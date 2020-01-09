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Помпео заявил о готовности США помочь Украине в расследовании крушения Boeing
Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон призывает к полному сотрудничеству в расследовании причин крушения, сообщает ТАСС.
США призывают к полному сотрудничеству с расследованием причин катастрофы в Иране украинского самолета производства корпорации Boeing и готовы оказать Киеву любую возможную помощь. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.
"Госдепартамент США выражает глубокие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в трагической катастрофе авиарейса компании "Международные авиалинии Украины" PS 752. Соединенные Штаты будут продолжать пристально следить за этим инцидентом и готовы предложить Украине любую возможную помощь. Соединенные Штаты призывают к полному сотрудничеству с расследованием причин крушения", - отмечается в заявлении.
Boeing ранее информировала о готовности оказать необходимое содействие в связи с катастрофой в Иране украинского самолета ее производства.
ТАСС
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: авиакатастрофа, Иран, аэропорт, погибшие
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