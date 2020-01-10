Что нам стоит АЭС закрыть? Многие миллиарды и десятилетия 🔊 Воспроизвести Охладительная башня АЭС в Мюльхайм-Керлихе в момент контролируемого обрушения



В Германии снесли охладительную башню атомной электростанции. И по этому случаю



Зрелище длилось всего пару секунд. 80-метровая бетонная градирня, охладительная башня атомной электростанции в городке Мюльхайм-Керлих на берегу Рейна к северу от Кобленца, элегантно схлопнулась за считанные мгновенья. Скоротечность этой с инженерной точки зрения отлично подготовленной технической операции порождала банальную мысль, что сносить - не строить. В Германии снесли охладительную башню атомной электростанции. И по этому случаю DW вновь вспомнили, во сколько обходится и как долго длится демонтаж радиационно опасных объектов.Зрелище длилось всего пару секунд. 80-метровая бетонная градирня, охладительная башня атомной электростанции в городке Мюльхайм-Керлих на берегу Рейна к северу от Кобленца, элегантно схлопнулась за считанные мгновенья. Скоротечность этой с инженерной точки зрения отлично подготовленной технической операции порождала банальную мысль, что сносить - не строить. АЭС в Мюльхайм-Керлихе: демонтаж продлится четверть века



Однако опыт Германии показывает, что она в корне неверна, если речь идет об атомных электростанциях. Подобные радиационно опасные объекты (РОО) нельзя просто так снести. Их можно законсервировать - или по особой технологии демонтировать, обеспечивая соблюдение строгих норм безопасности при разборке их радиоактивных составных частей. На это, а также на захоронение ядерных отходов, уходит обычно куда больше сил, средств и времени, чем на сооружение АЭС.



В Германии сегодня провели контролируемый взрыв башни АЭС. Высота этой охладительной башни составляла около 80 метров pic.twitter.com/O5iaIAAA4a — DW на русском (@dw_russian) 9 August 2019







Так, демонтаж атомной электростанции в Мюльхайм-Керлихе начался в 2004 году и продлится еще, предположительно, целое десятилетие, иными словами - займет примерно четверть века. А строилась она чуть больше десяти лет: в 1975-1986 годах. По данным ее собственника, компании RWE, при демонтаже предстоит вывести и надежно захоронить примерно 1700 тонн радиоактивных материалов. Общая же масса вывезенных грузов составит под конец примерно 500 тысяч тонн.



Вид атомной электростанции в Мюльхайм-Керлихе на берегу Рейна до сноса охладительной башни



Так что окончательный снос градирни в Мюльхайм-Керлихе 9 августа был всего лишь мимолетным, хотя и эффектным эпизодом в длинной череде трудоемких и весьма дорогостоящих процессов. Только на демонтаж одной этой охладительной башни, с радиацией никак не связанной, ушло больше года - и несколько лет подготовки.



Почему понадобился экскаватор-разрушитель для демонтажа АЭС



Дело в том, что RWE сразу же исключила ее снос с помощью взрыва: это представлялось слишком рискованным из-за близости главного корпуса АЭС с выведенным из эксплуатации, но все еще остающимся там реактором, хотя и без ядерного топлива: его вывезли еще в 2002 году. К тому же в непосредственной близости проходят автодорога и железнодорожная магистраль.



Специально сконструированный экскаватор-разрушитель "отгрызал" один кусок бетона за другим







Однако на высоте 80 метров дальнейшее использование экскаватора стало невозможным из-за возрастающего наклона расширяющейся книзу башни. Но и тут от взрыва отказались. Вместо этого использовались два других экскаватора-разрушителя с дистанционным управлением: они выломали около 20 из 72 свай, на которых стояла градирня, и в назначенное время (информационный телеканал n-tv вел прямую трансляцию) предварительно специально "надрезанная" башня просела под собственным весом.



Когда в Германии АЭС окончательно исчезнут с лица земли?



Во сколько обошелся снос градирни, не сообщается, но в целом за то, чтобы полностью сравнять с землей бывшую АЭС в Мюльхайм-Керлихе и освободить место для новой промзоны (один земельный участок уже куплен машиностроительной фирмой), компании RWE придется заплатить свыше 1 миллиарда евро. Но здесь был только один реактор.



А вот на то, чтобы сначала обезопасить, а потом демонтировать шесть энергоблоков выведенной из эксплуатации вскоре после объединения Германии АЭС в Любмине близ Грайфсвальда на территории бывшей ГДР, уже потрачено существенно более 3 миллиардов евро из государственной казны. Работы здесь ведутся с 1995 года и продлятся, предположительно, до 2028 года. А вторую, менее крупную атомную электростанцию ГДР в Райнсберге планируется полностью снести к 2025 году.



Соответственно, к примеру, АЭС в Лингене на западе ФРГ, выведенную из эксплуатации еще в 1977 году, планируется демонтировать лишь в 2035-м. А, скажем, блок Б атомной электростанции в баварском городке Гундреммингене, сооруженный в 1976-1984 годах и отключенный к концу 2017 года, окончательно исчезнет с лица земли не раньше 2040-го.



Немецкие СМИ напомнили об истинной цене ядерной энергетики



Впрочем, все эти сроки - и расходы - просто блекнут перед тем временем и теми деньгами, которые потребуются для длительного безопасного захоронения радиоактивных отходов. Тут речь идет о столетиях и десятках миллиардов.



Соляная шахта Ассе - одно из временных хранилищ радиоактивных отходов в Германии



Подобные расходы, которые во Франции или в России берет на себя государство, иными словами - полностью оплачивают налогоплательщики, обычно не учитывают при подсчете стоимости электроэнергии, вырабатываемой атомными электростанциями. Немецкие СМИ воспользовались зрелищным сносом охладительной башни на берегу Рейна, чтобы вновь напомнить своим зрителям, слушателям и читателям, сколько на самом деле стоит ядерная энергетика. Однако опыт Германии показывает, что она в корне неверна, если речь идет об атомных электростанциях. Подобные радиационно опасные объекты (РОО) нельзя просто так снести. Их можно законсервировать - или по особой технологии демонтировать, обеспечивая соблюдение строгих норм безопасности при разборке их радиоактивных составных частей. На это, а также на захоронение ядерных отходов, уходит обычно куда больше сил, средств и времени, чем на сооружение АЭС.Так, демонтаж атомной электростанции в Мюльхайм-Керлихе начался в 2004 году и продлится еще, предположительно, целое десятилетие, иными словами - займет примерно четверть века. А строилась она чуть больше десяти лет: в 1975-1986 годах. По данным ее собственника, компании RWE, при демонтаже предстоит вывести и надежно захоронить примерно 1700 тонн радиоактивных материалов. Общая же масса вывезенных грузов составит под конец примерно 500 тысяч тонн.Так что окончательный снос градирни в Мюльхайм-Керлихе 9 августа был всего лишь мимолетным, хотя и эффектным эпизодом в длинной череде трудоемких и весьма дорогостоящих процессов. Только на демонтаж одной этой охладительной башни, с радиацией никак не связанной, ушло больше года - и несколько лет подготовки.Дело в том, что RWE сразу же исключила ее снос с помощью взрыва: это представлялось слишком рискованным из-за близости главного корпуса АЭС с выведенным из эксплуатации, но все еще остающимся там реактором, хотя и без ядерного топлива: его вывезли еще в 2002 году. К тому же в непосредственной близости проходят автодорога и железнодорожная магистраль.Поэтому на верхушку на тот момент 162-метровой башни (выше Кёльнского собора) был поднят специально сконструированный для этой цели экскаватор-разрушитель с гидравлическими ножницами, который, двигаясь по кругу, постепенно "отгрызал" один кусок бетона за другим.Однако на высоте 80 метров дальнейшее использование экскаватора стало невозможным из-за возрастающего наклона расширяющейся книзу башни. Но и тут от взрыва отказались. Вместо этого использовались два других экскаватора-разрушителя с дистанционным управлением: они выломали около 20 из 72 свай, на которых стояла градирня, и в назначенное время (информационный телеканал n-tv вел прямую трансляцию) предварительно специально "надрезанная" башня просела под собственным весом.Во сколько обошелся снос градирни, не сообщается, но в целом за то, чтобы полностью сравнять с землей бывшую АЭС в Мюльхайм-Керлихе и освободить место для новой промзоны (один земельный участок уже куплен машиностроительной фирмой), компании RWE придется заплатить свыше 1 миллиарда евро. Но здесь был только один реактор.А вот на то, чтобы сначала обезопасить, а потом демонтировать шесть энергоблоков выведенной из эксплуатации вскоре после объединения Германии АЭС в Любмине близ Грайфсвальда на территории бывшей ГДР, уже потрачено существенно более 3 миллиардов евро из государственной казны. Работы здесь ведутся с 1995 года и продлятся, предположительно, до 2028 года. А вторую, менее крупную атомную электростанцию ГДР в Райнсберге планируется полностью снести к 2025 году.Соответственно, к примеру, АЭС в Лингене на западе ФРГ, выведенную из эксплуатации еще в 1977 году, планируется демонтировать лишь в 2035-м. А, скажем, блок Б атомной электростанции в баварском городке Гундреммингене, сооруженный в 1976-1984 годах и отключенный к концу 2017 года, окончательно исчезнет с лица земли не раньше 2040-го.Впрочем, все эти сроки - и расходы - просто блекнут перед тем временем и теми деньгами, которые потребуются для длительного безопасного захоронения радиоактивных отходов. Тут речь идет о столетиях и десятках миллиардов.Во всяком случае в 2017 году четыре оператора немецких АЭС, частные компании Eon, RWE, EnBW и Vattenfall, внесли 24 миллиарда евро в специальный государственный фонд, перед менеджерами которого поставлена задача к 2100 году увеличить этот капитал примерно до 169 миллиардов евро. Именно столько, согласно прогнозам, придется заплатить в общей сложности за временное хранение и окончательное захоронение тех радиоактивных отходов, которые накопятся в Германии к моменту отказа от ядерной энергетики к концу 2022 года.Подобные расходы, которые во Франции или в России берет на себя государство, иными словами - полностью оплачивают налогоплательщики, обычно не учитывают при подсчете стоимости электроэнергии, вырабатываемой атомными электростанциями. Немецкие СМИ воспользовались зрелищным сносом охладительной башни на берегу Рейна, чтобы вновь напомнить своим зрителям, слушателям и читателям, сколько на самом деле стоит ядерная энергетика. dw.com Категории: экономика, технологии, в Европе Ключевые слова: Германия, АЭС, энергетика, закрытие — статья прочитана 85 раз Комментарии