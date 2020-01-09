СМИ: в отсеке шасси самолета Air France обнаружили тело мальчика 🔊 Воспроизвести AFP



В отсеке шасси самолета, прилетевшего в Париж из Абиджана, нашли труп мальчика возрастом около 10 лет, сообщили французские СМИ со ссылкой на источники в полиции, передает



Компания Air France подтвердила, что мертвое тело человека, тайно проникшего в самолет, было обнаружено в среду утром в аэропорту Шарля де Голля.



Тело было найдено в отсеке оборудования, используемого для посадки, в самолете, прилетевшем из Кот-д'Ивуара, говорится в сообщении. В отсеке шасси самолета, прилетевшего в Париж из Абиджана, нашли труп мальчика возрастом около 10 лет, сообщили французские СМИ со ссылкой на источники в полиции, передает ВВС Компания Air France подтвердила, что мертвое тело человека, тайно проникшего в самолет, было обнаружено в среду утром в аэропорту Шарля де Голля.Тело было найдено в отсеке оборудования, используемого для посадки, в самолете, прилетевшем из Кот-д'Ивуара, говорится в сообщении. Проводится расследование обстоятельств гибели человека.



"Авиакомпания выражает соболезнования и скорбит из-за человеческой трагедии", - говорится в "Твиттере" Air France, хотя возраст погибшего не указывается.



Национальная жандармерия сообщила Би-би-си, что погибший мальчик - африканского происхождения.



Полиция отметила, что подобные попытки спрятаться в самолете случаются крайне редко, и в большинстве случаев шансов выжить у человека практически нет, если учесть низкие температуры, кислородное голодание и риск оказаться раздавленным шасси.



Самолет Boeing 777 компании Air France вылетел из Абиджана - крупнейшего города Кот-д'Ивуара - во вторник вечером.



Источник в силах безопасности Кот-д'Ивуара рассказал агентству Франс пресс: "Если не учитывать человеческую драму, этот случай демонстрирует серьезный недостаток в работе службы безопасности аэропорта".



Это не первый случай попытки совершить перелет в отсеке для шасси без билета. Летом 2019 года в сад жителя Лондона упал труп человека, выпавшего из отсека шасси заходившего на посадку самолета авиакомпании Kenya Airways.



В июне 2015 года на крыше здания в Ричмонде на западе Лондона нашли тело мужчины, который упал из отсека шасси самолета, летевшего из Йоханнесбурга. Его попутчика обнаружили уже в аэропорту. bbc.com Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Франция, самолет, ребёнок, погибший — статья прочитана 154 раза Комментарии