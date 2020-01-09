Шахматный конгресс в Друскининкай 🔊 Воспроизвести







Традиционный праздник шахмат «Aquapark Open», ежегодно проходящий в начале января в литовском городе-курорте Друскининкай, собрал в этом году участников из шести стран – из Белоруссии, Эстонии, Латвии, Польши, России и местных игроков, приехавших на турнир из многих уголков Литвы.



Всего в рамках этого праздника прошло шесть турниров по быстрым шахматам.



В рапиде и блице могли участвовать все желающие. Здесь не было ограничений по возрасту и рейтингу.



В блице итоговую таблицу после 9 туров возглавили международные мастера. Победителем стал каунасец Томас Лаурушас (ELO 2534), сыгравший без поражений. Следующие призёры набрали по 7,5 очков: вторым стал Павел Шкапенко (Калининград, ELO 2370), а третьим – Валерий Казаковский (ELO 2549) из Вильнюса. Всего в рамках этого праздника прошло шесть турниров по быстрым шахматам.В рапиде и блице могли участвовать все желающие. Здесь не было ограничений по возрасту и рейтингу.В блице итоговую таблицу после 9 туров возглавили международные мастера. Победителем стал каунасец Томас Лаурушас (ELO 2534), сыгравший без поражений. Следующие призёры набрали по 7,5 очков: вторым стал Павел Шкапенко (Калининград, ELO 2370), а третьим – Валерий Казаковский (ELO 2549) из Вильнюса.



Хорошее общее 18 место в блице завоевал и сильнейший среди игроков до 12 лет вильнюсец Аугустинас Базилюс.



В другом турнире – в рапиде - призёры поменялись местами. Здесь уже победил Валерий Казаковский, вторым стал Павел Шкапенко, на третьем месте Томас Лаурушас.











Много награждений в различных номинациях было и в рапиде.



В сражениях у молодых шахматистов за несколько туров до окончания игр сложились похожие ситуации: лидерами стали гости «Aquapark Open-2020». И это положение сохранилось до окончания турнира.



Среди игроков до 8 лет с большим отрывом победил Оскар Чижко (Сувалки). Среди шахматистов до 10 лет победителем стал Максим Воронко (9 очков, Минск). В возрасте до 12 лет сильнейшая Клара Щотка (Белосток), набравшая 7,5 очков.



В турнире старшего возраста (до 14 лет) с 8 очками первенствовал Денис Игудин из Санкт-Петербурга.



Главный судья шахматного конгресса Раймондас Палюлёнис так прокомментировал итоги детско-юношеских игр: «То, что поляки, русские и белорусы хорошо играют в шахматы, – это известная истина. Хорошо, что игрокам Литвы есть у кого поучиться».



И констатация факта от судьи: «Грустно, что есть призёры, которые не дожидаются закрытия. Тогда во время награждения остаются пустые места на пьедестале. Так портится праздник, кажется, что нет дружеской атмосферы и уважения к мероприятию».



Фото Любови Пидлужной и клуба «Juoda-balta»



В номинации «50+» сильнейшим был Вячеслав Стяжкин (Санкт-Петербург). В группе до 18 лет лучший результат у Аугустинаса Вашкявичюса из Мариямполе; в возрасте до 16 лет с 6 очками победил Пиюс Грейчюс (Юрбаркас). Клайпедчанин Глеб Пидлужный был лучшим в блице среди шахматистов в группе до 14 лет. Глеб с 6,5 очками (ELO 1975) занял, кстати, общее 11 место в итоговой таблице среди 149 игроков. Достойный результат!Хорошее общее 18 место в блице завоевал и сильнейший среди игроков до 12 лет вильнюсец Аугустинас Базилюс.В другом турнире – в рапиде - призёры поменялись местами. Здесь уже победил Валерий Казаковский, вторым стал Павел Шкапенко, на третьем месте Томас Лаурушас.Много награждений в различных номинациях было и в рапиде.В сражениях у молодых шахматистов за несколько туров до окончания игр сложились похожие ситуации: лидерами стали гости «Aquapark Open-2020». И это положение сохранилось до окончания турнира.Среди игроков до 8 лет с большим отрывом победил Оскар Чижко (Сувалки). Среди шахматистов до 10 лет победителем стал Максим Воронко (9 очков, Минск). В возрасте до 12 лет сильнейшая Клара Щотка (Белосток), набравшая 7,5 очков.В турнире старшего возраста (до 14 лет) с 8 очками первенствовал Денис Игудин из Санкт-Петербурга.Главный судья шахматного конгресса Раймондас Палюлёнис так прокомментировал итоги детско-юношеских игр: «То, что поляки, русские и белорусы хорошо играют в шахматы, – это известная истина. Хорошо, что игрокам Литвы есть у кого поучиться».И констатация факта от судьи: «Грустно, что есть призёры, которые не дожидаются закрытия. Тогда во время награждения остаются пустые места на пьедестале. Так портится праздник, кажется, что нет дружеской атмосферы и уважения к мероприятию». Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: шахматы, Друскининкай, «Aquapark Open», Раймондас Палюлёнис География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 78 раз Комментарии