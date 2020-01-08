Два «Боинга» с загоревшимся двигателем за один день: Бен-Гурион избежал ЧП 🔊 Воспроизвести



Самолёт Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air, который должен был вылететь в ночь на 8 января из аэропорта им. Бен-Гуриона (Тель-Авив) в Кигали, столицу Руанды, был задержан на неизвестное время в связи с технической неисправностью. По данным израильской радиостанции «Решет-бет», у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлётом.



На борту самолёта находилось более 100 пассажиров — все граждане Израиля. После выявления неисправности их экстренно высадили из лайнера и вернули в терминал.



Корреспондент радиостанции Шарон Идан обнародовал в своём Twitter ролик с горящим двигателем самолёта, передаёт новостной портал Ynet.



Журналист напомнил, что речь идёт о том же типе самолёта, который утром 8 января разбился под Тегераном. Самолёт Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air, который должен был вылететь в ночь на 8 января из аэропорта им. Бен-Гуриона (Тель-Авив) в Кигали, столицу Руанды, был задержан на неизвестное время в связи с технической неисправностью. По данным израильской радиостанции «Решет-бет», у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлётом.На борту самолёта находилось более 100 пассажиров — все граждане Израиля. После выявления неисправности их экстренно высадили из лайнера и вернули в терминал.Корреспондент радиостанции Шарон Идан обнародовал в своём Twitter ролик с горящим двигателем самолёта, передаёт новостной портал Ynet.Журналист напомнил, что речь идёт о том же типе самолёта, который утром 8 января разбился под Тегераном.



Напомним, Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился утром в среду через две минуты после взлёта из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. По данным украинского МИД, среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по три — Германии и Великобритании.



Подробнее на Примечательно также, что после крушения украинского лайнера в Иране местные СМИ причиной авиакатастрофы назвали возгорание двигателя сразу после взлёта «Боинга».Напомним, Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился утром в среду через две минуты после взлёта из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. По данным украинского МИД, среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по три — Германии и Великобритании.Подробнее на EADAily eadaily.com Категории: чп и криминал Ключевые слова: авиакатастрофа, Израиль, Иран, аэропорт, погибшие, Boeing 737 — статья прочитана 398 раз Комментарии