Портфель кредитов населению Литвы Danske Bank перейдет к Siauliu bankas 🔊 Воспроизвести



Контролируемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и местными акционерами литовский банк Siauliu bankas перенимает портфель кредитов частным лицам стоимостью 125 млн евро литовского филиала банка Danske Bank и связанные с ним обязательства.



Большую часть перенимаемого портфеля кредитов составляют ипотечные кредиты, а также другие кредиты частным лицам, такие, как лизинг, потребительские кредиты. Завершить сделку планируется в течение четырех месяцев, сообщил банк Siauliu bankas.



"Эта сделка придаст Siauliu bankas дополнительное ускорение на рынке финансирования жилья – после перенятия бизнеса частных клиентов Danske Bank портфель ипотечных кредитов увеличится более чем вдвое. Мы стремимся использовать благоприятные условия финансирования жилья и стать активным участником рынка ипотечных кредитов, предлагая клиентам привлекательные условия кредитования", – сказал для пресс-релиза глава администрации Siauliu bankas Витаутас Синюс. Контролируемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и местными акционерами литовский банк Siauliu bankas перенимает портфель кредитов частным лицам стоимостью 125 млн евро литовского филиала банка Danske Bank и связанные с ним обязательства.Большую часть перенимаемого портфеля кредитов составляют ипотечные кредиты, а также другие кредиты частным лицам, такие, как лизинг, потребительские кредиты. Завершить сделку планируется в течение четырех месяцев, сообщил банк Siauliu bankas."Эта сделка придаст Siauliu bankas дополнительное ускорение на рынке финансирования жилья – после перенятия бизнеса частных клиентов Danske Bank портфель ипотечных кредитов увеличится более чем вдвое. Мы стремимся использовать благоприятные условия финансирования жилья и стать активным участником рынка ипотечных кредитов, предлагая клиентам привлекательные условия кредитования", – сказал для пресс-релиза глава администрации Siauliu bankas Витаутас Синюс. Портфель кредитов и лизинга группы Siauliu bankas в конце сентября 2019 года был 1,645 млрд евро и составлял 8,1% кредитного портфеля всей банковской системы. Портфель предоставленных Siauliu bankas населению кредитов составлял 457 млн евро (4,6% рынка), из них 81,8 млн евро пришлось на ипотечные кредиты.



Danske Bank в прошлом году принял решение прекратить банковскую деятельность в странах Балтии из-за произошедшего в Эстонии скандала с отмыванием денег. В феврале 2019 года Служба финансового надзора Эстонии запретила деятельность филиала Danske Bank в Эстонии.



Акции Siauliu bankas котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq. Категории: экономика, общество Ключевые слова: передача, портфель, Siauliu bankas, Danske Bank География: Литва — статья прочитана 41 раз Комментарии