Кризис в Клайпеде повлияет на бизнес – признает глава Grigeo 🔊 Воспроизвести



Президент и главный акционер группы предприятий по производству древесно-волокнистых плит, гигиенической бумаги и картона Grigeo Гинтаутас Пангонис признает, что кризис со сбросом неочищенных сточных промышленных вод в Клайпеде повлияет на бизнес группы.



"Повлияет на бизнес, хотя это произошло лишь на одном из наших восьми предприятий", – заявил Г. Пангонис на пресс-конференции в четверг.



После предания гласности информации о том, что предприятие Grigeo Klaipeda сбрасывает неочищенные промышленные стоки в Куршский залив, торговые сети Iki, Senukai и Norfa заявили, что останавливают торговлю продукцией Grigeo.



Г. Пангонис сказал, что прекрасно понимает реакцию клиентов компании.



"Я прекрасно понимаю реакцию, и мы сделаем все, чтобы исправить ситуацию, чтобы наши клиенты поняли, что к этому точно не относились терпимо", – сказал глава Grigeo. Президент и главный акционер группы предприятий по производству древесно-волокнистых плит, гигиенической бумаги и картона Grigeo Гинтаутас Пангонис признает, что кризис со сбросом неочищенных сточных промышленных вод в Клайпеде повлияет на бизнес группы."Повлияет на бизнес, хотя это произошло лишь на одном из наших восьми предприятий", – заявил Г. Пангонис на пресс-конференции в четверг.После предания гласности информации о том, что предприятие Grigeo Klaipeda сбрасывает неочищенные промышленные стоки в Куршский залив, торговые сети Iki, Senukai и Norfa заявили, что останавливают торговлю продукцией Grigeo.Г. Пангонис сказал, что прекрасно понимает реакцию клиентов компании."Я прекрасно понимаю реакцию, и мы сделаем все, чтобы исправить ситуацию, чтобы наши клиенты поняли, что к этому точно не относились терпимо", – сказал глава Grigeo. Он утверждает, что пока нет информации о том, что на эту ситуацию среагировали зарубежные партнеры на экспортных рынках.



"У меня нет такой информации, среагировали ли на других рынках, поэтому я пока не знаю, о том, чтобы была остановка. Надеюсь, что литовские сети поймут ситуацию, это разные предприятия. Да, предприятия нашей группы, мы должны были осуществлять надзор и проверять руководителей и ответственных людей, но эта ситуация изменилась, и я надеюсь, что в будущем она не повторится", – пояснил Г. Пангонис.



В среду Grigeo сообщила через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq о том, что ситуация в Клайпеде "не окажет значительного влияния на деятельность группы. Цена на акции Grigeo на бирже во вторник снизилась более чем на 9%, около 15 часов торги этими ценными бумагами были остановлены и не возобновлены до сих пор.



Во вторник прокуратура заявила, что начала расследование возможного загрязнения Куршского залива. У прокуроров есть подозрения в том, что оборудование для сброса неочищенных сточных вод в Куршский залив на предприятии Grigeo Klaipeda было смонтировано намеренно. По мнению прокуроров, загрязняющиеся выбросы могли продолжаться долго, а убытки, нанесенные природе, могут достигать "десятки миллионов евро".



Г. Пангонис признал, что во вторник он ошибся, когда выразил позицию о том, что сброс промышленных стоков произошел по причине однократной неисправности – он сказал, что тогда не владел всей информацией.



Акции Grigeo котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской биржи.



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Решение части торговых сетей не брать продукцию группы Grigeo, предприятие которой в Клайпеде загрязняло Куршский залив – урок для всего бизнеса, говорят эксперты. Они полагают, что для потребителей сейчас важны не только качество и цена продукта, но и надежность предприятия.



Производимую на заводе Grigeo в Григишкес продукцию марки Grite отказались покупать крупнейшая в Балтийских странах сеть магазинов строительных, ремонтных и бытовых товаров Kesko Senukai, торговые сети Iki и Norfa. Таую же возможность рассматривают и другие розничные торговые сети.



"Все то, что, вероятно, было не так важно пару десятилетий назад, и что было бы довольно быстро забыто, теперь становится все важнее, поэтому любое предприятие может извлечь уроки из этой ситуации и подумать о том, что модель бизнеса должна быть устойчивой. То, что выглядит как какие-то сэкономленные расходы и увеличение прибыли в краткосрочном периоде, может вернуться очень большими убытками в долгосрочном периоде", – сказал BNS экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.



Он добавил, что пример Grigeo показывает, что из-за недовольства населения и потребителей предприятия могут получить последствия хуже, чем от вероятных штрафов.



Специалист по коммуникациям Ариюс Катаускас говорит, что отказ предприятий покупать товары Grigeo не следует расценивать как пиар.



"Организации, которые отказываются от этой продукции, они вполне четко говорят, что это для них неприемлемо и они не хотели бы предлагать своим клиентам продукты, при производстве которых вероятно были допущены нарушения", – сказал BNS А. Катаускас.



По его словам, влияет и то, что в мире сейчас уделяется большое внимание проблемам изменений климата и охраны окружающей среды.



Президент и главный акционер группы предприятий по производству древесно-волокнистых плит, гигиенической бумаги и картона Grigeo Гинтаутас Пангонис признает, что кризис со сбросом неочищенных сточных промышленных вод в Клайпеде повлияет на бизнес группы. Г. Пангонис сказал, что прекрасно понимает реакцию клиентов компании, и обещал исправить ситуацию. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: загрязнение, расследование, акции, Grigeo Klaipeda География: Литва — статья прочитана 177 раз Комментарии