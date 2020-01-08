Бах: российские спортсмены на юношеской Олимпиаде не будут ущемлены в правах 🔊 Воспроизвести Глава МОК Томас Бах © EPA-EFE/LAURENT GILLIERON



Глава МОК отметил, что российской команде на Играх в Лозанне рады так же, как любой другой, передает



Российские спортсмены на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне не будут ущемлены в правах в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом журналистам заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.



Юношеские Игры в Лозанне пройдут с 9 по 22 января. В них примут участие 106 российских спортсменов. По численности российская олимпийская команда уступает только хозяевам турнира швейцарцам. Глава МОК отметил, что российской команде на Играх в Лозанне рады так же, как любой другой, передает ТАСС Российские спортсмены на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне не будут ущемлены в правах в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом журналистам заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.Юношеские Игры в Лозанне пройдут с 9 по 22 января. В них примут участие 106 российских спортсменов. По численности российская олимпийская команда уступает только хозяевам турнира швейцарцам. "Российской команде на этих юношеских Олимпийских играх рады так же, как и любой другой, участвующей в соревнованиях. Сейчас сложилась ситуация, при которой окончательное решение в деле о допинговых вопросах, а именно о манипуляциях с базой данных, еще не принято. И до тех пор, пока окончательное решение не принято, российские спортсмены имеют те же права и обязанности, что и все остальные спортсмены", - сказал Бах.



"И это особенно справедливо по отношению к новому поколению российских спортсменов", - подчеркнул он.



Исполком WADA 9 декабря единогласно проголосовал за санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. На четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.



Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS), который еще не приступил к рассмотрению дела. ТАСС Категории: спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, олимпиада, допинг, ВАДА, МОК, отстранение, юниоры — статья прочитана 98 раз Комментарии