В Вильнюсе, в Лукишкской тюрьме, собираются снимать сериал Netflix Очень странные дела 🔊 Воспроизвести



Четвертый сезон сериала "Очень странные дела" (Stranger things) американского интернет-телевидения Netflix будет сниматься в Литве, сейчас идут подготовительные работы, подтвердили BNS в четверг несколько информированных источников.



Одно из съемочных мест – закрытая в прошлом году вильнюсская Лукишкская тюрьма. Хотя договор с создателями сериала еще не подписан, уже идет активная подготовка к съемкам, начался монтаж оборудование, сказали BNS источники.



Для съемок популярного в мире научно-фантастического сериала - фильма ужасов будут использоваться и другие места в Литве.



Ответственное за киноиндустрию в столице учреждение Vilniaus kino biuras от комментариев пока воздерживается.



Внимание киноиндустрии Литва привлекает уже несколько лет благодаря налоговым льготам, наличию эксклюзивных мест, подходящих для съемов фильмов, а также вниманию Vilniaus kino biuras и центральной власти к рекламе страны в кинематографическом сообществе.



Netflix в прошлом году также снимал в Вильнюсе детективный сериал "Молодой Валландер" (Young Wallander), мировой успех снискал созданный другим телевизионным гигантом США HBO мини-сериал "Чернобыль", который снимался в том числе и в Вильнюсе, в районе Фабийонишкес, а также в Висагинасе. Одно из съемочных мест – закрытая в прошлом году вильнюсская Лукишкская тюрьма. Хотя договор с создателями сериала еще не подписан, уже идет активная подготовка к съемкам, начался монтаж оборудование, сказали BNS источники.Для съемок популярного в мире научно-фантастического сериала - фильма ужасов будут использоваться и другие места в Литве.Ответственное за киноиндустрию в столице учреждение Vilniaus kino biuras от комментариев пока воздерживается.Внимание киноиндустрии Литва привлекает уже несколько лет благодаря налоговым льготам, наличию эксклюзивных мест, подходящих для съемов фильмов, а также вниманию Vilniaus kino biuras и центральной власти к рекламе страны в кинематографическом сообществе.Netflix в прошлом году также снимал в Вильнюсе детективный сериал "Молодой Валландер" (Young Wallander), мировой успех снискал созданный другим телевизионным гигантом США HBO мини-сериал "Чернобыль", который снимался в том числе и в Вильнюсе, в районе Фабийонишкес, а также в Висагинасе. BNS Категории: культура, в странах Балтии, история Ключевые слова: тюрьма, кино, съемки, Лукишкес, Минюст, перенос, Netflix, "Очень странные дела", Stranger things География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 163 раза Комментарии