космоса.



Противоракетная оборона США строится главным образом на уничтожении баллистического оружия противника в космосе. То есть, система заточена против оружия, которое не может уйти от удара.



«Авангард» работает на других высотах, где эти системы защиты не столь эффективны.



У американцев есть две противоракетные системы, рассчитанные на поражение ракет в атмосфере на подлете к цели. Однако для успешного попадания этим системам, «Патриот» (Patriot) и «Тэд» (THAAD), нужен предсказуемый курс, который можно рассчитать.



Но «Авангард» — планер, а значит, может быстро менять курс.



Нет веры американцам



Русские уже давно делают ставку на системы вооружения, против которых противоракетная система США окажется бессильна — хотя сами американцы уверяют, что их ПРО нацелена сугубо против стран вроде Северной Кореи и Ирана.



«Их аргументы для России не имеет значения, ведь в российских оценках угроз противоракетная оборона может нейтрализовать российское ядерное оружие при потенциальном конфликте», — считает Холст-Педерсен Квам



Гиперзвуковое оружие



Известно, что гиперзвуковое оружие разрабатывают США, Китай и Индия. Гиперзвуковым оружие считается такое, скорость которого выше скорости звука в пять раз и больше.



Американская программа ведется уже 17 лет, но конкретных результатов пока не принесла.



Американцы делают ставку на высокоточное обычное вооружение с чрезвычайно высокой скоростью. Это позволит им атаковать цель сразу же после обнаружения.



Двигатели нового типа



Гиперзвуковое оружие вроде «Авангарда» ускоряется обычной ракетой, после чего запускается собственный двигатель. По мнению военного журнала «Джейнс» (Jane's), «Авангард» будет использовать твердотопливный прямоточный воздушно-реактивный двигатель.



Эта новая система значительно отличается от привычных американских, в которых используется жидкое топливо.



В прямоточном воздушно-реактивном двигателе воздух при высокой скорости нагнетается в переднюю часть двигателя и используется для сжигания топлива. Отработанные газы выходят через сопло и создают тягу. Реактивная тяга позволяет достичь очень высоких скоростей — но добиться ее трудно, в том числе из-за нестабильного горения и высоких температур.



Если русские действительно создали гиперзвуковое оружие с заявленной скоростью, это значит, что они решили ряд основополагающих инженерных задач.



Автор: Халлвард Саннберг (Hallvard Sandberg) для NRK, Норвегия, перевод «На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности — тем более», — заявил Путин по сообщению агентства «Рейтер».Командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал Сергей Каракаев сообщил 27 декабря, что ракеты развернуты в дивизии Оренбургской области.«Авангард» может нести ядерный заряд мощностью в две мегатонны. Ракета может быть оснащена и обычной боеголовкой.Русские утверждают, что «Авангард» — быстрейшая из известных в мире систем кинетического оружия. Как заявил «Звезде» вице-премьер Юрий Борисов, ракета развивает скорость, превышающую скорость звука в 27 раз.Это девять километров в секунду.Есть и более быстрые оружейные системы, но они лазерные.«Система «Авангард» относится к категории российских систем вооружения, чьи технические характеристики и предполагаемое использование вызывают значительные сомнения», — считает исследователь Военно-морской академии Ина Холст-Педерсен Квам (Ina Holst-Pedersen Kvam).Бывший министр обороны Сергей Иванов заявил, что «Авангард» постоянно меняет направление и высоту, поэтому рассчитать точное положение ракеты невозможно.Холст-Педерсен Квам же считает, что характеристики системы Кремль преувеличивает.«По-видимому, перед ними стоит цель укрепить авторитет российских систем сдерживания. Если это попутно запутает западных экспертов, то получится своего рода приятный бонус», — считает норвежский эксперт.Предполагается, что российское оружие будет работать на высоте менее 100 километров — ниже границы космоса.Противоракетная оборона США строится главным образом на уничтожении баллистического оружия противника в космосе. То есть, система заточена против оружия, которое не может уйти от удара.«Авангард» работает на других высотах, где эти системы защиты не столь эффективны.У американцев есть две противоракетные системы, рассчитанные на поражение ракет в атмосфере на подлете к цели. Однако для успешного попадания этим системам, «Патриот» (Patriot) и «Тэд» (THAAD), нужен предсказуемый курс, который можно рассчитать.Но «Авангард» — планер, а значит, может быстро менять курс.Русские уже давно делают ставку на системы вооружения, против которых противоракетная система США окажется бессильна — хотя сами американцы уверяют, что их ПРО нацелена сугубо против стран вроде Северной Кореи и Ирана.«Их аргументы для России не имеет значения, ведь в российских оценках угроз противоракетная оборона может нейтрализовать российское ядерное оружие при потенциальном конфликте», — считает Холст-Педерсен КвамИзвестно, что гиперзвуковое оружие разрабатывают США, Китай и Индия. Гиперзвуковым оружие считается такое, скорость которого выше скорости звука в пять раз и больше.Американская программа ведется уже 17 лет, но конкретных результатов пока не принесла.Американцы делают ставку на высокоточное обычное вооружение с чрезвычайно высокой скоростью. Это позволит им атаковать цель сразу же после обнаружения.Гиперзвуковое оружие вроде «Авангарда» ускоряется обычной ракетой, после чего запускается собственный двигатель. По мнению военного журнала «Джейнс» (Jane's), «Авангард» будет использовать твердотопливный прямоточный воздушно-реактивный двигатель.Эта новая система значительно отличается от привычных американских, в которых используется жидкое топливо.В прямоточном воздушно-реактивном двигателе воздух при высокой скорости нагнетается в переднюю часть двигателя и используется для сжигания топлива. Отработанные газы выходят через сопло и создают тягу. Реактивная тяга позволяет достичь очень высоких скоростей — но добиться ее трудно, в том числе из-за нестабильного горения и высоких температур.Если русские действительно создали гиперзвуковое оружие с заявленной скоростью, это значит, что они решили ряд основополагающих инженерных задач.Автор: Халлвард Саннберг (Hallvard Sandberg) для NRK, Норвегия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире, технологии Ключевые слова: Россия, США, вооружение, мнение, Генерал, РЭБ География: Россия — статья прочитана 84 раза Комментарии