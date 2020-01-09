Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Уровень безработицы в Литве в ноябре 2019 года был выше, чем в среднем в Евросоюзе (ЕС), сообщил Евростат.



За год уровень безработицы в Литве повысился на 0,6 пункта, а за месяц он не изменился и в ноябре был 6,4%, показывают данные Евростата.



Во всем ЕС он за год снизился на 0,3 пункта до 6,3%, а за месяц не изменился.



Уровень безработицы среди молодежи до 25 лет в Литве за год повысился на 0,1 пункта до 10,7%, во всем ЕС этот показатель достигал 14,3% или был на 0,5 пункта ниже, чем год назад.



В Латвии уровень безработицы за год снизился на 0,5 пункта, за месяц повысился на 0,2 пункта и был 6,3%. Эстония не привела Евростату свои новые данные.



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Литовский экспорт в январе-ноябре прошлого года составил 27,289 млрд евро, импорт – 29,364 млрд евро, или соответственно на 5% и 3,1% больше, чем за одиннадцать месяцев 2018 года. Экспорт товаров только литовского происхождения увеличился на 3,2% до 16,472 млрд евро. Уровень безработицы в Литве в ноябре 2019 года был выше, чем в среднем в Евросоюзе (ЕС), сообщил Евростат.За год уровень безработицы в Литве повысился на 0,6 пункта, а за месяц он не изменился и в ноябре был 6,4%, показывают данные Евростата.Во всем ЕС он за год снизился на 0,3 пункта до 6,3%, а за месяц не изменился.Уровень безработицы среди молодежи до 25 лет в Литве за год повысился на 0,1 пункта до 10,7%, во всем ЕС этот показатель достигал 14,3% или был на 0,5 пункта ниже, чем год назад.В Латвии уровень безработицы за год снизился на 0,5 пункта, за месяц повысился на 0,2 пункта и был 6,3%. Эстония не привела Евростату свои новые данные.* * *Литовский экспорт в январе-ноябре прошлого года составил 27,289 млрд евро, импорт – 29,364 млрд евро, или соответственно на 5% и 3,1% больше, чем за одиннадцать месяцев 2018 года. Экспорт товаров только литовского происхождения увеличился на 3,2% до 16,472 млрд евро. Дефицит внешней торговли Литвы за 11 месяцев 2019 года составил 2,075 млрд евро, что на 16,1% меньше, чем год назад (2,472 млрд евро), сообщил, основываясь на неокончательных данных, Департамент статистики Литвы.



За вычетом экспорт минеральных продуктов за год вырос на 6,4%, а импорт - на 3,8%. Экспорт только минеральных продуктов литовского происхождения увеличился на 5,6%.



Основными партнёрами Литвы по экспорту в этом году были Россия (13,7%), Латвия (9,5%), Польша (8%) и Германия (7,6%), по импорту - Россия (16%) Польша - 11,8%, Германия (11,4%) и Латвия (7%).



Товары литовского происхождения в основном экспортировались в Германию (9,5%), Польшу (8,8%), Латвию (7,7%), Швецию (6,6%), США (5,8%).



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Крупнейшая в Балтийских странах сеть магазинов стройматериалов, бытовых и ремонтных товаров Kesko Senukai сообщила, что останавливает закупку продукции производителя ДВП, гигиенической бумаги и картона Grigeo, которого подозревают в выбросе загрязненных вод в Куршский залив.



"Мы озабочены подозрениями в загрязнении природы в огромном масштабе, поэтому мы не можем остаться в стороне, вместе с общественностью мы ждем ответов на все возникшие вопросы. Ответственный подход в бизнесе должен не только декларироваться, но и воплощаться", – отметила в пресс-релизе предcтавитель Kesko Senukai Элона Уцкуте.



По ее словам, уже приобретенная продукция Gigeo будет продаваться, но ее не будут заказывать в Литве, Латвии и Эстонии.



Kesko Senukai принадлежат в Балтийских странах 104 магазина – 85 Senukai и Statybu duona в Литве, 8 магазинов K-Rauta в Эстонии и 11 магазинов K Senukai в Латвии.



В среду о прекращении закупок продукции Grigeo заявила и одна из крупнейших в Литве сетей супермаркетов Iki. Прочие торговые сети еще рассматривают вопрос о том, как поступить.



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В декабре 2019 года месячная инфляция в Литве составила 0,3%, сообщил Департамент статистики Литвы. В ноябре инфляция была нулевой.



По данным департамента, годовая инфляция (в декабре, по сравнению с декабрем 2018 года) составила 2,7%, а среднегодовая инфляция – 2,3% (в ноябре – соответственно 1,7% и 2,3%).



Цены на потребительские товары за месяц снизились на 0,1%, а цены на услуги выросли на 1,2%. За год потребительские товары подорожали на 1,8%, а услуги – на 4,8%.



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В четверг министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас встретится в Вильнюсе с представителями японской энергетической группы Kansai Electric Power Group (Kepco), чтобы обсудить проект синхронизации ЛЭП Балтийских стран с континентальной Европой, "зеленую" энергетику.



"Компания интересуется возможностями сотрудничества и инвестиций в Литве, особенно проектом синхронизации Балтийских стран с европейскими сетями, а также возможностями инвестиций в энергетику на возобновляемых ресурсах, в сфере сжиженного природного газа (СПГ)", – комментировала BNS предстоящую встречу советник министра Аурелия Верницкайте.



В прошлом году Литва и Япония подписали соглашение о практическом сотрудничестве в сфере возобновляемых энергоресурсов, экономии энергии и безопасности технологий, а также в сфере развития сектора СПГ, в прекращении эксплуатации атомных станций и их демонтажа.



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В прошлом году совокупные инвестиции пяти крупнейших торговых сетей в Литве в развитие составили 88,4 млн евро, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



В прошлом году сеть супермаркетов Lidl инвестировала 30,4 млн евро, сеть Maxima – 23 млн евро, сеть Norfa – 15 млн евро, а торговые сети Rimi и Iki – по 10 млн евро.



По информации издания, Lidl сейчас не только строит свои стандартные объекты, но и ищет иные формы развития.



Maxima, обладающая крупнейшей сетью супермаркетов, в 2019 году открыла семь новых магазинов (закрыла шесть), Lidl, Norfa и Iki открыли по пять магазинов (Norfa закрыла три), между тем Iki закрыла дава и обновила 19 магазинов. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 123 раза Комментарии