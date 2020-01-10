У польского президента нет выбора: в Иерусалим он поехать не может 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Валерий Мельников



Президент Польши не поедет в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста, объяснив это нежеланием выслушивать там «кремлевские теории», не имея возможности ответить. А Путин не поедет в Польшу. Но Москва обыграла Варшаву, сделав израильский форум альтернативой церемонии к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.



Каждый, кто хоть сколько-нибудь разбирается в мировой дипломатии, знает, что россияне в этой игре — одни из лучших в мире. Сейчас они доказали это на примере Польши. Жаль, что мы сами им помогли.



У Анджея Дуды (Andrzej Duda) было две возможности. Во-первых, он мог поехать в Иерусалим на Всемирный форум памяти Холокоста. Однако поскольку организаторы не предоставили польскому президенту право голоса, максимум, что ему бы удалось там сделать, это встать и выйти во время выступления Владимира Путина. Во-вторых, он мог отказаться от поездки. В таком случае Польша рискует тем, что Путин в очередной раз нанесет по ней удар и будет совершенно свободно перед телекамерами всего мира в присутствии лидеров многих государств продвигать кремлевские теории на тему того, кто и почему развязал Вторую мировую войну, доказывая невиновность Советского Союза. Каждый, кто хоть сколько-нибудь разбирается в мировой дипломатии, знает, что россияне в этой игре — одни из лучших в мире. Сейчас они доказали это на примере Польши. Жаль, что мы сами им помогли.У Анджея Дуды (Andrzej Duda) было две возможности. Во-первых, он мог поехать в Иерусалим на Всемирный форум памяти Холокоста. Однако поскольку организаторы не предоставили польскому президенту право голоса, максимум, что ему бы удалось там сделать, это встать и выйти во время выступления Владимира Путина. Во-вторых, он мог отказаться от поездки. В таком случае Польша рискует тем, что Путин в очередной раз нанесет по ней удар и будет совершенно свободно перед телекамерами всего мира в присутствии лидеров многих государств продвигать кремлевские теории на тему того, кто и почему развязал Вторую мировую войну, доказывая невиновность Советского Союза.



Эти мероприятия должны были проходить в Польше, но к нам Путин приезжать не хочет, поэтому он отправится в Израиль на устроенный его знакомым форум и выступит перед многочисленными гостями со всего мира, в очередной раз опровергая тезис (который выдвигает, в частности, Варшава) о том, что Россия оказалась в изоляции из-за нападения на Украину.



Польше следовало добиваться того, чтобы мероприятия, посвященные освобождению концлагеря Аушвиц (тем более что нас ожидает круглая дата), проходили в Освенциме. Именно там должны выступать лидеры Израиля, Великобритании, США и, если бы мы хотели сделать это событие действительно резонансным для дипломатического мира, президент России.



Представим, что это не польский президент отказывается от поездки в Израиль, а российский лидер отказывается приезжать в Польшу. В имиджевом плане мы бы поменялись с Россией местами. Однако сейчас мировые СМИ обошло простое лживое сообщение о том, что Дуда проигнорировал израильский Форум памяти Холокоста.



Сценарий, при котором самой важной стала бы польская церемония, оказался нереальным, поскольку в последние годы отношения Польши с Израилем складывались плохо. Напомню, что они резко ухудшились после того, как польский Сейм принял крайне неудачный закон об Институте национальной памяти. Ситуация, в которую попала Варшава в контексте годовщины освобождения Аушвица, это очередное следствие появления этого закона.



Перед лицом очередного имиджевого кризиса польское руководство могло бы обратиться еще к одному решению, однако, использовать его не получится из-за продолжающейся войны на нашей внутриполитической арене. Таким решением мог бы стать Лех Валенса. Представим себе, что Анджей Дуда решает не ездить в Израиль и отправляет туда в качестве своего официального представителя бывшего президента, а герой «Солидарности» и лауреат Нобелевской премии мира просит организаторов Форума предоставить ему право высказаться от имени Польши.



Даже если бы они на это не согласились, Валенса мог бы обратиться к мировым СМИ, которые всегда внимательно прислушиваются к его мнению. Представим себе пресс-конференцию у комплекса «Яд Вашем», в ходе которой бывший польский президент опровергает лживые тезисы Владимира Путина…



Разумеется, такой сценарий невозможен, поскольку сейчас нет шансов даже на то, чтобы Дуда и Валенса подали друг другу руку, не говоря уже о том, чтобы они завязали какое-то тесное сотрудничество. Наши национальные интересы страдают, но это никого не волнует.



В день проведения Форума памяти Холокоста, когда Путин уже выступит со своей речью, которую будут цитировать многочисленные собравшиеся в Иерусалиме журналисты, МИД Польши сделает заявление. На него обратит внимание лишь польская пресса, но наши чиновники будут считать, что они выполнили свой долг, и совесть у них чиста.



Автор: Бартош Венглярчик (Bartosz Węglarczyk) для Onet.pl, Польша, перевод Оба эти варианта были плохими, а президент выбрал тот, который нанесет меньше урона имиджу его самого и Польши. Конечно, это решение все равно нельзя назвать хорошим. Президент и польское руководство несут ответственность за то, что они очутились в такой ситуации. Варшава позволила российской дипломатии себя обыграть: та при помощи связанного с Кремлем олигарха решила организовать в Израиле мероприятие, которое официально называется Форумом памяти Холокоста, но фактически станет альтернативой церемонии, приуроченной к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.Эти мероприятия должны были проходить в Польше, но к нам Путин приезжать не хочет, поэтому он отправится в Израиль на устроенный его знакомым форум и выступит перед многочисленными гостями со всего мира, в очередной раз опровергая тезис (который выдвигает, в частности, Варшава) о том, что Россия оказалась в изоляции из-за нападения на Украину.Польше следовало добиваться того, чтобы мероприятия, посвященные освобождению концлагеря Аушвиц (тем более что нас ожидает круглая дата), проходили в Освенциме. Именно там должны выступать лидеры Израиля, Великобритании, США и, если бы мы хотели сделать это событие действительно резонансным для дипломатического мира, президент России.Представим, что это не польский президент отказывается от поездки в Израиль, а российский лидер отказывается приезжать в Польшу. В имиджевом плане мы бы поменялись с Россией местами. Однако сейчас мировые СМИ обошло простое лживое сообщение о том, что Дуда проигнорировал израильский Форум памяти Холокоста.Сценарий, при котором самой важной стала бы польская церемония, оказался нереальным, поскольку в последние годы отношения Польши с Израилем складывались плохо. Напомню, что они резко ухудшились после того, как польский Сейм принял крайне неудачный закон об Институте национальной памяти. Ситуация, в которую попала Варшава в контексте годовщины освобождения Аушвица, это очередное следствие появления этого закона.Перед лицом очередного имиджевого кризиса польское руководство могло бы обратиться еще к одному решению, однако, использовать его не получится из-за продолжающейся войны на нашей внутриполитической арене. Таким решением мог бы стать Лех Валенса. Представим себе, что Анджей Дуда решает не ездить в Израиль и отправляет туда в качестве своего официального представителя бывшего президента, а герой «Солидарности» и лауреат Нобелевской премии мира просит организаторов Форума предоставить ему право высказаться от имени Польши.Даже если бы они на это не согласились, Валенса мог бы обратиться к мировым СМИ, которые всегда внимательно прислушиваются к его мнению. Представим себе пресс-конференцию у комплекса «Яд Вашем», в ходе которой бывший польский президент опровергает лживые тезисы Владимира Путина…Разумеется, такой сценарий невозможен, поскольку сейчас нет шансов даже на то, чтобы Дуда и Валенса подали друг другу руку, не говоря уже о том, чтобы они завязали какое-то тесное сотрудничество. Наши национальные интересы страдают, но это никого не волнует.В день проведения Форума памяти Холокоста, когда Путин уже выступит со своей речью, которую будут цитировать многочисленные собравшиеся в Иерусалиме журналисты, МИД Польши сделает заявление. На него обратит внимание лишь польская пресса, но наши чиновники будут считать, что они выполнили свой долг, и совесть у них чиста.Автор: Бартош Венглярчик (Bartosz Węglarczyk) для Onet.pl, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в мире, история Ключевые слова: война, Путин, история, память, МИД География: Польша — статья прочитана 153 раза Комментарии