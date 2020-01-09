Президент Литвы: о безопасности литовских военных в Ираке позаботились 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа заявляет, что в связи с повышением напряженности на Ближнем Востоке о безопасности литовских военных в Ираке позаботились.



"Общее решение заключается в обеспечении безопасности и жизни находящихся там военных – и литовских, и других. Это было сделано, военные были предупреждены, эти удары не оказали на них никакого влияния", – заявил глава государства в транслировавшемся в четверг интервью радиостанции LRT.



"Военные могут ощущать себя в безопасности, насколько можно ощущать себя в безопасности именно в таком регионе", – сказал он.



Напряжение на Ближнем Востоке возросло после того, как на минувшей неделе США в результате атаки беспилотника ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, в Тегеран в среду ночью обстрелял две военные базы американцев и союзников в Ираке. Литовский президент Гитанас Науседа заявляет, что в связи с повышением напряженности на Ближнем Востоке о безопасности литовских военных в Ираке позаботились."Общее решение заключается в обеспечении безопасности и жизни находящихся там военных – и литовских, и других. Это было сделано, военные были предупреждены, эти удары не оказали на них никакого влияния", – заявил глава государства в транслировавшемся в четверг интервью радиостанции LRT."Военные могут ощущать себя в безопасности, насколько можно ощущать себя в безопасности именно в таком регионе", – сказал он.Напряжение на Ближнем Востоке возросло после того, как на минувшей неделе США в результате атаки беспилотника ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, в Тегеран в среду ночью обстрелял две военные базы американцев и союзников в Ираке. Иран целился на базы в Эрбиле и Айн-аль-Асаде, находящиеся на западе и севере Ирака. На последней базе служат шесть литовских военных, они участвуют в возглавляемой США коалиционной миссии, призванной обучить местные силы борьбе с группировкой "Исламское государство".



Еще шесть литовцев-связистов служат в возглавляемой НАТО миссии. Трое других литовских военных на этой неделе из соображений безопасности были передислоцированы в Кувейт.



Президент сказал, что Литва не будет принимать односторонних решений о выводе военных из Ирака, "поскольку таково обязательство перед организацией НАТО – решения принимаются совместно".



Литовские военные не пострадали в обстреле базы. Они вместе с другими военными коалиции покинули базу еще до бомбардировки, утверждает литовская армия и Министерство обороны. BNS Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, Иран, литовцы, миротворцы География: Литва — статья прочитана 153 раза Комментарии