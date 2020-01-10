Конфликт в Ливии обостряется - кто и кого там поддерживает? 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о покорении города Сирт. Это крупнейшая победа Хафтара в разделившей страну на две части гражданской войне, пишет



Ливия уже давно стала ареной столкновения международных интересов. На фоне потери Сирта в страну в понедельник начали прибывать турецкие вооруженные силы. Не остается в стороне и Россия, по словам наблюдателей, давно участвующая в конфликте. Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о покорении города Сирт. Это крупнейшая победа Хафтара в разделившей страну на две части гражданской войне, пишет ВВС Ливия уже давно стала ареной столкновения международных интересов. На фоне потери Сирта в страну в понедельник начали прибывать турецкие вооруженные силы. Не остается в стороне и Россия, по словам наблюдателей, давно участвующая в конфликте.



Признанное ООН правительство рассчитывает на то, что страны Запада будут поддерживать именно его, но на деле ситуация сложнее.



С помощью журналиста арабской службы Би-би-си Рашида аль-Алауи мы попытались разобраться в том, какие факторы будут влиять на ливийский конфликт в будущем.



Сирт - город на берегу Средиземного моря, находящийся почти точно между столицами противоборствующих сторон, Триполи и Бенгази. В большой, политически фрагментированной стране со слабой транспортной инфраструктурой он может служить важной базой для наступления. Неподалеку от города находится авиабаза Кардабия, также захваченная силами Хафтара.



"До Триполи далеко, - говорит Рашид аль-Алауи. - Если ведешь войска на Триполи с востока, то они могут остановиться в Сирте и собраться с силами, прежде чем нанести удар по столице".







История Сирта отражает историю всей Ливии. В двух самых недавних ливийских конфликтах Сирт был последним оплотом - сначала для сил Каддафи, потом для "Исламского государства" (организация запрещена в России).



Это родной город Муаммара Каддафи, и именно здесь правившего страной 42 года полковника убили представители вооруженной оппозиции в 2011 году.



После этого город попал под контроль исламистской группировки "Аншар аш-Шариа", которая в 2014 году дала присягу "Исламскому государству" .



Спустя два года Сирт снова освободили, на этот раз от ИГ. Город был последней крупной базой экстремистов в Ливии. Контроль над Сиртом установило Правительство национального согласия.



В минувший понедельник город завоевали снова - на этот раз силы, лояльные Хафтару. Это произошло молниеносно, хотя у ИГ Сирт отбивали в течение нескольких месяцев.



GETTY IMAGES Image caption Ахмед аль-Мисмари торжественно объявил о полном покорении Сирта во вторник



"Главнокомандующий решил провести тщательно подготовленный упреждающий удар, и меньше чем за три часа мы вошли в центр Сирта", - описал операцию представитель сил Хафтара Ахмед аль-Мисмари.



Рашид аль-Алауи, основываясь на сообщениях арабских СМИ, считает, что Хафтар взял Сирт не вполне военным путем.



"Силы Хафтара не брали его штурмом. Они подкупили лидеров города, и те впустили их внутрь. Меня там, конечно, не было, но об этом говорят," - говорит он.



Так или иначе, у сил Хафтара появилось преимущество на земле - плацдарм для решительного нападения на Триполи, которое фельдмаршал обещал еще в декабре.



Друзья и успехи Халифы Хафтара



Поход армии Хафтара на Триполи начался еще в апреле этого года. К июлю силы Хафтара подошли к городу, и начались столкновения с его защитниками, но решительного перевеса не было ни у одной из сторон. Хотя силы Хафтара де-факто контролируют большую часть страны, они уже больше полугода не могут взять столицу.



В этой патовой ситуации надежды обеих сторон связаны со спонсирующими их зарубежными странами, говорит Рашид аль-Алауи.







Халифа Хафтар - новый Муаммар Каддафи, говорит журналист. Бывший сподвижник полковника, после начала революции ставший его врагом, сегодня он позиционирует себя как единственную альтернативу приходу к власти исламистов.



Правительство национального согласия в Триполи поддерживают Турция, Катар, еще несколько стран в регионе и ООН, Хафтара - Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Франция и Россия.



Поддерживающие Хафтара страны видят в демократической Ливии потенциальный источник нестабильности, говорит аль-Алауи. Они хотят видеть Ливию под контролем сильной фигуры, с которой тем не менее можно договориться, и убеждены, что любая попытка установить демократическую форму правления закончится властью экстремистов.



"Французы и итальянцы считают, что в их интересах иметь сильного военного во главе Ливии. В этой стране нет культуры демократии - ею всегда управлял диктатор, а когда он умер, страна распалась", - говорит аль-Алауи. Он оговаривается, что в международных организациях эти страны высказываются за единство Ливии и стараются публично не поддерживать ни одну из сторон.



Что касается ОАЭ и Саудовской Аравии, они видят потенциальный источник нестабильности в любом религиозном правительстве региона. Для них фигура военного правителя куда предпочтительнее.



"Я склоняюсь скорее к тому, что Хафтар хочет править Ливией сам, ради себя и ради своих друзей в Персидском заливе, в первую очередь ради Саудовской Аравии и Эмиратов", - говорит аль-Алауи.



Кроме того, наступление Хафтара связывают с большим количеством гражданских жертв и появлением новых беженцев. По данным ООН, с начала наступления Хафтара на Триполи 146 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.



Россия и Турция



В начале недели в Ливию начали входить турецкие войска. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что принимать участие в боевых столкновениях они не будут, а будут инструктировать солдат международно признанного правительства. Официально цель Турции - "поддержать легитимное правительство и избежать гуманитарной трагедии".



Наблюдатели полагают, что Турция решила открыто сделать ставку на правительство в Триполи, чтобы обеспечить свои экономические интересы.



"Они видят, что в Ливии идет конфликт, который может повлиять на интересы страны. Ливия - богатая нефтью страна, а значит, там есть деньги, значит, будут тендеры", - говорит аль-Алауи.



Россия отрицает, что каким-то образом участвует в ливийском конфликте, но есть поводы считать, что ее участие полуофициально. Защитники Триполи в прошлом сообщали о том, что сталкивались с российскими военными.



GETTY IMAGES Image caption Демонстрация в Триполи. На портрете Халифы Хафтара надпись "Нет военному преступнику!"



"После четырех лет финансовой и тактической поддержки Халифы Хафтара Россия перешла к более прямым действиям с целью повлиять на исход ливийской гражданской войны. Она привнесла в конфликт самолеты "Су", скоординированные ракетные запуски и точечные артиллерийские удары - это тот же сценарий, который принес Москве роль ключевого игрока в сирийской гражданской войне", - писала газета New York Times в ноябре.



Таких неподтвержденных следов российского вмешательства немало - сообщали о самолетах, сбитых ракетами российских систем ПВО. В июле агентство Bloomberg писало о задержании в Триполи российских политтехнологов. Официально в Кремле не подтверждали присутствие российских наемников или солдат в Ливии.



Аль-Алауи обращает внимание, что России легко было бы поставлять оружие сторонникам Хафтара, к примеру, через Египет. Об это вряд ли узнали бы третьи страны.



У России в Ливии нет возможности утверждать, что она поддерживает легитимное правительство, как в Сирии, добавляет журналист. Именно поэтому она не хочет заявлять о своей роли открыто, как сделала в Сирии, добавляет журналист.



Россия и Турция, таким образом, выступают на разных сторонах ливийского конфликта.



"Хватит иностранцев"



По мере того как одна из сторон приближается к победе в ливийском конфликте, растет риск прямого вмешательства зарубежных спонсоров другой стороны.



В ООН считают, что нового витка обострения можно избежать, если не отправлять в Ливию больше войск и не поставлять оружия.



"Страна слишком страдает от иностранного вмешательства. Оружие продают и просто так передают ливийцам", - заявил во вторник спецпосланник ООН по Сирии Гассан Саломе после двухчасовой встречи с представителями Совбеза.



"Это прямое вмешательство все очень усложняет. Я просил Совет безопасности и я об этом же просил эти страны: не заходите в Ливию. Там достаточно наемников, больше не нужно. Там достаточно оружия", - цитирует спецпосланника агентство Рейтер.



"Меня очень злит, что все хотят говорить о Ливии и никто не хочет говорить о ливийцах. Хватит уже. Ливийцы достаточно настрадались", - сказал дипломат. Накал отношений между двумя лидерами, Хафтаром и главой признанного ООН правительства Файезом Сираджем настолько силен, что они отказываются говорить с лидерами одних и тех же стран. В среду Сирадж отменил визит в Рим, узнав, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте встречался с представителем Хафтара.Признанное ООН правительство рассчитывает на то, что страны Запада будут поддерживать именно его, но на деле ситуация сложнее.С помощью журналиста арабской службы Би-би-си Рашида аль-Алауи мы попытались разобраться в том, какие факторы будут влиять на ливийский конфликт в будущем.Сирт - город на берегу Средиземного моря, находящийся почти точно между столицами противоборствующих сторон, Триполи и Бенгази. В большой, политически фрагментированной стране со слабой транспортной инфраструктурой он может служить важной базой для наступления. Неподалеку от города находится авиабаза Кардабия, также захваченная силами Хафтара."До Триполи далеко, - говорит Рашид аль-Алауи. - Если ведешь войска на Триполи с востока, то они могут остановиться в Сирте и собраться с силами, прежде чем нанести удар по столице".История Сирта отражает историю всей Ливии. В двух самых недавних ливийских конфликтах Сирт был последним оплотом - сначала для сил Каддафи, потом для "Исламского государства" (организация запрещена в России).Это родной город Муаммара Каддафи, и именно здесь правившего страной 42 года полковника убили представители вооруженной оппозиции в 2011 году.После этого город попал под контроль исламистской группировки "Аншар аш-Шариа", которая в 2014 году дала присягу "Исламскому государству" .Спустя два года Сирт снова освободили, на этот раз от ИГ. Город был последней крупной базой экстремистов в Ливии. Контроль над Сиртом установило Правительство национального согласия.В минувший понедельник город завоевали снова - на этот раз силы, лояльные Хафтару. Это произошло молниеносно, хотя у ИГ Сирт отбивали в течение нескольких месяцев."Главнокомандующий решил провести тщательно подготовленный упреждающий удар, и меньше чем за три часа мы вошли в центр Сирта", - описал операцию представитель сил Хафтара Ахмед аль-Мисмари.Рашид аль-Алауи, основываясь на сообщениях арабских СМИ, считает, что Хафтар взял Сирт не вполне военным путем."Силы Хафтара не брали его штурмом. Они подкупили лидеров города, и те впустили их внутрь. Меня там, конечно, не было, но об этом говорят," - говорит он.Так или иначе, у сил Хафтара появилось преимущество на земле - плацдарм для решительного нападения на Триполи, которое фельдмаршал обещал еще в декабре.Поход армии Хафтара на Триполи начался еще в апреле этого года. К июлю силы Хафтара подошли к городу, и начались столкновения с его защитниками, но решительного перевеса не было ни у одной из сторон. Хотя силы Хафтара де-факто контролируют большую часть страны, они уже больше полугода не могут взять столицу.В этой патовой ситуации надежды обеих сторон связаны со спонсирующими их зарубежными странами, говорит Рашид аль-Алауи.Халифа Хафтар - новый Муаммар Каддафи, говорит журналист. Бывший сподвижник полковника, после начала революции ставший его врагом, сегодня он позиционирует себя как единственную альтернативу приходу к власти исламистов.Правительство национального согласия в Триполи поддерживают Турция, Катар, еще несколько стран в регионе и ООН, Хафтара - Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Франция и Россия.Поддерживающие Хафтара страны видят в демократической Ливии потенциальный источник нестабильности, говорит аль-Алауи. Они хотят видеть Ливию под контролем сильной фигуры, с которой тем не менее можно договориться, и убеждены, что любая попытка установить демократическую форму правления закончится властью экстремистов."Французы и итальянцы считают, что в их интересах иметь сильного военного во главе Ливии. В этой стране нет культуры демократии - ею всегда управлял диктатор, а когда он умер, страна распалась", - говорит аль-Алауи. Он оговаривается, что в международных организациях эти страны высказываются за единство Ливии и стараются публично не поддерживать ни одну из сторон.Что касается ОАЭ и Саудовской Аравии, они видят потенциальный источник нестабильности в любом религиозном правительстве региона. Для них фигура военного правителя куда предпочтительнее."Я склоняюсь скорее к тому, что Хафтар хочет править Ливией сам, ради себя и ради своих друзей в Персидском заливе, в первую очередь ради Саудовской Аравии и Эмиратов", - говорит аль-Алауи.Кроме того, наступление Хафтара связывают с большим количеством гражданских жертв и появлением новых беженцев. По данным ООН, с начала наступления Хафтара на Триполи 146 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.В начале недели в Ливию начали входить турецкие войска. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что принимать участие в боевых столкновениях они не будут, а будут инструктировать солдат международно признанного правительства. Официально цель Турции - "поддержать легитимное правительство и избежать гуманитарной трагедии".Наблюдатели полагают, что Турция решила открыто сделать ставку на правительство в Триполи, чтобы обеспечить свои экономические интересы."Они видят, что в Ливии идет конфликт, который может повлиять на интересы страны. Ливия - богатая нефтью страна, а значит, там есть деньги, значит, будут тендеры", - говорит аль-Алауи.Россия отрицает, что каким-то образом участвует в ливийском конфликте, но есть поводы считать, что ее участие полуофициально. Защитники Триполи в прошлом сообщали о том, что сталкивались с российскими военными."После четырех лет финансовой и тактической поддержки Халифы Хафтара Россия перешла к более прямым действиям с целью повлиять на исход ливийской гражданской войны. Она привнесла в конфликт самолеты "Су", скоординированные ракетные запуски и точечные артиллерийские удары - это тот же сценарий, который принес Москве роль ключевого игрока в сирийской гражданской войне", - писала газета New York Times в ноябре.Таких неподтвержденных следов российского вмешательства немало - сообщали о самолетах, сбитых ракетами российских систем ПВО. В июле агентство Bloomberg писало о задержании в Триполи российских политтехнологов. Официально в Кремле не подтверждали присутствие российских наемников или солдат в Ливии.Аль-Алауи обращает внимание, что России легко было бы поставлять оружие сторонникам Хафтара, к примеру, через Египет. Об это вряд ли узнали бы третьи страны.У России в Ливии нет возможности утверждать, что она поддерживает легитимное правительство, как в Сирии, добавляет журналист. Именно поэтому она не хочет заявлять о своей роли открыто, как сделала в Сирии, добавляет журналист.Россия и Турция, таким образом, выступают на разных сторонах ливийского конфликта.По мере того как одна из сторон приближается к победе в ливийском конфликте, растет риск прямого вмешательства зарубежных спонсоров другой стороны.В ООН считают, что нового витка обострения можно избежать, если не отправлять в Ливию больше войск и не поставлять оружия."Страна слишком страдает от иностранного вмешательства. Оружие продают и просто так передают ливийцам", - заявил во вторник спецпосланник ООН по Сирии Гассан Саломе после двухчасовой встречи с представителями Совбеза."Это прямое вмешательство все очень усложняет. Я просил Совет безопасности и я об этом же просил эти страны: не заходите в Ливию. Там достаточно наемников, больше не нужно. Там достаточно оружия", - цитирует спецпосланника агентство Рейтер."Меня очень злит, что все хотят говорить о Ливии и никто не хочет говорить о ливийцах. Хватит уже. Ливийцы достаточно настрадались", - сказал дипломат. bbc.com Категории: в мире, политика, общество Ключевые слова: США, самолеты, Турция, оружие, переворот, Ливия, войска — статья прочитана 122 раза Комментарии