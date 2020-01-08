Тотальное фиаско: американские Patriot не сбили ни одной ракеты Ирана 🔊 Воспроизвести



Американские «Patriot» не обнаружили ни одной выпущенной Ираном баллистической ракеты, сообщает



Американские средства противоракетной обороны не обнаружили ни одной баллистической цели, выпущенной с территории Ирана, продемонстрировав худший показатель эффективности за всю историю. В пользу этой версии указывает тот факт, что ни одна система ПРО, размещённая американскими военными на территории Ближнего Востока, даже не предприняла попытку перехватить наиболее опасные баллистические ракеты, что, очевидно, ставит жирный крест на эффективности применения «Patriot». Американские «Patriot» не обнаружили ни одной выпущенной Ираном баллистической ракеты, сообщает AVIA.PRO Американские средства противоракетной обороны не обнаружили ни одной баллистической цели, выпущенной с территории Ирана, продемонстрировав худший показатель эффективности за всю историю. В пользу этой версии указывает тот факт, что ни одна система ПРО, размещённая американскими военными на территории Ближнего Востока, даже не предприняла попытку перехватить наиболее опасные баллистические ракеты, что, очевидно, ставит жирный крест на эффективности применения «Patriot». «Вашингтон знал о намечающемся ударе, развернул все существующие средства ПРО в направлении границ этой страны, получил предупреждение со стороны Ирака о готовящемся ударе, и всё равно не смог даже обеспечить свою защиту. Это позор американской армии, учитывая тот факт, что удар был нанесён баллистическими ракетами времён Советского союза», - отмечает аналитик.



Следует уточнить, что в настоящий момент информация о потерях США из-за удара Ирана является весьма противоречивой – по сведениям Вашингтона, никто из американских военнослужащих не пострадал, в то время как иранские и иракские источники сообщают о гибели 80 американских военнослужащих и ранении ещё почти двухсот.



Будут ли США продолжать эскалацию в регионе – неизвестно. avia.pro Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, Иран — статья прочитана 218 раз Комментарии