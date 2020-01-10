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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Вильнюсе, в Лукишкской тюрьме, собираются снимать сериал Netflix Очень странные дела
Четвертый сезон сериала "Очень странные дела" (Stranger things) американского интернет-телевидения Netflix будет сниматься в Литве, сейчас идут подготовительные работы, подтвердили BNS в четверг несколько информированных источников.
Одно из съемочных мест – закрытая в прошлом году вильнюсская Лукишкская тюрьма. Хотя договор с создателями сериала еще не подписан, уже идет активная подготовка к съемкам, начался монтаж оборудование, сказали BNS источники.
Для съемок популярного в мире научно-фантастического сериала - фильма ужасов будут использоваться и другие места в Литве.
Ответственное за киноиндустрию в столице учреждение Vilniaus kino biuras от комментариев пока воздерживается.
Внимание киноиндустрии Литва привлекает уже несколько лет благодаря налоговым льготам, наличию эксклюзивных мест, подходящих для съемов фильмов, а также вниманию Vilniaus kino biuras и центральной власти к рекламе страны в кинематографическом сообществе.
Netflix в прошлом году также снимал в Вильнюсе детективный сериал "Молодой Валландер" (Young Wallander), мировой успех снискал созданный другим телевизионным гигантом США HBO мини-сериал "Чернобыль", который снимался в том числе и в Вильнюсе, в районе Фабийонишкес, а также в Висагинасе.
Категории: культура, в странах Балтии, история
Ключевые слова: тюрьма, кино, съемки, Лукишкес, Минюст, перенос, Netflix, "Очень странные дела", Stranger things
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