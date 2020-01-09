Олимпиада в Лозанне омрачена серьезным инцидентом с россиянкой 🔊 Воспроизвести Хоккейный стадион Vaudoise Arena, место провеления церемонии открытия Олимпиады. Здесь произошел несчастный случай. (Keystone)



Подготовка к церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады в Лозанне была омрачена серьезным инцидентом. Российская конькобежка получила тяжелые травмы после падения с высоты около пяти метров на репетиции церемонии открытия Олимпиады. Об этом сообщает швейцарское информационное агентство Keystone-SDA. Правоохранительные органы Лозанны заявили, что ее жизнь сейчас находится в опасности. Об этом сообщило Подготовка к церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады в Лозанне была омрачена серьезным инцидентом. Российская конькобежка получила тяжелые травмы после падения с высоты около пяти метров на репетиции церемонии открытия Олимпиады. Об этом сообщает швейцарское информационное агентство Keystone-SDA. Правоохранительные органы Лозанны заявили, что ее жизнь сейчас находится в опасности. Об этом сообщило SWI со ссылкой на агентство Associated Press. Во вторник начато расследование инцидента. Полиция Лозанны говорит, что 35-летняя женщина потеряла равновесие и упала c высоты пяти метров на лед, будучи поднятой с помощью троса к перекрытию хоккейного стадиона Vaudoise Arena, где сегодня в четверг должна состояться церемония открытия Олимпиады.



Была ли спортсменка привязана к страховке или к моменту несчастья? Пока сказать нельзя. Об этом заявила пресс-секретарь Олимпиады. Пострадавшая была доставлена в Университетскую клинику Лозанны (Chuv). Она является гражданкой России, проживающей в Германии. Прокуратура кантона Во возбудила уголовное дело с целью установления всех обстоятельств происшествия.



Церемония открытия не отменена



Несмотря на несчастный случай церемония открытия Юношеских Олимпийских игр (YOG) состоится в сегодня четверг вечером 9 января, как и планировалось. «Репетиции были прерваны во вторник, но в среду они возобновились и прошли в нормальном режиме», — говорит Грег Курчод (Greg Curchod), менеджер по коммуникациям и связям с общественностью YOG. Те фрагменты церемонии, в которых была занята пострадавшая, в настоящее время соответствующим образом корректируются.



«Мы очень опечалены этим несчастным случаем. Это очень прискорбное событие», — продолжает пресс-секретарь. «Наши мысли сейчас о спортсменке, за здоровьем которой мы внимательно следим. Мы желаем ей скорейшего и полного выздоровления». Напомним, что Юношеские зимние Олимпийские игры в Лозанне пройдут с 9 по 22 января 2020 года. В соревнованиях примут участие около 1 880 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет.



Большая часть спортивных площадок находится в кантоне Во в городах Лозанна, Виллар, Лейзан, Ле Дьяблере и в регионе Валле де Жу. Часть состязаний пройдут в Шампери (кантон Вале), Санкт-Морице (кантон Граубюнден) и во французском городе Ле-Русс (Les Rousses). Стадион Vaudoise Aréna, на котором произошел несчастный случай, предназначен для состязаний по хоккею с шайбой. swissinfo.ch Категории: спорт, чп и криминал Ключевые слова: олимпиада, трагедия, Лозанна, репетиция — статья прочитана 65 раз Комментарии