СНБО Украины изучает среди прочих версию попадания в Boeing ракеты ЗРК Тор 🔊 Воспроизвести © AP Photo/Ebrahim Noroozi



Также рассматриваются версии теракта, столкновения самолета с БПЛА, разрушения и взрыва двигателя по техническим причинам, сообщает



Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing при взлете 8 января из аэропорта Тегерана ракетой ЗРК "Тор" российского производства. Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов в комментарии изданию "Цензор.нет".



"Сегодня ночью, согласно решению президента Украины Владимира Зеленского, государственная комиссия по расследованию катастрофы Boeing компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) прибыла в Тегеран. В составе группы 45 человек, это представители 12 министерств и ведомств, - рассказал он. - В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана. Изучаются различные версии внезапного падения самолета". Также рассматриваются версии теракта, столкновения самолета с БПЛА, разрушения и взрыва двигателя по техническим причинам, сообщает ТАСС Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing при взлете 8 января из аэропорта Тегерана ракетой ЗРК "Тор" российского производства. Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов в комментарии изданию "Цензор.нет"."Сегодня ночью, согласно решению президента Украины Владимира Зеленского, государственная комиссия по расследованию катастрофы Boeing компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) прибыла в Тегеран. В составе группы 45 человек, это представители 12 министерств и ведомств, - рассказал он. - В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана. Изучаются различные версии внезапного падения самолета". По словам секретаря СНБО, "среди основных - поражение самолета ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет".



Кроме того, продолжил Данилов, изучаются возможность столкновения самолета с БПЛА либо другим летающим объектом, версии разрушения и взрыва двигателя по техническим причинам, взрыва внутри самолета в результате террористического акта.



"Наша комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы и намерена провести поиски обломков зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете, - заявил он. - На данный момент мы проводим эффективные дипломатические переговоры с иранской стороной, есть все основания надеяться на сотрудничество по всем вопросам, включая участие нашей комиссии в расшифровке черных ящиков самолета".



ЗРК "Тор" был разработан и принят на вооружение в СССР в 1986 году. Производство модифицированных версий этого комплекса продолжается в настоящее время в России. Комплекс может поражать цели на дальностях от 1 до 16 км и высотах от 10 метров до 10 км. По данным открытой печати, в настоящее время комплексы "Тор" находятся на вооружении армий, как минимум, 11 государств, в том числе Ирана.



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Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.



"По сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу", — уточняется в документе.



Как считают в ведомстве, траектория полета лайнера указывает на то, что после появления неполадки экипаж развернул его обратно, в сторону аэропорта. При этом пилоты не сообщали о возникновении внештатной ситуации на борту. ТАСС Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: авиакатастрофа, Иран, аэропорт, погибшие География: Украина — статья прочитана 200 раз Комментарии