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В Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента
Протестующие начали штурмовать здание администрации президента Абхазии, передаёт RT со ссылкой на РИА Новости. Сообщается, что они выломали дверь и пытаются проникнуть внутрь.
По оценкам агентства, на площади находятся около 500 человек, включая представителей силовиков.
Как отмечается, одним из инициаторов митинга является Ахра Авидзба, требовавший отставки главы МВД Гарри Аршба.
В 2019 году в Абхазии прошли президентские выборы. Действующий президент Рауль Хаджимба победил с 47,39% голосов. Его соперник председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния набрал 46,19%.
Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными, но получил отказ. 9 октября Хаджимба вступил в должность, однако оппозиция настаивает на повторных выборах.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, чп и криминал
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