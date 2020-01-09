В Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 🔊 Воспроизвести



Протестующие начали штурмовать здание администрации президента Абхазии, передаёт



По оценкам агентства, на площади находятся около 500 человек, включая представителей силовиков.



Как отмечается, одним из инициаторов митинга является Ахра Авидзба, требовавший отставки главы МВД Гарри Аршба.



В 2019 году в Абхазии прошли президентские выборы. Действующий президент Рауль Хаджимба победил с 47,39% голосов. Его соперник председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния набрал 46,19%.



Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными, но получил отказ. 9 октября Хаджимба вступил в должность, однако оппозиция настаивает на повторных выборах. Протестующие начали штурмовать здание администрации президента Абхазии, передаёт RT со ссылкой на РИА Новости. Сообщается, что они выломали дверь и пытаются проникнуть внутрь.По оценкам агентства, на площади находятся около 500 человек, включая представителей силовиков.Как отмечается, одним из инициаторов митинга является Ахра Авидзба, требовавший отставки главы МВД Гарри Аршба.В 2019 году в Абхазии прошли президентские выборы. Действующий президент Рауль Хаджимба победил с 47,39% голосов. Его соперник председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния набрал 46,19%.Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными, но получил отказ. 9 октября Хаджимба вступил в должность, однако оппозиция настаивает на повторных выборах. russian.rt.com Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: оппозиция, Абхазия, протесты — статья прочитана 201 раз Комментарии