Помпео заявил о готовности США помочь Украине в расследовании крушения Boeing 🔊 Воспроизвести



Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон призывает к полному сотрудничеству в расследовании причин крушения, сообщает



США призывают к полному сотрудничеству с расследованием причин катастрофы в Иране украинского самолета производства корпорации Boeing и готовы оказать Киеву любую возможную помощь. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.



"Госдепартамент США выражает глубокие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в трагической катастрофе авиарейса компании "Международные авиалинии Украины" PS 752. Соединенные Штаты будут продолжать пристально следить за этим инцидентом и готовы предложить Украине любую возможную помощь. Соединенные Штаты призывают к полному сотрудничеству с расследованием причин крушения", - отмечается в заявлении.



Boeing ранее информировала о готовности оказать необходимое содействие в связи с катастрофой в Иране украинского самолета ее производства. Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон призывает к полному сотрудничеству в расследовании причин крушения, сообщает ТАСС США призывают к полному сотрудничеству с расследованием причин катастрофы в Иране украинского самолета производства корпорации Boeing и готовы оказать Киеву любую возможную помощь. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майкла Помпео."Госдепартамент США выражает глубокие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в трагической катастрофе авиарейса компании "Международные авиалинии Украины" PS 752. Соединенные Штаты будут продолжать пристально следить за этим инцидентом и готовы предложить Украине любую возможную помощь. Соединенные Штаты призывают к полному сотрудничеству с расследованием причин крушения", - отмечается в заявлении.Boeing ранее информировала о готовности оказать необходимое содействие в связи с катастрофой в Иране украинского самолета ее производства. ТАСС Категории: чп и криминал Ключевые слова: авиакатастрофа, Иран, аэропорт, погибшие — статья прочитана 66 раз Комментарии