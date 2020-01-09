Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве 🔊 Воспроизвести



Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал предложение Вашингтона о сотрудничестве невероятным и заявил, что Тегеран не может принять его, сообщает



Ранее его американская коллега Келли Крафт направила в Совбез организации письмо, в котором сообщила о готовности к переговорам без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.



"До тех пор, пока США продолжают настаивать на враждебности (в отношениях. — Прим. ред.), переговоры не имеют никакого смысла", — цитирует ответ иранского дипломата IRNA.



Он также добавил, что "беспрецедентные" санкции Соединенных Штатов противоречат нормам международного права. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал предложение Вашингтона о сотрудничестве невероятным и заявил, что Тегеран не может принять его, сообщает РИА Новости Ранее его американская коллега Келли Крафт направила в Совбез организации письмо, в котором сообщила о готовности к переговорам без предварительных условий для снижения напряженности в регионе."До тех пор, пока США продолжают настаивать на враждебности (в отношениях. — Прим. ред.), переговоры не имеют никакого смысла", — цитирует ответ иранского дипломата IRNA.Он также добавил, что "беспрецедентные" санкции Соединенных Штатов противоречат нормам международного права. Американо-иранский конфликт



Диалог двух стран много лет носит напряженный характер, между ними нет дипломатических отношений. Одним из камней преткновения является тема иранского атома. Кроме того, Вашингтон обвиняет Тегеран в поддержке терроризма и нарушении прав человека. В Иране обвинения отвергают.



Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.



Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести Вашингтону, даже "самый маленький" из которых "станет ночным кошмаром для Америки". Дональд Трамп пообещал — в случае атаки на американцев — нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране.



В ночь на среду КСИР объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани: Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США. При этом никто из американцев не погиб.



Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.



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Начальник отдела безопасности Генштаба Вооружённых сил Ирана Абдолла Араги заявил, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) «более жёстко отомстит врагу». Об этом сообщает агентство Tasnim.



«Фактически КСИР является одним из сильнейших воинских формирований руководства (Ирана. — RT) и в ближайшем будущем жёстче отомстит врагу», — сказал Араги. РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, Иран — статья прочитана 140 раз Комментарии