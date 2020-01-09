Главная >> Новости >> политика, чп и криминал >> Латвия вывела из Ирака всех шестерых своих солдат

Латвия вывела из Ирака всех шестерых своих солдат

Архивное фото Фото: Ints Kalnins / Reuters


Все шестеро латвийских солдат, служащих в Ираке, выведены с территории страны и передислоцированы в соседний Кувейт. Об этом министр обороны республики Артис Пабрикс написал в своем Twitter, сообщает ЛЕНТА.

Министр отметил, что такое решение было принято из соображений безопасности, однако речи о возвращении военнослужащих на родину пока не идет. Сколько времени солдаты проведут в Кувейте пока неизвестно.

«Латвия поддерживает США и продолжит поддерживать коалицию, возглавляемую США. Что касается возвращения латвийских солдат обратно в Ирак, вопрос будет решен с союзниками после того, как будет оценена ситуация с безопасностью», — подытожил он.
5 января парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. На данный момент там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран. США выразили свое разочарование данным решением.

Решение о выводе войск было принято на фоне убийства генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани американскими военными в Багдаде 3 января. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. Тегеран в свою очередь назвал убийство генерала актом терроризма и пообещал отомстить.
lenta.ru
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: нато, Ирак, военные
География: Латвия
статья прочитана 106 раз
добавлена сегодня, 9 января, 14:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка