Беларусь и ЕС подписали визовое соглашение: что это значит? 🔊 Воспроизвести



После пяти лет переговоров в Брюсселе подписано соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом. Какие последствия это будет иметь для жителей РБ, выясняла



Соглашения между Европейским Союзом и Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии 8 января были подписаны в Брюсселе. С белорусской стороны документы подписал министр иностранных дел Владимир Макей, со стороны ЕС - заместитель премьер-министра Хорватии Давор Божинович (Хорватия с 1 января председательствует в ЕС. - Ред.) и европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. Соглашения могут вступить в силу в июне 2020 года. После пяти лет переговоров в Брюсселе подписано соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом. Какие последствия это будет иметь для жителей РБ, выясняла DW Соглашения между Европейским Союзом и Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии 8 января были подписаны в Брюсселе. С белорусской стороны документы подписал министр иностранных дел Владимир Макей, со стороны ЕС - заместитель премьер-министра Хорватии Давор Божинович (Хорватия с 1 января председательствует в ЕС. - Ред.) и европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. Соглашения могут вступить в силу в июне 2020 года.



Министр иностранных дел РБ Владимир Макей также указал на преимущества, которые визовое соглашение даст гражданам Беларуси, и отметил, что оно будет способствовать белорусскому гражданскому обществу.



Визы для белорусов будут стоить 35 евро, но не сразу



Соглашение об упрощении визового режима предусматривает снижение стоимости шенгенской визы для белорусов до 35 евро и установление максимального срока принятия решения о выдаче визы - 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может быть увеличен до 30 дней).



Граждане РБ скоро смогут ощутить преимущества визового соглашения с ЕС



Вместе с соглашением об упрощении визового режима стороны подписали также и соглашение о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Оба соглашения еще должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси, а со стороны ЕС - одобрены Европарламентом. В силу они вступят в первый день второго месяца “после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации”. На сайте Еврокомиссии сообщается, что это может произойти в июне 2020 года.



Вместе с тем нужно отметить, что на протяжении нескольких месяцев до вступления в силу соглашений виза для белорусов может стоит 80 евро, а уже потом снизиться до 35 евро. Дело в том, что в феврале 2020 года вступают в силу изменения в новый визовый кодекс ЕС, согласно которым для стран, с которыми у ЕС стандартный визовый режим, цена на шенгенскую визу возрастает с 60 до 80 евро.



Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время церемонии в Брюсселе отметил, что стороны делали все возможное для того, чтобы соглашение об упрощении визового режима было подписано и вступило в силу до того, как вступят в силу изменения в визовый кодекс ЕС, однако это не удалось. Министр призвал ЕС использовать все возможности для того, чтобы заморозить стоимость шенгенских виз для белорусов в размере 60 евро до момента вступления соглашения в силу.



Более 5 лет переговоров по визам



Официальный диалог на эту тему Беларусь и Евросоюз вели с 2014 года. Как сообщалось ранее, проблемными вопросами в переговорах о либерализации визового режима были требование Польши увеличить количество консульских работников в Беларуси, действие соглашения о реадмиссии во время переходного периода, биометрические паспорта для дипломатов и оговорки в договоре о возможности его заморозки в случае новых санкций со стороны ЕС.



Аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров говорит, что политическая важность подписания визовых соглашений заключается в том, что они являются значимым этапом развития договорной базы между ЕС и РБ, которую сейчас составляют лишь договоры, заключенные еще во времена Советского Союза. “Принятые сегодня документы - это также важный шаг на пути к заключению всеобъемлющего двустороннего соглашения между Беларусью и Евросоюзом”, - считает политолог.



Новая визовая политика Евросоюза



20 февраля 2019 года в Евросоюзе приняли решение об изменениях в визовой политике. Как сообщается на сайте Еврокомиссии, новые правила визовой политики ЕС сделают процедуру получения "шенгена" более гибкой. Теперь подать заявку на получение визы можно будет за 6 месяцев до поездки, дети от 6 до 18 могут быть освобождены от уплаты сбора, а путешественники с положительной визовой историей могут рассчитывать на многократные долгосрочные визы. Но главное изменение касается стоимости виз: теперь они подорожают с 60 до 80 евро.



Новые правила будут касаться около ста стран, которые имеют стандартный визовый режим с Европейским Союзом. Изменения не затронут государства, для граждан которых действует безвизовый режим с ЕС - в том числе Грузию и Украину. Соглашение об упрощении визового режима уже заключено Брюсселем с Арменией, Азербайджаном и Россией: для путешественников оттуда "шенген" стоит 35 евро, и новая визовая политика в отношении граждан этих государств тоже не будет применяться. На церемонии подписания Ильва Йоханссон отметила, что соглашения являются значительным шагом вперед в сотрудничестве Евросоюза и Беларуси. “С европейской стороны мы теперь будем стараться быстро осуществить процедуры ратификации, чтобы граждане как можно скорее могли ощутить преимущества соглашения”, - заявила еврокомиссар.Министр иностранных дел РБ Владимир Макей также указал на преимущества, которые визовое соглашение даст гражданам Беларуси, и отметил, что оно будет способствовать белорусскому гражданскому обществу.Соглашение об упрощении визового режима предусматривает снижение стоимости шенгенской визы для белорусов до 35 евро и установление максимального срока принятия решения о выдаче визы - 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может быть увеличен до 30 дней).Также в документе прописаны категории граждан, для которых шенгенская виза будет бесплатной - для детей до 12 лет, для школьников и студентов, отправляющихся в образовательные поездки, для исследователей и представителей некоммерческих организаций в возрасте до 25 лет, участвующих в культурных или образовательных мероприятиях.Вместе с соглашением об упрощении визового режима стороны подписали также и соглашение о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Оба соглашения еще должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси, а со стороны ЕС - одобрены Европарламентом. В силу они вступят в первый день второго месяца “после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации”. На сайте Еврокомиссии сообщается, что это может произойти в июне 2020 года.Вместе с тем нужно отметить, что на протяжении нескольких месяцев до вступления в силу соглашений виза для белорусов может стоит 80 евро, а уже потом снизиться до 35 евро. Дело в том, что в феврале 2020 года вступают в силу изменения в новый визовый кодекс ЕС, согласно которым для стран, с которыми у ЕС стандартный визовый режим, цена на шенгенскую визу возрастает с 60 до 80 евро.Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время церемонии в Брюсселе отметил, что стороны делали все возможное для того, чтобы соглашение об упрощении визового режима было подписано и вступило в силу до того, как вступят в силу изменения в визовый кодекс ЕС, однако это не удалось. Министр призвал ЕС использовать все возможности для того, чтобы заморозить стоимость шенгенских виз для белорусов в размере 60 евро до момента вступления соглашения в силу.Более 5 лет переговоров по визамОфициальный диалог на эту тему Беларусь и Евросоюз вели с 2014 года. Как сообщалось ранее, проблемными вопросами в переговорах о либерализации визового режима были требование Польши увеличить количество консульских работников в Беларуси, действие соглашения о реадмиссии во время переходного периода, биометрические паспорта для дипломатов и оговорки в договоре о возможности его заморозки в случае новых санкций со стороны ЕС.Аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров говорит, что политическая важность подписания визовых соглашений заключается в том, что они являются значимым этапом развития договорной базы между ЕС и РБ, которую сейчас составляют лишь договоры, заключенные еще во времена Советского Союза. “Принятые сегодня документы - это также важный шаг на пути к заключению всеобъемлющего двустороннего соглашения между Беларусью и Евросоюзом”, - считает политолог.20 февраля 2019 года в Евросоюзе приняли решение об изменениях в визовой политике. Как сообщается на сайте Еврокомиссии, новые правила визовой политики ЕС сделают процедуру получения "шенгена" более гибкой. Теперь подать заявку на получение визы можно будет за 6 месяцев до поездки, дети от 6 до 18 могут быть освобождены от уплаты сбора, а путешественники с положительной визовой историей могут рассчитывать на многократные долгосрочные визы. Но главное изменение касается стоимости виз: теперь они подорожают с 60 до 80 евро.Новые правила будут касаться около ста стран, которые имеют стандартный визовый режим с Европейским Союзом. Изменения не затронут государства, для граждан которых действует безвизовый режим с ЕС - в том числе Грузию и Украину. Соглашение об упрощении визового режима уже заключено Брюсселем с Арменией, Азербайджаном и Россией: для путешественников оттуда "шенген" стоит 35 евро, и новая визовая политика в отношении граждан этих государств тоже не будет применяться. dw.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: визы, договор, ЕС География: Белоруссия — статья прочитана 164 раза Комментарии