Латвия вывела из Ирака всех шестерых своих солдат 🔊 Воспроизвести Архивное фото Фото: Ints Kalnins / Reuters



Все шестеро латвийских солдат, служащих в Ираке, выведены с территории страны и передислоцированы в соседний Кувейт. Об этом министр обороны республики Артис Пабрикс написал в своем Twitter, сообщает



Министр отметил, что такое решение было принято из соображений безопасности, однако речи о возвращении военнослужащих на родину пока не идет. Сколько времени солдаты проведут в Кувейте пока неизвестно.



«Латвия поддерживает США и продолжит поддерживать коалицию, возглавляемую США. Что касается возвращения латвийских солдат обратно в Ирак, вопрос будет решен с союзниками после того, как будет оценена ситуация с безопасностью», — подытожил он. Все шестеро латвийских солдат, служащих в Ираке, выведены с территории страны и передислоцированы в соседний Кувейт. Об этом министр обороны республики Артис Пабрикс написал в своем Twitter, сообщает ЛЕНТА Министр отметил, что такое решение было принято из соображений безопасности, однако речи о возвращении военнослужащих на родину пока не идет. Сколько времени солдаты проведут в Кувейте пока неизвестно.«Латвия поддерживает США и продолжит поддерживать коалицию, возглавляемую США. Что касается возвращения латвийских солдат обратно в Ирак, вопрос будет решен с союзниками после того, как будет оценена ситуация с безопасностью», — подытожил он. 5 января парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. На данный момент там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран. США выразили свое разочарование данным решением.



Решение о выводе войск было принято на фоне убийства генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани американскими военными в Багдаде 3 января. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. Тегеран в свою очередь назвал убийство генерала актом терроризма и пообещал отомстить. lenta.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: нато, Ирак, военные География: Латвия — статья прочитана 106 раз Комментарии