Принц Гарри с женой заявили о «финансовой независимости» от королевской семьи

Принц Гарри с женой Меган Маркл объявили о решении сложить с себя основные обязанности, связанные с королевской семьёй, и стремиться к финансовой независимости, передаёт The Times. Как отмечается, королева Елизавета II очень разочарована тем, что супружеская чета не посоветовалась с королевской семьёй и не пришла к соглашению с Букингемским дворцом.



В опубликованном в Instagram заявлении герцоги Сассекские сообщили, что после «многих месяцев размышлений и обсуждений» они решили создать новую прогрессивную роль внутри института монархии. В частности, пара намерена сложить с себя основные обязанности, связанные с королевской семьёй, и будет стремиться к финансовой независимости.



«Жизнь на два континента позволит нам вырастить сына с уважением к королевской традиции, которой он принадлежит по праву рождения, и одновременно расширит личное пространство нашей семьи и даст возможность сосредоточиться на новом этапе в жизни, частью которого будет создание благотворительного фонда», — добавили принц Гарри и Меган Маркл.



Как отмечает The Times, решение вызвало глубокое разочарование королевы Елизаветы II, так как пара не посоветовалась ни с ней, ни с принцем Чарльзом, поспешив сделать объявление, прежде чем прийти к какому-либо соглашению с Букингемским дворцом.



Там сообщили, что в данный момент переговоры с принцем Гарри и Меган находятся на ранней стадии. «Нам понятно их желание пойти своим путём, но это всё непростые вопросы, для разрешения которых потребуется время», — сказано в заявлении.



Британское издание называет решение пары делить своё время между Великобританией и США «беспрецедентным шагом со стороны членов королевской семьи». При этом больше всего вопросов вызывает желание принца Гарри и его жены добиться финансовой независимости. Так, доходы семьи составляют не только деньги, оставленные ему его мамой принцессой Дианой, но и деньги его отца принца Чарльза, а также государственные средства.



