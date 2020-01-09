Загрузка... Выигравшая миллиард рублей около 15 млн евро в лотерею жительница Подмосковья вышла на связь 🔊 Воспроизвести © Максим Богодвид РИА Новости



Победительница новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 млрд рублей, вышла на связь, сообщает



Как отмечается, она приехала на оформление выигрыша в лотерейный центр вместе с супругом и дочерью.



Счастливый билет, купленный в подмосковном торговом центре, женщине подарила дочь на день рождения 31 декабря.



«Сын с дочерью спрашивали, что мне подарить. Я попросила билет «Русского лото», так как всё остальное у меня есть», — рассказала она.



По её словам, ТЦ уже закрывался и дочь в спешке выбрала три первых попавшихся билета.



Сумму выигрыша узнали только 3 января, когда проверили результаты тиража.



Супруги говорят, что пока их жизнь никак не изменится. Они намерены продолжать развивать семейный бизнес.



Рекордный розыгрыш состоялся в новогоднюю ночь. Победительница получит сумму за вычетом НДФЛ в 13%. Победительница новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 млрд рублей, вышла на связь, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу «Столото». Миллиардером оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош.Как отмечается, она приехала на оформление выигрыша в лотерейный центр вместе с супругом и дочерью.Счастливый билет, купленный в подмосковном торговом центре, женщине подарила дочь на день рождения 31 декабря.«Сын с дочерью спрашивали, что мне подарить. Я попросила билет «Русского лото», так как всё остальное у меня есть», — рассказала она.По её словам, ТЦ уже закрывался и дочь в спешке выбрала три первых попавшихся билета.Сумму выигрыша узнали только 3 января, когда проверили результаты тиража.Супруги говорят, что пока их жизнь никак не изменится. Они намерены продолжать развивать семейный бизнес.Рекордный розыгрыш состоялся в новогоднюю ночь. Победительница получит сумму за вычетом НДФЛ в 13%. Загрузка... russian.rt.com Категории: экономика, общество Ключевые слова: лотереи, выигрыши, счастливчики География: Россия — статья прочитана 161 раз Комментарии