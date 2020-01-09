Посол в России: Иран не хочет войны с США, но будет защищаться от агрессии 🔊 Воспроизвести Посол Ирана в России Казем Джалали © Артем Геодакян/ТАСС



Казем Джалали добавил, что Тегеран рассматривает варианты обращения в международные организации для противодействия Вашингтону, передает



Тегеран не хочет эскалации ситуации и войны с США, но будет противостоять любой агрессии в отношении него. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ирана в РФ Казем Джалали.



"Иран, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, предпринял пропорциональные действия для самозащиты и сделал своей целью базу, откуда была совершена трусливая вооруженная атака против граждан и высокопоставленных должностных лиц нашей страны. Мы не хотим эскалации или войны, но будем защищать себя перед любой агрессией", - подчеркнул дипломат. Казем Джалали добавил, что Тегеран рассматривает варианты обращения в международные организации для противодействия Вашингтону, передает ТАСС Тегеран не хочет эскалации ситуации и войны с США, но будет противостоять любой агрессии в отношении него. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ирана в РФ Казем Джалали."Иран, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, предпринял пропорциональные действия для самозащиты и сделал своей целью базу, откуда была совершена трусливая вооруженная атака против граждан и высокопоставленных должностных лиц нашей страны. Мы не хотим эскалации или войны, но будем защищать себя перед любой агрессией", - подчеркнул дипломат. Джалали добавил, что Иран рассматривает варианты обращения в международные организации для противодействия США.



"Американские террористы усилили свою агрессивность по отношению к Ирану и, осуществив террор против генерала [Касема] Сулеймани по приказу [Дональда] Трампа, продемонстрировали абсолютную свою враждебность. Таким образом, Иран однозначно ответит на такие враждебные действия, - сказал он. - Однако существуют другие варианты для противодействия Америке, среди которых существует обращение в международные организации. Однозначно, для противодействия Америке в этой связи необходима помощь со стороны других стран".



Как отметил дипломат, Иран ни в коем случае не стремится к конфликту и напряженности, "однако террористический режим Америки за многие километры от Ближнего Востока укрепляет свое нелегитимное присутствие и увеличивает напряженность и насилие в регионе".



США после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе проводят политику максимального давления на исламскую республику, "что, по мнению экспертов, является своего рода войной", добавил посол.



"Иран на протяжении многих лет не начинал никаких войн, а только защищал себя от зарубежных агрессий. Террористический акт со стороны Америки является актом против одного официального военного должностного лица одной страны и считается явным примером государственного терроризма со стороны Америки. Сулеймани был национальным героем и был в авангарде борьбы с террористическими группировками в регионе, особенно с ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ)", - продолжил Джалал и отметил, что роль Сулеймани в предотвращении падения власти в Сирии и Ираке от рук террористов "неоспорима".



По его мнению, убийство иранского генерала Соединенными Штатами считается свидетельством "ложных и пустых лозунгов Вашингтона относительно борьбы с терроризмом и экстремизмом".



По словам посла Ирана в России, Вашингтон несет ответственность за свои неправомерные действия в ближневосточном регионе и их последствия.



"Преступные деяния правительства США являются грубым нарушением фундаментальных принципов и противоречат международным нормам и правилам, в частности, принципу, зафиксированному в Уставе ООН, и ответственность за нарушения данных норм и правил и их последствия лежат на правительстве США", - сказал он.



Иранский посол обратил внимание на то, что Соединенные Штаты своими действиями в первую очередь нарушили суверенитет Ирака, после чего правительство страны выступило с жалобой на площадке ООН. "Иран непременно будет отслеживать этот террористический акт режима Америки через ООН. В данном контексте министр иностранных дел господин [Мохаммад Джавад] Зариф в первые часы провел беседу и консультации по данному вопросу с генсеком ООН господином [Антониу] Гутерришем", - добавил дипломат.



Он подчеркнул, что сам факт включения части вооруженных сил одной страны в список террористических организаций, как это было сделано в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), является нарушением принципов международного права, Устава ООН и суверенных прав государства. "Это ни в коей мере не может стать поводом для угрозы или применения силы против них, в частности, на территории других стран", - указал Джалали.



"Лицемерная политика Америки противоречит международным обязательствам этой страны по борьбе с терроризмом, в том числе резолюциям Совета Безопасности [ООН], и серьезнейшим образом ослабляет региональные и глобальные усилия по борьбе с международным терроризмом. Америка этим своим деянием на самом деле ведет войну с теми, кто борется с терроризмом", - продолжил он.



В частности, Джалали напомнил, что его страна на протяжении последних лет прилагала усилия в борьбе с терроризмом, основываясь на своих международных обязательствах и соответствующих резолюциях Совбеза ООН. "Шахид [командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касем] Сулеймани играл важную роль в помощи народам и странам региона в уничтожении самых опасных террористических группировок, признанных Советом Безопасности, например, ИГ, таким образом, что должностные лица указанных стран в широкой форме и неоднократно признавали такие действия мученика Сулеймани", - заключил глава иранского диппредставительства в Москве.



Консультации с Россией



Москва и Тегеран продолжат консультации по ситуации, сложившейся после гибели в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.



"Министры иностранных дел Ирана и России в телефонном разговоре обсудили последние события после террористического акта, совершенного американцами, - сказал иранский дипломат, отвечая на вопрос, находятся ли Иран и Россия в контакте по обстоятельствам гибели Сулеймани. - Консультации между Ираном и Россией по данному вопросу буду продолжены".



Кроме того, Джалали отметил, что "сотрудничество между Ираном и Россией в регионе является стратегическим и ответственные лица в России хорошо были знакомы с личностью, а также контртеррористическими действиями генерала Сулеймани". ТАСС Категории: экономика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, Иран — статья прочитана 138 раз Комментарии