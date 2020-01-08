Два «Боинга» с загоревшимся двигателем за один день: Бен-Гурион избежал ЧП

Самолёт Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air, который должен был вылететь в ночь на 8 января из аэропорта им. Бен-Гуриона (Тель-Авив) в Кигали, столицу Руанды, был задержан на неизвестное время в связи с технической неисправностью. По данным израильской радиостанции «Решет-бет», у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлётом.
На борту самолёта находилось более 100 пассажиров — все граждане Израиля. После выявления неисправности их экстренно высадили из лайнера и вернули в терминал.
Корреспондент радиостанции Шарон Идан обнародовал в своём Twitter ролик с горящим двигателем самолёта, передаёт новостной портал Ynet.
Журналист напомнил, что речь идёт о том же типе самолёта, который утром 8 января разбился под Тегераном.
Примечательно также, что после крушения украинского лайнера в Иране местные СМИ причиной авиакатастрофы назвали возгорание двигателя сразу после взлёта «Боинга».
Напомним, Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился утром в среду через две минуты после взлёта из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. По данным украинского МИД, среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по три — Германии и Великобритании.
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Напомним, Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился утром в среду через две минуты после взлёта из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. По данным украинского МИД, среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по три — Германии и Великобритании.
Подробнее на EADAily